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VIA'dan ultra-kompakt tasarımlı yeni anakart; EPIA N700-10EW

9 yıl
5,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA'dan ultra-kompakt tasarımlı yeni anakart; EPIA N700-10EW
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Mercury Research tarafından yapılan araştırmaya göre ikinci çeyrekte işlemci pazarındaki payını %0.1 oranında arttırdığı belirtilen VIA, endüstriyel uygulamalar ve gömülü sistemler için geliştirdiği EPIA serisi ultra-kompakt tasarımlı anakart ailesine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın EPIA N700-10EW kod adını taşıyan yeni Nano-ITX anakartı, yine VIA'nın bir çözümü olan VX800 yonga setini kullanıyor. Entegre olarak gelen ve 1GHz çalışan VIA eden işlemcisine sahip anakart bir adet DIMM slotu üzerinden 667MHz'e kadar DDR2 SO-DIMM bellek desteği sunuyor.

Kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 9 destekli Chrome 9 entegre grafik birimine sahip olan anakartın -20 ila 70 derece sıcaklıklarında çalışabileceği belirtiliyor.12x12 cm boyutunda olan anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, CompactFlash bellek kartı portu, 4 adet USB 2.0 konnektörü ve görüntü aktarımı için D-Sub çıkışı gibi detaylara yer veriliyor.

VIA EPIA N700-10EW'nun önümüzdeki günlerde sistem üreticilerine sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

VIA'dan ultra-kompakt tasarımlı yeni anakart; EPIA N700-10EW
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necipcelepci 9 yıl
bence çok güzel bir haber. donanımsal çözümlere alternatif. www.bilside.com
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husNUKE 9 yıl
download ya da upload için bilgisayarı açık tutanlar bu ürünleri kullanmalı bence(buna ben de dahilim), küresel ısınmaya ve elektrik israfına dikkat etmek lazım
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modifci 9 yıl
bence zotacın çözümleri varken bunun işi zor
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Alper# 9 yıl
Fiyatı boyutu gibi göre ucuz olursa harika olur valla
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-dehşet- 9 yıl
Müthiş bir haber.Download yapanlara gün doğdu.Bir Ram bir HDD oldu bu iş.
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