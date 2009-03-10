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Twintech, Arctic Cooling soğutmalı GeFore GTS 250 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Twintech, Arctic Cooling soğutmalı GeFore GTS 250 modelini duyurdu
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Nvidia'nın GeForce GTS 250 modelini duyurmasına paralel olarak firmanın iş ortakları arka arkaya yaptıkları açıklamalarla yeni ekran kartlarını pazara sunmaya başladılar. GeForce GTS 250 için farklı detaylara sahip çok sayıda alternatif model hazırlayan Twintech, Arctic Cooling'in yüksek performanslı ekran kartları için hazırladığı Accelero TwinTurbo isimli soğutucuyu kullandığı GeForce GTS 250 modelini duyurdu.

Twintech'in GeForce GTS 250 XT OC Edition serisi yeni modelinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 128x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 750MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2250MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 destekli ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

Isı aktarım teknolojisinin desteklendiği ve ısı borularıyla donatılan çift fanlı özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın referans modeline kıyasla çok daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI konnektörüne ek olarak üzerinde HDMI portu da bulunan GeForce GTS 250 temelli ekran kartının yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Vuze 10 yıl
fiyatı hakkında bilgi nasıl ögrenebiliriz haber için teşekkürler
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MiDNiGhTKiSs 10 yıl
gpu hızı, bellek hızı ve paralel işlemci hızı tarafında 9800gtx+ ve gtx+ amp arasında birsey olmus bellek kapasitesi olarak 1 gb yani gts ismini veriyorsunuz bari biraz değişiklik yapında bir iş yaptı desinler boyle geri kafalı aptal çözümler sunacak kadar geri olmaları enteresan..
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VIDOCQ 10 yıl
İsim değiştirdikçe daha iyi performans veriyorlar değil mi?
Sadece isim değişikliği yetiyor mu yaw daha iyi performans vermek için...
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jedi_master 10 yıl
Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze sürüyorlar.
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-VesselaM- 10 yıl
bıktım artık 9800gtx, gtx+, gts250 gıbı ısımlerı duymakdan adamlar ıyıkı bı gpu yapmıs tamam kotu dedıgımız yok ama yeter artık bır gpu nunda omru olmalı ısım degıstırıp degıstırıp satılaz
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N-0NE 10 yıl
Hala gts250mi çıkar ya ? 8800gt-9800gt oldu sonra gts 250 oldu nvidiaya yüzlerce ban! Git F/P kartı çıkart nvidia isimlendirmeye gitme ?
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max975 10 yıl
çok şık bir soğutma ama yine çift...
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Gamorrah 10 yıl
connect3d 4870'ye benzemiş
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cengiz_vga 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

çok şık bir soğutma ama yine çift...




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