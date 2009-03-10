Twintech, Arctic Cooling soğutmalı GeFore GTS 250 modelini duyurdu

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Nvidia'nın GeForce GTS 250 modelini duyurmasına paralel olarak firmanın iş ortakları arka arkaya yaptıkları açıklamalarla yeni ekran kartlarını pazara sunmaya başladılar. GeForce GTS 250 için farklı detaylara sahip çok sayıda alternatif model hazırlayan Twintech, Arctic Cooling'in yüksek performanslı ekran kartları için hazırladığı Accelero TwinTurbo isimli soğutucuyu kullandığı GeForce GTS 250 modelini duyurdu.

Twintech'in GeForce GTS 250 XT OC Edition serisi yeni modelinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 128x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 750MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2250MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 destekli ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

Isı aktarım teknolojisinin desteklendiği ve ısı borularıyla donatılan çift fanlı özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın referans modeline kıyasla çok daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI konnektörüne ek olarak üzerinde HDMI portu da bulunan GeForce GTS 250 temelli ekran kartının yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.