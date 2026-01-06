ASUS, WiFi 8 dönemini başlatıyor: ROG NeoCore ile gerçek dünya testi yapıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör CES fuarında geleceğin teknolojileri sergilenemeye devam ediyor. Bu kapsamda ASUS, a tanıttığı ROG NeoCore konsept router ile WiFi 8 standardını somut verilerle gözler önüne serdi. Şirket, WiFi 8’in yalnızca teorik hız artışlarından ibaret olmadığını, gerçek kullanım senaryolarında da ciddi kazanımlar sunduğunu vurguluyor.

Hızdan çok kararlılık odaklı

WiFi 8, önceki nesillerden farklı olarak salt bant genişliği artışına odaklanmıyor. ASUS’un paylaştığı teknik detaylara göre standart, özellikle bağlantı kararlılığı, gecikme tutarlılığı ve çoklu cihaz koordinasyonu alanlarında önemli iyileştirmeler sunuyor. Yapılan testlerde WiFi 8’in, WiFi 7’ye kıyasla orta mesafede iki kat daha yüksek veri aktarım hızı sağladığı belirtiliyor. Bununla birlikte P99 gecikme değerlerinde altı kata varan düşüş ve IoT cihazları için iki kat daha geniş kapsama alanı dikkat çeken diğer kazanımlar arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör ASUS Wireless & Networking kurumsal başkan yardımcısı Tenlong Deng’e göre WiFi 8, akıllı ev sistemleri, yapay zeka destekli asistanlar ve bulut servisleri arasında daha akıllı ve güvenilir bir iletişim altyapısı sunmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör WiFi 8 standardının teknik hedefleri arasında, daha uzak mesafelerde dahi istikrarlı bağlantı sağlanması, komşu router’larla daha iyi birlikte çalışma uyumu, düşük güç tüketimli cihazlar için güçlü uplink güvenilirliği ve daha akıllı spektrum yönetimi yer alıyor. Çoklu erişim noktaları ve çok sayıda istemcinin bulunduğu yoğun ağ ortamlarında bile düşük gecikme ve tutarlı hız değerleri sunulması yeni standardın en öne çıkan detaylarından.

Öte yandan ASUS’un ilk WiFi 8 konsept router’ı olan ROG NeoCore halen geliştirme aşamasında. Ancak şirketin paylaştığı yol haritası, WiFi 8 teknolojisini kullanan birden fazla perakende router ve mesh ağ sisteminin bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini doğruluyor. Bu da WiFi 8’in bu yıl için olmasa da gelecek yıldan itibaren yaygınlaşmaya başlayacağına işaret ediyor. Halihazırda WiFi 7 ağ ürünleri erişilebilir seviyelere inmiş durumda.

