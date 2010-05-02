Ubuntu 10.04 yayınlandı

Linux tabanlı işletim sistemlerinden Ubuntu'nun 10.04 versiyonu yayınlandı. Ubuntu'nun yayınlanan son sürümünde bazı değişikliklere gidildi. Ubuntu 10.04 sürümünde "Wubi" yükleyicisi (installer) yeniden hayata geçirildi. Ubuntu'nun klasik kahverengi ana ekranı yerine canlı tonlara sahip mor renkli arayüze geçildi. Soysal iletişim siteleriyle de enterasyonu yapılan 10.04 sürümünde "Me Menu" adı verilen uygulama ile Facebook ve Twitter gibi sitelerden alınan anlık güncellemer tek pencere altında görüntülenebilir duruma getirildi.

Linux tabanlı işletim sistemi olan Ubuntu'nun 10.04 sürümüne buradan ulaşabilirsiniz