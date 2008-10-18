Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend 500GB kapasiteli iki yeni taşınabilir disk hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Transcend 500GB kapasiteli iki yeni taşınabilir disk hazırladı
Tam Boyutta Gör

StoreJet 25C

Yüksek kapasiteye sahip taşınabilir disklere ihtiyaç duyan kullanıcılar için Transcend, 500GB kapasiteli iki yeni mobil depolama çözümü hazırladı. StoreJet 25 Classic ve 25 Mobile serileri dahilinde hazırlanan yeni mobil sürücülerden 25C modeli çelik kasa kullanırken 25M modeliyle darbeye karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. USB 2.0 arabirimini kullanan ve çok sayıda uygulamayı içeren StoreJet elite yazılım paketiyle gelen yüksek kapasitelik taşınabilir diskler 2 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor. Transcend'in yeni modellerinden StoreJet 25C 150 Avro, StoreJet 25M ise 154 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerine girmeye başladı.

Transcend 500GB kapasiteli iki yeni taşınabilir disk hazırladı
Tam Boyutta Gör

StoreJet 25M


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Cebit 2008: sunumaX Standı 11 yıl Cebit 2008: Pozitim Teknoloji Standı 11 yıl Cebit 2008: nComputing Standı 11 yıl Cebit 2008: McAfee Standı 11 yıl Cebit 2008: KT Servis Standı 11 yıl Cebit 2008: ArtWin.Net Yazılım Standı 11 yıl Cebit 2008: AlisVerisX Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim