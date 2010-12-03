Depolama ve bellekleriyle tanınan Transcend, yeni taşınabilir medya oynatıcısı MP870'i duyurdu. Siyah ve beyaz renklerle üretilecek olan taşınabilir medya oynatıcılar 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip olacak. Transcend'in 2.4 inç boyutunda 320 x 240 çözünürlüklü ekrana yer verdiği medya oynatıcı dahili hafızasının dolması durumunda kullanılmak üzere kullanıcılara MicroSD/microSDHC girişi ile fazladan depolama alanı sunuyor. MP3, WMA, WAV, OGG ve FLAC gibi ses formatlarının yanı sıra RM/RMVB, FLV, ve MPEG4 SP/Xvid gibi video formatlarını da oynatabilen MP870, FM radyosu, ses kayıt özelliği ve dahili hoparlörü ile dikkat çekiyor. Tam sarjlı olduğu durumlarda 22 saatlik müzik dinleme imkanı sunan Transcend MP870'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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