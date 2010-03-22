USB portu sayısına yaratıcı bir çözüm: InfiniteUSB.

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Infinite USB ile USB girişlerinin görünümü

Teknoloji geliştikçe kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını gideren farklı cihazların sayısı da artıyor. Dolayısıyla bu cihazları bağlayacağımız daha fazla bağlantı girişine ihtiyaç duyuyoruz. İşte InfiniteUSB, USB portlarının sayısında oluşan yetersizliği gidermeye çalışan bir çözüm.

Çinli Jiang Gonglue isimli tasarımcı ve mühendis, InfiniteUSB fikrinin yaratıcısı. Her USB girişinin arka tarafında bulunması gereken USB portu sayesinde cihazınızda tek USB portu olsa dahi istediğiniz kadar USB cihazı bağlayabiliyorsunuz. Bu gelişme ile hem kullanıcılar istedikleri kadar USB portuna sahip olacaklar hem de üreticiler USB portlarına ayırdıkları alanları daha verimli kullanabilecekler. Akıllara gelen soru ise birden fazla cihaz takıldığında oluşabilecek yavaşlık. Bunun da ek güç desteği ile çözülebileceği belirtiliyor. Şuan proje aşamasında da olsa bu fikirin çoğu kesim tarafından kabul edilebilir olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Bu fikirin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.