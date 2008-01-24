Virgin Galactic ilk uzay gemisini gösterdi; ticari seyahetler 2009'da başlıyor

İnsanoğlu her zaman bilinmeyene, ulaşılması zor olana ilgi duymuştur. Uzay da tüm gizemi ve bilinmezlikleri ile biz insanların bilmek, görmek ve keşfetmek istediği en önemli başlıklardan biri olarak geçmişten bugüne tazeliğini ve gündemdeki yerini korumuştur. Soğuk savaş yıllarında Amerika ve Sovyetler Birliği arasında yaşanan uzay yarışı etkilerini Apollo 13 gibi filmlere bile yansıtırken günümüzde bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin'de dahil olmak üzere özellikle G8 olarak bilinen ve ekonomik olarak en büyük 8 ülke uzay yolu maceralarına bir şekilde dahil olmuş durumda. Mars üzerinde yeni bir yaşam alanı kurmak gibi en azından şimdilik "ütopik" görünen fikirler bilim insanları tarafından tartışıladursun ticari uzay gezileri 2009 yılında başlayacak gibi gözüküyor.

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SpaceShipTwo; kanatlar dik pozisyonda

Gündemi takip edenler yada konuya ilgi duyanlar hatırlayacaklardır. 21.yy ile giriş birlikte uzaya sivil taşıma konusunda somut adımlar atılmış ve cüzdan yerine milyon dolarlık çek defteri taşımayı tercih eden şanslı bir azınlık NASA ve/veya Rusya Uzay Ajansı denetiminde 20 milyon dolar gibi astronomik bir ücret karşılığında temel eğitimi de dahil olmak üzere uzaya gitme şansına sahip olmuşlardı. Tabi uzay taşımacılığı konusunda firma bazlı gerçekleştirilen ciddi projeler de yok değil. İngiltere merkezli Virgin Grup'un "çılgın" olarak nitelendirilen ve geçtiğimiz günlerde pazarlama konferansı için ülkemizi de ziyaret eden heyecan-aksiyon düşkünü milyarder patronu Richard Branson'un arzusu ve ciddi yatırımı ile kurulan Virgin Galactic firması uzay seyahatlerine 2009 yılı içerisinde başlamayı planlıyor.

Dün New York'da yapılan etkinlikle Virgin Galactic, uzay turizmi için geliştirilen ve ticari yolcu taşıyacak olan SpaceShipTwo kod adlı uzay gemisinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Firmadan gelen bilgilere göre SpaceShipTwo'nun mevcut tasarımı, konusunda uzman olan ve uzay araçlarının gelişimi ve tasarlanması üzerine çalışan Scaled Composite firması tarafında üretilecek final versiyonuna son derece yakın. Tasarım konusunda işler hedeflendiği gibi giderse firma önümüzdeki Haziran ayında ticari olarak yolcu taşımadan önceki test sürecine girmiş olacak. Tabi atılan adımlar ve gelinen nokta heyecan yaratmakla birlikte özellikle güvenlikle ilgili bir takım soruları da akıllara getirmiyor değil. Zira geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan üzücü olay henüz hafızalardan silinmiş değil.

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Fırlatma resimde gördüğünüz WhiteKnightTwo kod adlı ana gemiyle başlayacak sonra tahmin ettiğiniz gibi ayrılma gerçekleşecek

Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen ve SpaceShipTwo gemisine can verecek olan Azot tabanlı roket motorunun deneme çalışmaları sırasında oksitlenme ile ilgili gerçekleştirilen olağan testler sırasında yaşanan patlama sonucunda Scaled Composite firmasında çalışan 3 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Bu üzücü olay ilk ticari uzay aracı ile ilgili soru işaretlerini de gündeme taşırken Rutan ve Brenson ortaklığının şefkini ise kırmadı. Virgin Galactic firması yaptığı açıklamalarında güvenliğin öncelikli amaçları olduğunu ifade ederken planlanan takvimde herhangi bir değişiklik olmadığı ve William Shatner'in SpaceShipTwo gemisi ile deneyim yaşayacak ilk insan olacağı belirtiliyor. Ayrıca Shatner yaptığı açıklamasında sağsalip gidip geleceğinden emin olduğunu belirtti.

Özellikle güvenlik ile ilgili testler ve çalışmalar bir yana uzay uçusunun en az herhangi bir sıradan taşımacılık faliyeti kadar riskli olduğunu da belirtmeye gerek yok sanırız. Her ne kadar insanoğlu bugün gelinen noktada sahip olduğu yüksek teknoloji ile pek çok sorunun üstesinden gelebiliyor olsa bile özellikle değişken şartlar göz önüne alındığında yapılacak uzay seyahati ile ilgili ikinci bir "Houston, problememiz var" durumuna karşı %100 garanti verebilmenin zor olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Virgin Galactic firması 200 yolcunun şimdiden rezervasyon yaptırdığını iddia ederken firma patronu bay Branson açıklamasında ilk 100 yolcudan sonraki 400 yolcu için peşinatın 100.000$'a düşeceğini söylüyor ve fiyatın kişi başı 20.000$'a kadar gerilemesini umuyor.

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A. Einstein filmi beğenir miydi bilemiyoruz ama DeLorean'in hafızalarımızda yer ettiği kesin

Yapılan projeksyonlara göre, 2.5 saat sürmesi planlanan uzay uçuşu çerçevesinde yolcular 68 mil kadar yukarıya tırmanıp resmi uzay hudutları içerisine girecekler. İlgili görselde de görüldüğü üzere hareketli kanatlara sahip olan SpaceShipTwo atmosfer dahilinde genel görünümü itibariyle herhangi bir VIP uçağından çok çok farklı göünmezken kanatlarının dikey konuma geçmesi ile birlikte sahip olduğu yüksek teknolojiyi tarif eden bambaşka bir kimliğe bürünüyor ve özellikle kanat hareketleri ile bize Geleceğe Dönüş filmlerinin asıl başrol oyuncusu olan DeLorean'i de bir noktada hatırlatmıyor değil. 2009 yılı içerisinde başlaması planlanan uzay seyahatlerinin tamamının Upham, New Mexico'dan başlayacağı bildiriliyor. Kim bilir belki seneler sonra Taksim dolmuş durağında "uzaya bir iki, ayakta yolcu kalmasın" türü sahnelere de tanık olabileceğiz.

http://www.dailytech.com/Virgin+Galactic+Unveils+First+Spaceship/article10443.htm