VIA'dan ultra-kompakt tasarımlı yeni anakart; EPIA N700-10EW

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Mercury Research tarafından yapılan araştırmaya göre ikinci çeyrekte işlemci pazarındaki payını %0.1 oranında arttırdığı belirtilen VIA, endüstriyel uygulamalar ve gömülü sistemler için geliştirdiği EPIA serisi ultra-kompakt tasarımlı anakart ailesine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın EPIA N700-10EW kod adını taşıyan yeni Nano-ITX anakartı, yine VIA'nın bir çözümü olan VX800 yonga setini kullanıyor. Entegre olarak gelen ve 1GHz çalışan VIA eden işlemcisine sahip anakart bir adet DIMM slotu üzerinden 667MHz'e kadar DDR2 SO-DIMM bellek desteği sunuyor.

Kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 9 destekli Chrome 9 entegre grafik birimine sahip olan anakartın -20 ila 70 derece sıcaklıklarında çalışabileceği belirtiliyor.12x12 cm boyutunda olan anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, CompactFlash bellek kartı portu, 4 adet USB 2.0 konnektörü ve görüntü aktarımı için D-Sub çıkışı gibi detaylara yer veriliyor.

VIA EPIA N700-10EW'nun önümüzdeki günlerde sistem üreticilerine sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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