    Huawei, şık tasarımlı Wi-Fi 7 router'ını satışa sundu

    Huawei, ev dekorasyon ürünü kadar şık tasarıma sahip Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro isimli router'ını küresel olarak piyasaya sürdü. Gelişmiş özelliklere sahip olan yönlendirici neler sunuyor?

    Huawei, şık tasarımlı Wi-Fi 7 router'ını satışa sundu
    Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro özellikleri

    WiFi Mesh X3 Pro, karla kaplı bir dağdan ilham alınarak tasarlanmış. Cihazın üst kısmındaki ışık, gün doğumu ve gün batımının renklerini andıran bir aydınlatma sunuyor. Aydınlatma, günün saatine ve bulunulan şehirdeki hava durumuna göre otomatik olarak parlaklık ve renk sıcaklığını ayarlıyor. Ayrıca tek dokunuşla ışığı açıp kapatmak da mümkün.

    Cihaz, sadece estetik olarak değil, teknik anlamda da güçlü. En yeni Wi-Fi teknolojisi olan Wi-Fi 7’yi destekleyen router, gigabit+ fiber ağlarına da destek sunuyor.

    Huawei, şık tasarımlı Wi-Fi 7 router'ını satışa sundu
    Huawei, geniş alanlarda kapsama sağlamak için bir menzil genişletici de sunuyor. Bu cihaz, ana router ile aynı tasarım diliyle hazırlanmış. Sistem Huawei WiFi Mesh+ teknolojisiyle çalışıyor, böylece ev içinde dolaşırken cihazlarınız otomatik olarak en güçlü sinyale bağlanıyor ve 50 ms’nin altında gecikmeyle kesintisiz bir bağlantı oluşuyor.

    Huawei WiFi Mesh X3 Pro seti (router + mesh genişletici), farklı daire planlarına göre adaptif kapsama sunuyor. Bu sayede tüm eve yayılan güçlü sinyal ile 120 metrekarenin üzerinde alanı rahatça kapsayabiliyor.

    Cihaz, Wi-Fi 7 ile 3.6 Gbps’ye kadar hız sağlıyor. MLO (Multi-Link Operation) ile aynı anda iki bant üzerinden bağlantı kurulabiliyor ve 4K-QAM daha verimli veri iletimi sunuyor. Ayrıca 2.5 Gbit Ethernet portu da bulunuyor.

    Router, Huawei’nin kendi geliştirdiği Gigahome işlemcisinden güç alıyor. Ağ performansının akıcı ve istikrarlı olması için yapay zekadan da faydalanılıyor. 4 kanallı sinyal güçlendiriciler sayesinde tek bir router’ın bile birden fazla beton duvarın ardından güçlü bağlantı verebildiği belirtiliyor.

    Huawei WiFi Mesh X3 Pro, Latin Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da satışa sunulacak. Ana router ve yardımcı birim birlikte 249 euro fiyattan sunuluyor. Sadece ana cihaz Avrupa'da 169 euro, yardımcı birim ise 99 euro fiyattan satılıyor.

    Kaynakça https://www.phonearena.com/news/huawei-turns-a-snow-capped-mountain-into-a-wi-fi-7-router-with-ai-smarts-and-blazing-performance_id176530 https://consumer.huawei.com/en/routers/x3-pro/
    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

