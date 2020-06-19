Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi

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TUSAŞ tesislerinde Türk mühendisler tarafından TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Türkiye’nin ilk orta menzilli gemi savar füze motoru TEI-TJ300, test edildi. Motor, ilerleyen süreçte başka platfomlarda kullanılmak üzere geliştirilecek.

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TEI-TJ300, 1300 Newton itki üretiyor. Kendi itki sınıfında, dar çapta 1300 Newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliği taşıyor. TEI-TJ300, 30 kilogramdan daha az ağırlığa sahip. Beş bin fitlik irtifada ses hızının yüzde 90’ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip olan milli tasarım füze motoru, boyutlarındaki zorlayıcı kısıtlar nedeniyle hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uyacak şekilde tasarlandı. Sistem, saniyeler içinde yeterli itkiye ulaşacak şekilde geliştirildi. Milli tasarım füze motorunun marşa (başlatıcı sistem) ihtiyaç olmadan kanat altı rüzgarı ile çalışma özelliği bulunuyor.

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Gerçekleştirilen törende TEI-TJ300’ün motorunu ateşleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motorun yanı sıra test platformunun da yerli olmasına vurgu yaptı. Bakan Varank, “Bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını bile diyelim ki yabancı bir ülkeden almak zorunda olduğunuzda bunu size sağlamıyorlarsa o ürünün testini bile gerçekleştiremezsiniz." dedi.

https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/ilk-yerli-gemisavar-fuze-motoru

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