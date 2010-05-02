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Ubuntu 10.04 yayınlandı

Ubuntu'nun 10.04 versiyonu yayınlandı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,6b
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32
İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Linux tabanlı işletim sistemlerinden Ubuntu'nun 10.04 versiyonu yayınlandı. Ubuntu'nun yayınlanan son sürümünde bazı değişikliklere gidildi. Ubuntu 10.04 sürümünde "Wubi" yükleyicisi (installer) yeniden hayata geçirildi. Ubuntu'nun klasik kahverengi ana ekranı yerine canlı tonlara sahip mor renkli arayüze geçildi. Soysal iletişim siteleriyle de enterasyonu yapılan 10.04 sürümünde "Me Menu" adı verilen uygulama ile Facebook ve Twitter gibi sitelerden alınan anlık güncellemer tek pencere altında görüntülenebilir duruma getirildi.

Linux tabanlı işletim sistemi olan Ubuntu'nun 10.04 sürümüne buradan ulaşabilirsiniz


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DH Misafiri 9 yıl
xerodevil, sis sürücüleri internette mevcud. 10.04 ile kullanabilirsin (tabi ki 2d olarak)
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1.1.1.1 9 yıl
bu ubuntu yu nasıl yüklememi tavsiye edersiniz arkadaşlar aynı windowslar gibi yüklenebiliyyor mu?
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gs007tr 9 yıl
evet herşeyi xerox yazıcısına kadar tanıdı ati ekran kartını hemen driver yükledi sorunsuz.eğer kurulum sana zor geliyorsa wubi ile windowsun içine kur rahat ve veri kaybı riski olmaz.
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1.1.1.1 9 yıl
arkadaşlar ubuntu sürücüleri otomatik olarak tanınıyor mu
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XGNUX 9 yıl
cem650 ozaman domain controller yap bakalım ne kadar hızlı cevap veriyor :) bende windows7 deki hızı hiçbir işletim sisteminde görmedim
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cem650 9 yıl
arkadaşım ben desktop olarak dedim zaten windows 7 bence sende psikolojik bir durum yaratmış ben windows 7 tester liği yaptım ve daha piyasaya dagıtılmadan satışa sunulmadan ben laptopumda desktopumda kullanıyordum tabiki ubuntuya kuracaksan active directory sunucuya kuracaksın bak ozaman nasıl çalışıyor öyle çok büyük bir sunucu almanada gerek ucuz yollu yeterli arkadaşım
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cem650 9 yıl
arkadaşlar ubuntu 10.4 indirdim ve laptop uma kurdum abi ben microsoft sistem mühendisi olarak hayatım boyunca bukadar hızlı cevap veren bu kadar hızlı çalışan daha bir işletim sistemi kullanmadım
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Blackcap 9 yıl
adamlar zırt pırt 6 ayda bir işletim sistemi çıkaracaklarına adam gibi oturup 1 sene çalışsalar daha iyi bişeyler çıkar ortaya
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artenis 9 yıl
gecenlerde sitesinden adresime istek yaptım, 2 gunde ingiltereden geldi, aynı gun de Pardusu ıstedım ankaradan 7-10 gun arasında geldı :P
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xerodevil 9 yıl
şöyle bi sorum var ubuntu kurmayı düşünüyorum ama sorun şu sis672 ekran kartım var ve bunu desteklemiyor diye biliyorum en son yazılan patch 8.04 için yazıldı 9.10 için yoktu bu konuda bilgisi olan var mı?
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XGNUX 9 yıl
DavutGENC bırak tar.gz yi felan, microsoftun .exe si ona yeterde artar bile hatta .msi ile grouppolicy de deploy rahatlığıda cabası...
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positroN 9 yıl
nokia'nin symbian'i ve apple iphone'u dusunun. biri sis uzantili dosylarla kurulum yapiyor digeri applestore'a baglanip indiriyor. ubuntu da iphone gibi programlarini bir depo'da tutuyor listeden begendiginizi tiklarsaniz o zaten indirip kuruyor. nokia'da appstore benzeri ovi var apple'da da sis benzeri ipa var. ubuntu'nun da .deb'i var
mesela limewire indireceksiniz siteesinde ubuntu icin .deb paketi var ve cift tikla kuruluyor. yani program yuklemenin tek yolu exe degil. zaten windows programlarini calistiracaksaniz niye ubuntu kuruyorunuz degil mi :D bu arda limewire windows'da da var ubuntu'da da veya firefox veya opera ya da google chrome.
jailbreakli iphone'lardaki cydia ubuntu'daki gibi apt sistemini kullaniyor misal, oyle korkunc bi sey degil.
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brkkyk 9 yıl
Sözüm DavutGENC'e bilende konuşuyor bilmeyende arkadaş bilmiyorsanız bari sallamayın lütfen ama.. :)
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DavutGENC 9 yıl
Git bill gates sor bakalım tar.gz mi exe
elinde tekrardan yapılandırmak gibi bi şansı olsa
tar.gz yi havada kapar
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marvinous 9 yıl
İyi de TAR.GZ ile EXE'nin ne alakası var? TAR.GZ genel olarak özgür yazılımların kaynak kodlarının arşivlendiği biçim. EXE ise Windows'un uygulama uzantısı.
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