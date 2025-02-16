İmzası Kamerası | Vivo X200 Pro İncelemesi

Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu X200 Pro ülkemiz telefon piyasasında iddialı telefon modellerinden biri olmaya aday...

Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu X200 Pro ülkemiz telefon piyasasında iddialı telefon modellerinden biri olmaya aday... Bu telefon özelinde Vivo hem performans hem de kamera konusunda büyük adımlar atmış.

X200 Pro, 6.78 inç, 2800x1260 çözünürlüğe sahip QHD+ LTPO AMOLED ekran ayrıca Dolby Vision desteği ve adaptif 120Hz yenileme hızı gibi detaylarıyla ekran konusunda öne çıkıyor.

Vivo ve ZEISS'in ortak mühendislikle geliştirilen kamerası yüksek kalitede fotoğraf ve video çekimini sağlıyor. 200MP telefoto kameranın yanı sıra 50MP ana ve 50MP geniş açı arka kamerası bulunuyor. Ayrıca 32MP 4K video çekebilen ön kamerası da yer alıyor.

MediaTek Dimensity 9400 yonga platformu dışında 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama birimi var. X200 Pro, 6000mAh batarya ve 90 W hızlı şarj ile pil tarafında dikkat çeken bir telefon. Android 15 temelli Funtouch OS 15 işletim sistemi ile geliyor. Bu yazılım için beş sene güvenlik ve dört ana sürüm Android güncellemesi sözü verilmiş.

00:00 - Giriş

00:18 - Ekran

02:44 - Performans

06:44 - Kamera

13:40 - Batarya

16:34 - Ses

17:37 - Yazılım

19:13 - Güvenlik

20:20 - İletişim Teknolojileri

21:27 - Ek Detaylar

22:29 - Fiyat ve Değerlendirme