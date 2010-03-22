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USB portu sayısına yaratıcı bir çözüm; InfiniteUSB

USB portu sayısına yaratıcı bir çözüm: InfiniteUSB.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,4b
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Haber Editörü
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USB portu sayısına yaratıcı bir çözüm; InfiniteUSB
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Infinite USB ile USB girişlerinin görünümü

Teknoloji geliştikçe kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını gideren farklı cihazların sayısı da artıyor. Dolayısıyla bu cihazları bağlayacağımız daha fazla bağlantı girişine ihtiyaç duyuyoruz. İşte InfiniteUSB, USB portlarının sayısında oluşan yetersizliği gidermeye çalışan bir çözüm.

Çinli Jiang Gonglue isimli tasarımcı ve mühendis, InfiniteUSB fikrinin yaratıcısı. Her USB girişinin arka tarafında bulunması gereken USB portu sayesinde cihazınızda tek USB portu olsa dahi istediğiniz kadar USB cihazı bağlayabiliyorsunuz. Bu gelişme ile hem kullanıcılar istedikleri kadar USB portuna sahip olacaklar hem de üreticiler USB portlarına ayırdıkları alanları daha verimli kullanabilecekler. Akıllara gelen soru ise birden fazla cihaz takıldığında oluşabilecek yavaşlık. Bunun da ek güç desteği ile çözülebileceği belirtiliyor. Şuan proje aşamasında da olsa bu fikirin çoğu kesim tarafından kabul edilebilir olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Bu fikirin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.

 

USB portu sayısına yaratıcı bir çözüm; InfiniteUSB
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Bukalemun 9 yıl
bu tür birsey zaten var. özelikle LAPTOP ara göre bence. sadece yaygınlaşması lazım. ve USB ile bağlanan cihazlarda bu tür bir kablo pakete dahil edilmeli ya siz 1 tane alıp ana cihazı bunla bağlatıp +1 USB port sahibi olacaksınız.
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revenger11 9 yıl
Tren yapmışlar
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rsezer 9 yıl
DH sitesinin yorum yapanları filtreleyen bir özelliği var mı ? bazı kullanıcıları listeme eklesem, yazdıklarını hiç görmesem, böyle birşey mümkün mü ? site yöneticileri bu konuda bilgi verirlerse çok sevinirim.
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MoriKalina 9 yıl

rsezer

DH sitesinin yorum yapanları filtreleyen bir özelliği var mı ? bazı kullanıcıları listeme eklesem, yazdıklarını hiç görmesem, böyle birşey mümkün mü ? site yöneticileri bu konuda bilgi verirlerse çok sevinirim.


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prescott2400 9 yıl
bunlar resmen tren yapmış.
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Einstein 9 yıl
İyi tamam hoş da flash bellekler için tasarım sorunu olur.
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Entropi Canavarı 9 yıl
Bende çok beğendim. Pratik ve akılcı bir çözüm olmuş.
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rockerroll 9 yıl
Gereksiz bence
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V.K. 9 yıl
resimlerden tam olarak birşey anlayamadım.nasıl çoğaltıyor acaba?
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Temren 9 yıl
zaten tek usb çıkışı bir kaç taneye çeviren hub'lar var diye biliyorum. bu tam olarak nasıl bir "yenilik" anlayamadım
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Okisht 9 yıl

V.K.

resimlerden tam olarak birşey anlayamadım.nasıl çoğaltıyor acaba?

kabloların ucu sanırım usb takılacak yere takılıyor kablolarda birbirine geçebiliyor. hem şık hemde güzel bişey
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Kestane Korkusu 9 yıl
nasıl anlamadım şimdi kullandığımız aletlerin usb çıkışları bu şekil mi olacak
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