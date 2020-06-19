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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi

    TEI, ROKETSAN ve TÜBİTAK iş birliği ile geliştirilen TEI-TJ300 Orta Menzil Gemi Savar (OMGS) ilk Hava Solumalı Füze Motoru test edildi. TEI-TJ300 özellikleri ve ateşleme videosu haberimizde.
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi
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    TUSAŞ tesislerinde Türk mühendisler tarafından TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Türkiye’nin ilk orta menzilli gemi savar füze motoru TEI-TJ300, test edildi. Motor, ilerleyen süreçte başka platfomlarda kullanılmak üzere geliştirilecek.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp son görülme özelliği ortadan kayboldu"

    TEI-TJ300, 1300 Newton itki üretiyor. Kendi itki sınıfında, dar çapta 1300 Newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliği taşıyor. TEI-TJ300, 30 kilogramdan daha az ağırlığa sahip. Beş bin fitlik irtifada ses hızının yüzde 90’ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip olan milli tasarım füze motoru, boyutlarındaki zorlayıcı kısıtlar nedeniyle hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uyacak şekilde tasarlandı. Sistem, saniyeler içinde yeterli itkiye ulaşacak şekilde geliştirildi. Milli tasarım füze motorunun marşa (başlatıcı sistem) ihtiyaç olmadan kanat altı rüzgarı ile çalışma özelliği bulunuyor.

    Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi
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    Gerçekleştirilen törende TEI-TJ300’ün motorunu ateşleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motorun yanı sıra test platformunun da yerli olmasına vurgu yaptı. Bakan Varank, “Bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını bile diyelim ki yabancı bir ülkeden almak zorunda olduğunuzda bunu size sağlamıyorlarsa o ürünün testini bile gerçekleştiremezsiniz." dedi.



    https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/ilk-yerli-gemisavar-fuze-motoru Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 48 dk. en beğenilen gun
    MCTR anlaşması 300 km'den uzun menzilli veya 500 kg'dan büyük harp başlığı barındıran füzelerin ihracatını engelliyor. Hem füze ihracatını hem de bu değerlerin üstündeki füze yapımında kullanılacak ekipmanların ihracatı yasak. Kendiniz geliştirebilirsiniz fakat başkasından alacağınız ekipmanlar ile yapamazsınız. Bu yüzden yerli roket/füze motoru yapabilmek önemli.
    MCTR anlaşması 300 km'den uzun menzilli veya 500 kg'dan büyük harp başlığı barındıran füzelerin ihracatını engelliyor. Hem füze ihracatını hem de bu değerlerin ...
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    RAIZEN 1 sa.
    Çeliği yerli değil moruQ
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 18 dk.
    Kimse kusura bakmasın, her konuda eleştirebilirim ama şu askeri teknolojilerde ülkemiz çok iyi ilerliyor
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    kımyasal (ümit k) 24 dk.
    Zamanında uzay çalışmaları ile kendini geliştirmiş büyük devletler,ardından gelecek rakiplerini engellemek için belirli kurallar ile rakiplerine çelme takacakları sistemi kurmuşlar.Bize düşen yılmadan pes etmeden çalışmak ve gelişmiş devlet statüsüne erişmek.
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    CleanCoders (Fatih ) 27 dk.
    Tebrikler, Bilim Tıpkı Cenaze Namazı gibi "Farzı Kifayedir", Bir Müslümanın cenaze namazı kılınmaz ise tüm Müslümanlar bundan sorumludur. Biz Müslümanlar bilimde geri kaldığımız için hesap vereceğiz. zaten bu dünyada hesap veriyoruz. Ahiretde de hesap vereceğiz.
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    RAIZEN 1 sa.
    Çeliği yerli değil moruQ
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    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Belli menzilin üstüne gemi savar yapılmasına izin verilmiyor gibi bir şey duymuştum bir yerlerden bunun onla alakası var mı acep ?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 48 dk. gun
    MCTR anlaşması 300 km'den uzun menzilli veya 500 kg'dan büyük harp başlığı barındıran füzelerin ihracatını engelliyor. Hem füze ihracatını hem de bu değerlerin üstündeki füze yapımında kullanılacak ekipmanların ihracatı yasak. Kendiniz geliştirebilirsiniz fakat başkasından alacağınız ekipmanlar ile yapamazsınız. Bu yüzden yerli roket/füze motoru yapabilmek önemli.
    Yanıtla +8
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 31 dk. gun
    Turbojet çok yüksek hızlara çıkamasa da yakıt konusunda ise daha verimli diye biliyorum. Hedef gemi olduğu için mantıklı bir tercih.
    O yüzden bu türden bir motorla en az 100km gider diye düşünüyorum. Menzil kısıtlaması varsa roketin amacı dışında kullanılmasını engellemek için olabilir belki. Tabii roket bilimi ve savunma sanayi konusunda uzman bir arkadaş daha detaylı bir açıklama yapabilir.
    Edit: Bir arkadaş açıklama yapmış bu konuda.
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