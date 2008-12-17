Transcend 8-inç ekranlı yeni dijital fotoğraf çerçevesin duyurdu

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Donanım üreticisi Transcend hazırladığı yeni dijital fotoğraf çerçevesini kullanıma sunuyor. Firmanın 8-inç ekrana sahip olan PF810 kod adlı yeni çerçevesi, parlak Siyah kasası ile dikkat çekmeyi başarıyor ve şık bir aksesuar olarak kullanılabileceğinin sinyallerini veriyor. 800 x 600 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı dokunmatik ekranıyla öne çıkan dijital fotoğraf çerçevesinin dahili bellek kapasitesi 2GB olarak belirlenmiş.

Farklı renk modlarının seçilmesine ve bu sayede imaj kalitesinin arttırılmasına olanak tanıyan Transcend PF810, MP3 ve video da oynatabiliyor. Ayrıca FM radyo özelliği, takvim ve alarm gibi fonksiyonları da olan çerçeve, JPG ve BMP gibi görüntü formatlarına destek vermekte. Bilgisayar ile USB arabirimi üzerinden bağlantı kuran dijital fotoğraf çerçevesinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı .