ASUS, WiFi 8 dönemini başlatıyor: ROG NeoCore ile gerçek dünya testi yapıldı

WiFi 8, önceki nesillerden farklı olarak salt bant genişliği artışına odaklanmıyor. ASUS’un paylaştığı teknik detaylara göre standart, özellikle bağlantı kararlılığı, gecikme tutarlılığı ve çoklu cihaz koordinasyonu alanlarında önemli iyileştirmeler sunuyor. Yapılan testlerde WiFi 8’in, WiFi 7’ye kıyasla orta mesafede iki kat daha yüksek veri aktarım hızı sağladığı belirtiliyor. Bununla birlikte P99 gecikme değerlerinde altı kata varan düşüş ve IoT cihazları için iki kat daha geniş kapsama alanı dikkat çeken diğer kazanımlar arasında yer alıyor.
Öte yandan ASUS’un ilk WiFi 8 konsept router’ı olan ROG NeoCore halen geliştirme aşamasında. Ancak şirketin paylaştığı yol haritası, WiFi 8 teknolojisini kullanan birden fazla perakende router ve mesh ağ sisteminin bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini doğruluyor. Bu da WiFi 8’in bu yıl için olmasa da gelecek yıldan itibaren yaygınlaşmaya başlayacağına işaret ediyor. Halihazırda WiFi 7 ağ ürünleri erişilebilir seviyelere inmiş durumda.