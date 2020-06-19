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    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Şırnak’ta incelemelerde bulundu

    Bakan Karaismailoğlu, Cizre-Şırnak karayolu Şırnak Tünelleri mevkisinde yol yapım çalışmasını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki STK temsilcileri ile bir araya geldi.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Şırnak’ta incelemelerde bulundu
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şırnak’ın Cizre ilçesinde yol yapım çalışmalarını inceledi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

    Cizre-Şırnak yolu şantiyesini ziyaret ederen Bakan Karaismailoğlu, Şırnak’ta birkaç gün önce terör saldırısında 4 işçinin şehit olduğunu anımsatarak, “Şırnak ilimizde son 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımız hızlı şekilde devam ediyor. Misliyle daha fazla hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yaptığımız yollar akarsu gibi gittikleri yerlere canlılık, yeşillik, hareket getirir. Buradaki sosyal yaşamı aktifleştirir, istihdam sağlar. O yüzden yaptığımız yatırımlar çok önemli. Ülkemizin her noktasında ilmik ilmik işliyoruz. Her noktasında bir çalışmamız, çabamız var. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz." dedi. Yol çalışmalarının bu yıl tamamlanıp vatandaşın hizmetine açılması planlanıyor. Yol tamamlandığında Şanlıurfa’dan Şırnak’a kesintisiz şekilde yeni asfaltla seyahat edilecek.

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    STK temsilcileri ile bir araya geldi

    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Şırnak’ta incelemelerde bulundu
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    Bakan Bakan Karaismailoğlu, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, STK temsilcilerinin yanı sıra Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan da katıldı.



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