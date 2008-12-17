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Transcend 8-inç ekranlı yeni dijital fotoğraf çerçevesin duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend 8-inç ekranlı yeni dijital fotoğraf çerçevesin duyurdu
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Donanım üreticisi Transcend hazırladığı yeni dijital fotoğraf çerçevesini kullanıma sunuyor. Firmanın 8-inç ekrana sahip olan PF810 kod adlı yeni çerçevesi, parlak Siyah kasası ile dikkat çekmeyi başarıyor ve şık bir aksesuar olarak kullanılabileceğinin sinyallerini veriyor. 800 x 600 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı dokunmatik ekranıyla öne çıkan dijital fotoğraf çerçevesinin dahili bellek kapasitesi 2GB olarak belirlenmiş.

Farklı renk modlarının seçilmesine ve bu sayede imaj kalitesinin arttırılmasına olanak tanıyan Transcend PF810, MP3 ve video da oynatabiliyor. Ayrıca FM radyo özelliği, takvim ve alarm gibi fonksiyonları da olan çerçeve, JPG ve BMP gibi görüntü formatlarına destek vermekte. Bilgisayar ile USB arabirimi üzerinden bağlantı kuran dijital fotoğraf çerçevesinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı .


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
sadece israf başka bişi değil kablolu fotoğraf çerçevesi kulağa nekadar saçma geliyor...
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gun 10 yıl
Bunun gibi ürünler bir şekilde side window mu ne adla anılan notebook'ların ön yüzündeki gibi bilgileri otomatik güncelleyip gösterebilseler güzel olur.
Mesela sizi Skype'tan şu kişi aradı, şu kişi şu email attı, şu sitede şu şey değişti. Hava yol durumu şöyle vs. Yani Google'ın kendi sayfanızı hazırladığınız bir servisi bile kullansa yeter aslında.
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max975 10 yıl
özellikleride iyiymiş..
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