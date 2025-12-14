Huawei, şık tasarımlı Wi-Fi 7 router'ını satışa sundu

Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro özellikleri
WiFi Mesh X3 Pro, karla kaplı bir dağdan ilham alınarak tasarlanmış. Cihazın üst kısmındaki ışık, gün doğumu ve gün batımının renklerini andıran bir aydınlatma sunuyor. Aydınlatma, günün saatine ve bulunulan şehirdeki hava durumuna göre otomatik olarak parlaklık ve renk sıcaklığını ayarlıyor. Ayrıca tek dokunuşla ışığı açıp kapatmak da mümkün.
Cihaz, sadece estetik olarak değil, teknik anlamda da güçlü. En yeni Wi-Fi teknolojisi olan Wi-Fi 7’yi destekleyen router, gigabit+ fiber ağlarına da destek sunuyor.
Huawei WiFi Mesh X3 Pro seti (router + mesh genişletici), farklı daire planlarına göre adaptif kapsama sunuyor. Bu sayede tüm eve yayılan güçlü sinyal ile 120 metrekarenin üzerinde alanı rahatça kapsayabiliyor.
Cihaz, Wi-Fi 7 ile 3.6 Gbps’ye kadar hız sağlıyor. MLO (Multi-Link Operation) ile aynı anda iki bant üzerinden bağlantı kurulabiliyor ve 4K-QAM daha verimli veri iletimi sunuyor. Ayrıca 2.5 Gbit Ethernet portu da bulunuyor.
Router, Huawei’nin kendi geliştirdiği Gigahome işlemcisinden güç alıyor. Ağ performansının akıcı ve istikrarlı olması için yapay zekadan da faydalanılıyor. 4 kanallı sinyal güçlendiriciler sayesinde tek bir router’ın bile birden fazla beton duvarın ardından güçlü bağlantı verebildiği belirtiliyor.
Huawei WiFi Mesh X3 Pro, Latin Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da satışa sunulacak. Ana router ve yardımcı birim birlikte 249 euro fiyattan sunuluyor. Sadece ana cihaz Avrupa'da 169 euro, yardımcı birim ise 99 euro fiyattan satılıyor.