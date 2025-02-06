Telefon Tavsiyeleri - Şubat 2025

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Ocak ayı videosu ile karşınızdayız.

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Ocak ayı videosu ile karşınızdayız.

00:00 - Giriş

00:38 - Realme 10 https://app.hb.biz/NauJLOHAtUU0 , https://amzn.to/4hLEhXN

01:19 - Samsung Galaxy A35 https://app.hb.biz/2LYFAdU6Xc9u

01:57 - Poco X7 https://app.hb.biz/4tscWzR9EOje

03:20 - Honor 200 https://app.hb.biz/wSr7r2i7qVZS

03:57 - Poco X7 Pro https://app.hb.biz/dWZgxSCPSKtw

04:31 - Samsung Galaxy S24 FE https://app.hb.biz/NlEevMwAAagS , https://amzn.to/4hOiejw

05:40 - Realme GT 6 https://app.hb.biz/N5HEGdYgtMWz

06:09 - Honor 200 Pro https://app.hb.biz/L9CvtuzTz1HH

06:46 - Redmagic 10 Pro https://app.hb.biz/pA1Abnb963zc

08:11 - Samsung Galaxy S25 https://app.hb.biz/sfwv105vayjO , https://amzn.to/40LvqPe

09:30 - Apple iPhone 16 https://app.hb.biz/Ap0Z9jdbm1kf , https://amzn.to/4aMMkBy

10:12 - Samsung Galaxy S25 Plus https://app.hb.biz/rhRpc4KWsulD , https://amzn.to/4aSgWSi

12:03 - Apple iPhone 16 Pro https://app.hb.biz/amoGob2AmXGR , https://amzn.to/3EsqE1z

12:55 - Samsung Galaxy S25 Ultra https://app.hb.biz/9kXNkx6J0T24 , https://amzn.to/3Q38Mge

14:33 - Notlar ve Kapanış

Realme 10 7600TL

- 6.4" FHD+ Amoled 90Hz ekran

- MediaTek Helio G99 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama (MicroSD)

- 50MP JN1 ana + 2MP OV02B1B derinlik arka / 16MP OV16A1Q ön kamera

- 5000mAh pil / 33W şarj / USB Type-C

- Wi-Fi5, BT5.2, 3.5mm jak

- Yüz tanıma, yan taraftan parmak izi okuyucu

- Android 12 tabanlı Realme UI işletim sistemi

- Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 178g

Samsung Galaxy A35 13.650TL

- 6.6" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Samsung Exynos 1380 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 3.1 depolama (MicroSD)

- 50MP GN8 OIS ana + 8MP geniş + 5MP makro arka / 13MP ön kamera

- 5000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C

- 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, Stereo hoparlör

- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi

- 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi

- IP67 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 209g

Poco X7 17.000TL

- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- MediaTek Dimensity 7300 işlemci

- 8GB LPDDR4X / 256GB UFS 2.2 depolama

- 50MP IMX882 OIS ana + 8MP IMX355 geniş + 2MP OV02B10 makro arka / 20MP OV20B ön kamera

- 5110mAh batarya / 45W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.4, NFC, IR, stereo hoparlör

- Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi

- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi

- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.4mm, ağırlık 185g

Honor 200 19.000TL

- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 2.2 depolama

- 50MP IMX906 OIS ana + 12MP geniş + 50MP telefoto arka / 50MP ön kamera

- 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör

- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi

- Ürün kalınlığı 7.7mm, ağırlık 187g

Poco X7 Pro 21.000TL

- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- MediaTek Dimensity 8400 işlemci

- 8GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama

- 50MP IMX882 OIS ana + 8MP SC820CS geniş arka / 20MP OV20B ön kamera

- 6000mAh batarya / 90W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.4/6.0, NFC, L1+L5 GPS, IR, stereo hoparlör

- Android 15 tabanlı HyperOS işletim sistemi

- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi

- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 195g

Samsung Galaxy S24 FE 23.900TL

- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Samsung Exynos 2400e işlemci

- 8GB RAM LPDDR5X / 128GB UFS 3.1 depolama

- 50MP GN3 OIS ana + 12MP S5K3L6 geniş + 8MP OV08A10 telefoto arka / 10MP S5K3J1 ön kamera

- 4700mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3 Type-C

- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu

- 5G, Wi-Fi6E, BT5.3, NFC, eSIM, Stereo hoparlör

- Android 14 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8mm, ağırlık 213g

Realme GT 6 29.900TL

- 6.78" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 5500mAh batarya / 120W hızlı şarj

- 50MP T808 OIS ana + 8MP IMX355 geniş + 50MP S5KJN5

telefoto arka / 32MP IMX615 ön kamera

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, stereo hoparlör

- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı Realme UI işletim sistemi

- 4 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi

- IP65 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.65mm, ağırlık 199g

Honor 200 Pro 30.390TL

- 6.78" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 3.1 depolama

- 50MP OIS OVH9000 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto arka / 50MP ön kamera

- 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj / 66W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör

- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi

- IP65 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 199g

Redmagic 10 Pro 47.000TL

- 6.85" BOE Q9+ FHD+ Amoled 144Hz 2000nit tam ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlem platformu

- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 Pro depolama

- 50MP OV50E OIS ana + 50MP OV50E geniş + 2MP OV02F makro

- 16MP OV16E1Q 2.Nesil ekran altı UDC ön kamera

- 7050mAh batarya / 100W kablolu şarj, 80W adaptör

- Type-C USB 3.2 DP, 3.5mm jak, simetrik çift hoparlör

- Çift SIM 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, L1+L5 GPS

- Dokunmatik tetikler ve işlev atanabilir slider tuş

- Android 15 tabanlı Redmagic OS işletim sistemi

- Üç yıl güvenlik, bir Android, iki MagicOS güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma

- Aktif fanlı sıvı metal hava soğutma

- RGB aydınlatma fan, logo, işaret

- Metal iskelet, cam transparan arka kapak

- Ürün ağırlığı 229g, kalınlık 8.9mm

Samsung Galaxy S25 51.500TL

- 6.2" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 128GB UFS 4.0 depolama

- 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş + 10MP telefoto arka / 12MP S5K3LU ön kamera

- 4000mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma

- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncellemesi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 162g, kalınlık 7.2mm

Apple iPhone 16 57.500TL

- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran

- Apple A18 işlemci

- 8GB RAM / 128GB depolama

- 48MP OIS ana + 12MP geniş / 12MP ön kamera

- 3561mAh batarya / 25W hızlı şarj

- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör

- iOS 18 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 170g

Samsung Galaxy S25+ 63.300TL

- 6.7" QHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama

- 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş + 10MP telefoto arka / 12MP S5K3LU ön kamera

- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma

- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncellemesi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.3mm

Apple iPhone 16 Pro 76.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A18 Pro işlemci

- 8GB RAM / 128GB depolama

- 48MP OIS ana + 48MP geniş + 12MP telefoto / 12MP ön kamera

- 3582mAh batarya / 25W hızlı şarj

- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör

- iOS 18 işletim sistemi

- USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.25mm, ağırlık 199g

Samsung Galaxy S25 Ultra 82.000TL

- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş + 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto arka / 12MP S5K3LU ön kamera

- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma

- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncellemesi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.