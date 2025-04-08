Telefon Tavsiyeleri - Nisan 2025

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Mart ayı videosu ile karşınızdayız.
00:00 - Giriş
00:11 - Samsung Galaxy A16
00:55 - Samsung Galaxy A26, A36, A56 Neden Yok?
01:37 - Samsung Galaxy A35
02:05 - Poco X7 Pro
02:30 - Samsung Galaxy S24 FE
03:13 - Honor 200 Pro
03:36 - Poco F7 Pro
04:00 - Poco F7 Ultra
05:02 - Apple iPhone 16e
06:16 - Samsung Galaxy S25 Plus
07:09 - Honor Magic 7 Pro
07:43 - OnePlus 13
08:36 - Apple iPhone 16
09:14 - Samsung Galaxy S25 Ultra
10:06 - Apple iPhone 16 Pro
10:43 - Ek Notlar
11:57 - Kapanış
Samsung Galaxy A16 8650TL
- 6.7" FHD+ Amoled 90Hz ekran
- Mediatek Helio G99 işlemci
- 6GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
- 50MP JN1 ana + 5MP SC501CS geniş + 2MP GC02M1 makro
- 13MP GC13AO ön kamera
- 5000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C
- 5G, Wi-Fi5, BT5.3, NFC
- Yan taraftan parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncellemesi
- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 200g
Samsung Galaxy A35 13.600TL
- 6.6" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Samsung Exynos 1380 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 3.1 depolama (MicroSD)
- 50MP GN8 OIS ana + 8MP geniş + 5MP makro
- 13MP ön kamera
- 5000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C
- 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, Stereo hoparlör
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
- 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
- IP67 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 209g
Poco X7 Pro 20.200TL
- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- MediaTek Dimensity 8400 işlemci
- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP IMX882 OIS ana + 8MP SC820CS geniş
- 20MP OV20B ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon batarya / 90W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.4/6.0, NFC, L1+L5 GPS, IR, stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı HyperOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 195g
Samsung Galaxy S24 FE 23.650TL
- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Samsung Exynos 2400e işlemci
- 8GB RAM LPDDR5X / 128GB UFS 3.1 depolama
- 50MP GN3 OIS ana + 12MP S5K3L6 geniş + 8MP OV08A10 telefoto
- 10MP S5K3J1 ön kamera
- 4700mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3 Type-C
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- 5G, Wi-Fi6E, BT5.3, NFC, eSIM, Stereo hoparlör
- Android 14 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8mm, ağırlık 213g
Honor 200 Pro 29.500TL
- 6.78" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 3.1 depolama
- 50MP OIS OVH9000 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto
- 50MP ön kamera
- 5200mAh Si-Carbon batarya / 100W hızlı şarj / 66W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- IP65 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 199g
Poco F7 Pro 30.000TL
- 6.67" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama
- 50MP OIS OV50 ana + 8MP OV08D10 geniş + 50MP IMX856 telefoto
- 20MP OV20B ön kamera
- 6000mAh batarya / 90W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, stereo hoparlör
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı HyperOS işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 209g
Poco F7 Ultra 44.000TL
- 6.67" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.1 depolama
- 50MP OIS OV50 ana + 32MP S5KKD1 geniş + 50MP S5KJN5 telefoto
- 32MP S5KKD1 ön kamera
- 5300mAh Si-Carbon batarya / 120W kablolu, 50W kablosuz
- 5G, Wi-Fi 7, BT 6, NFC, IR, stereo hoparlör
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı HyperOS işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.4mm, ağırlık 214g
Apple iPhone 16e 44.000TL
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera
- 4005mAh batarya / 20W kablolu, 7.5W Qi kablosuz
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g
Samsung Galaxy S25+ 53.800TL
- 6.7" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş + 10MP telefoto
- 12MP S5K3LU ön kamera
- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.3mm
Honor Magic 7 Pro 58.500TL
- 6.8" OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş + 200MP S5KHP3SP telefoto
- ToF 3D 50MP IMX816 ön kamera
- 5850mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 7 yıl yazılım güncellemesi sözü
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g
OnePlus 13 60.000TL
- 6.82" QHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 16GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP LYTIA-T808 ana + 50MP S5KJN5 geniş + 50MP LYT-600 telefoto
- 32MP IMX615 ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 50W kablosuz
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OxygenOS işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 4 yıl Android sürüm güncellemesi
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.5mm, ağırlık 210g
Apple iPhone 16 61.000TL
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 12MP geniş
- 12MP ön kamera
- 3561mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 170g
Samsung Galaxy S25 Ultra 71.400TL
- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş + 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto
- 12MP S5K3LU ön kamera
- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm
Apple iPhone 16 Pro 76.600TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A18 Pro işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 48MP geniş + 12MP telefoto / 12MP ön kamera
- 3582mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.25mm, ağırlık 199g