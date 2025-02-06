Telefon Tavsiyeleri - Şubat 2025

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Ocak ayı videosu ile karşınızdayız.
00:00 - Giriş
00:38 - Realme 10 https://app.hb.biz/NauJLOHAtUU0 , https://amzn.to/4hLEhXN
01:19 - Samsung Galaxy A35 https://app.hb.biz/2LYFAdU6Xc9u
01:57 - Poco X7 https://app.hb.biz/4tscWzR9EOje
03:20 - Honor 200 https://app.hb.biz/wSr7r2i7qVZS
03:57 - Poco X7 Pro https://app.hb.biz/dWZgxSCPSKtw
04:31 - Samsung Galaxy S24 FE https://app.hb.biz/NlEevMwAAagS , https://amzn.to/4hOiejw
05:40 - Realme GT 6 https://app.hb.biz/N5HEGdYgtMWz
06:09 - Honor 200 Pro https://app.hb.biz/L9CvtuzTz1HH
06:46 - Redmagic 10 Pro https://app.hb.biz/pA1Abnb963zc
08:11 - Samsung Galaxy S25 https://app.hb.biz/sfwv105vayjO , https://amzn.to/40LvqPe
09:30 - Apple iPhone 16 https://app.hb.biz/Ap0Z9jdbm1kf , https://amzn.to/4aMMkBy
10:12 - Samsung Galaxy S25 Plus https://app.hb.biz/rhRpc4KWsulD , https://amzn.to/4aSgWSi
12:03 - Apple iPhone 16 Pro https://app.hb.biz/amoGob2AmXGR , https://amzn.to/3EsqE1z
12:55 - Samsung Galaxy S25 Ultra https://app.hb.biz/9kXNkx6J0T24 , https://amzn.to/3Q38Mge
14:33 - Notlar ve Kapanış
Realme 10 7600TL
- 6.4" FHD+ Amoled 90Hz ekran
- MediaTek Helio G99 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama (MicroSD)
- 50MP JN1 ana + 2MP OV02B1B derinlik arka / 16MP OV16A1Q ön kamera
- 5000mAh pil / 33W şarj / USB Type-C
- Wi-Fi5, BT5.2, 3.5mm jak
- Yüz tanıma, yan taraftan parmak izi okuyucu
- Android 12 tabanlı Realme UI işletim sistemi
- Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 178g
Samsung Galaxy A35 13.650TL
- 6.6" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Samsung Exynos 1380 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 3.1 depolama (MicroSD)
- 50MP GN8 OIS ana + 8MP geniş + 5MP makro arka / 13MP ön kamera
- 5000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C
- 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, Stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
- 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
- IP67 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 209g
Poco X7 17.000TL
- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- MediaTek Dimensity 7300 işlemci
- 8GB LPDDR4X / 256GB UFS 2.2 depolama
- 50MP IMX882 OIS ana + 8MP IMX355 geniş + 2MP OV02B10 makro arka / 20MP OV20B ön kamera
- 5110mAh batarya / 45W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.4, NFC, IR, stereo hoparlör
- Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.4mm, ağırlık 185g
Honor 200 19.000TL
- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 2.2 depolama
- 50MP IMX906 OIS ana + 12MP geniş + 50MP telefoto arka / 50MP ön kamera
- 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- Ürün kalınlığı 7.7mm, ağırlık 187g
Poco X7 Pro 21.000TL
- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- MediaTek Dimensity 8400 işlemci
- 8GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 50MP IMX882 OIS ana + 8MP SC820CS geniş arka / 20MP OV20B ön kamera
- 6000mAh batarya / 90W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.4/6.0, NFC, L1+L5 GPS, IR, stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı HyperOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 195g
Samsung Galaxy S24 FE 23.900TL
- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Samsung Exynos 2400e işlemci
- 8GB RAM LPDDR5X / 128GB UFS 3.1 depolama
- 50MP GN3 OIS ana + 12MP S5K3L6 geniş + 8MP OV08A10 telefoto arka / 10MP S5K3J1 ön kamera
- 4700mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3 Type-C
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- 5G, Wi-Fi6E, BT5.3, NFC, eSIM, Stereo hoparlör
- Android 14 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8mm, ağırlık 213g
Realme GT 6 29.900TL
- 6.78" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama
- 5500mAh batarya / 120W hızlı şarj
- 50MP T808 OIS ana + 8MP IMX355 geniş + 50MP S5KJN5
telefoto arka / 32MP IMX615 ön kamera
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı Realme UI işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
- IP65 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.65mm, ağırlık 199g
Honor 200 Pro 30.390TL
- 6.78" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 3.1 depolama
- 50MP OIS OVH9000 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto arka / 50MP ön kamera
- 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj / 66W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- IP65 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 199g
Redmagic 10 Pro 47.000TL
- 6.85" BOE Q9+ FHD+ Amoled 144Hz 2000nit tam ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlem platformu
- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 Pro depolama
- 50MP OV50E OIS ana + 50MP OV50E geniş + 2MP OV02F makro
- 16MP OV16E1Q 2.Nesil ekran altı UDC ön kamera
- 7050mAh batarya / 100W kablolu şarj, 80W adaptör
- Type-C USB 3.2 DP, 3.5mm jak, simetrik çift hoparlör
- Çift SIM 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, L1+L5 GPS
- Dokunmatik tetikler ve işlev atanabilir slider tuş
- Android 15 tabanlı Redmagic OS işletim sistemi
- Üç yıl güvenlik, bir Android, iki MagicOS güncellemesi
- Ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma
- Aktif fanlı sıvı metal hava soğutma
- RGB aydınlatma fan, logo, işaret
- Metal iskelet, cam transparan arka kapak
- Ürün ağırlığı 229g, kalınlık 8.9mm
Samsung Galaxy S25 51.500TL
- 6.2" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 128GB UFS 4.0 depolama
- 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş + 10MP telefoto arka / 12MP S5K3LU ön kamera
- 4000mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 162g, kalınlık 7.2mm
Apple iPhone 16 57.500TL
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 12MP geniş / 12MP ön kamera
- 3561mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 170g
Samsung Galaxy S25+ 63.300TL
- 6.7" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş + 10MP telefoto arka / 12MP S5K3LU ön kamera
- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.3mm
Apple iPhone 16 Pro 76.000TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A18 Pro işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 48MP geniş + 12MP telefoto / 12MP ön kamera
- 3582mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.25mm, ağırlık 199g
Samsung Galaxy S25 Ultra 82.000TL
- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş + 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto arka / 12MP S5K3LU ön kamera
- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.