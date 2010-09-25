Trend Micro'dan Yeni VMware Güvenlik Çözümü

Trend Micro, sanal VMware veri merkezlerine yönelik ilk ajansız anti-malware yazılımını pazara sundu. Yeni VMware vShield Endpoint teknolojisini kullanan bu güvenlik çözümü, kurumlara performans ve tasarruf artışı sağlıyor.

VMware ortamlarına yönelik güvenlik ve uyumluluk çözümlerinde uzun yıllardır liderliğini sürdüren Trend Micro, yeni VMware vShield Endpoint teknolojisinin kullanıldığı bir anti-malware çözümü sunan ilk güvenlik firması oldu.

VMware vShield Endpoint, sanal makineler ve bağlı bulundukları sunucularda daha güçlü bir koruma sağlarken, performansı da önemli ölçüde artırıyor. Anti-malware işlemini ise Vmware iş ortaklarının sunduğu ve güvenlik yönünden güçlendirilmiş özel sanal makineler gerçekleştiriyor.

VMware vShield Endpoint uygulama programlama arayüzlerinin entegre edilmesi, Trend Micro'ya her sanal makineye üçüncü taraf aracı yükleme gereksinimini ortadan kaldırıyor. Böylece bellek ve işlemci üzerindeki yük hafifletilirken sanal makineler için anti-malware koruması sağlanıyor. Sonuç olarak Trend Micro, bir yandan sanal makineler için anti-malware koruması sağlarken, diğer yandan performans ve operasyon üzerindeki etkileri en düşük seviyeye indiriyor.

VMware Global Stratejik Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Parag Patel, konu hakkında şunları söylüyor: "VMware vShield Endpoint, VMware'in güvenlik yaklaşımının kararlılığını gösteriyor. Bu yeni teknolojiyi kullanan Trend Micro Deep Security gibi güvenlik çözümleri, VMware vSphere müşterilerin sanal masaüstlerini ve sunucularını güvenceye alırken performans ve operasyon üzerindeki etkileri minimum seviyeye indiriyor. Müşteriler, sanallaştırma yatırımlarını hızlandırabiliyor, daha yüksek sanal makine konsolidasyon oranlarına ulaşabiliyor ve operasyonel harcamalarda çok daha fazla tasarruf sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda, yasal düzenlemelere ve kurumsal politikalara daha kolay uyum gösterebiliyorlar."

Trend Micro, VMware ajansız anti-malware çözümünü Trend Micro Deep Security 7.5 kanalı vasıtasıyla kullanıma sunuyor. Deep Security, sanallaştırılmış sistemler için ileri düzey koruma sağlıyor. Yazılımın bu son versiyonu, IDS/IPS ile birlikte ajansız anti-malware, web uygulama koruması, güvenlik duvarı, doğruluk izleme ve sistem günlüğü denetleme modüllerini içeriyor.

Trend Micro İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Wael Mohamed, konuyu şöyle değerlendiriyor: "Eski bir VMware güvenlik ortağı olan Trend Micro, VMware teknolojileriyle sıkı entegre olan ve tümüyle bu teknolojilerden yararlanan çözümler sunmayı ilke ediniyor. VMware vShield Endpoint kullanılabilirliği, müşteriler açısından önemli bir adım; çünkü, her sanal cihaza güvenlik yazılımı yüklenmesini gerektirmeyen bir çözüm sunmamızı sağlıyor. Bu da sunucunun performansını ve belleğini koruyor; kurumlara, her bir sunucuda daha fazla sayıda sanal cihazı konsolide etme imkanı veriyor."

Trend Micro, VMware vShield Endpoint teknolojisini kullanarak, sanallaştırmanın maliyet tasarrufu ve işletim verimliliği özelliklerinden yararlanmak isteyen ama iletişim ağlarının gizliliğini ihlal edebilecek malware (tehdit içeren yazılımlar) ve diğer web tehditlerinden korunma ihtiyacı duyan kurumlara etkili çözümler sunabiliyor.

Trend Micro Deep Security, içerik güvenliği ürün, hizmet ve çözümlerinden oluşan Trend Micro Enterprise Security çözümünün bir parçası. Trend Micro Smart Protection Network altyapısına dayanan Trend Micro Enterprise Security, gelişmekte olan tehditlerden maksimum koruma sağlarken, güvenlik yönetiminin maliyetini ve karmaşıklığını minimum seviyeye indiriyor.

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