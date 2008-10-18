Transcend 500GB kapasiteli iki yeni taşınabilir disk hazırladı

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StoreJet 25C

Yüksek kapasiteye sahip taşınabilir disklere ihtiyaç duyan kullanıcılar için Transcend, 500GB kapasiteli iki yeni mobil depolama çözümü hazırladı. StoreJet 25 Classic ve 25 Mobile serileri dahilinde hazırlanan yeni mobil sürücülerden 25C modeli çelik kasa kullanırken 25M modeliyle darbeye karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. USB 2.0 arabirimini kullanan ve çok sayıda uygulamayı içeren StoreJet elite yazılım paketiyle gelen yüksek kapasitelik taşınabilir diskler 2 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor. Transcend'in yeni modellerinden StoreJet 25C 150 Avro, StoreJet 25M ise 154 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerine girmeye başladı.

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StoreJet 25M