Geriye Dönüş #4 Nokia Lumia 1020

Nokia Lumia 1020, 2013 yılının yaz aylarında ilk tanıtıldığında akıllı telefon dünyasında ilgi çeken telefon modellerinden biri olmuştu.

Nokia Lumia 1020, 2013 yılının yaz aylarında ilk tanıtıldığında akıllı telefon dünyasında ilgi çeken telefon modellerinden biri oldu. Nokia’nın ikonik lumia telefonları için kullandığı plastik gövdesi ve canlı renk seçenekleriyle tasarlanan bir telefon olmuştu.

Lumia 1020, 4.5 inç AMOLED ekranı ve ClearBlack teknolojisi sayesinde döneminde ekranıyla ayrışıyordu. 41 megapiksel PureView kamerası Zeiss optik lens, optik görüntü sabitleme (OIS) ve xenon flaş gibi donanımlarla döneminin üstünde bir kamera deneyimi sunuyordu.

Nokia Lumia 1020, kalbinde Qualcomm Snapdragon S4 Plus işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama barındırıyordu. Windows Phone 8 işletim sistemiyle akıcı bir kullanım sağlasa da sınırlı uygulama ekosistemi sebebiyle yaygınlaşmakta zorlandı.

00:00 - Giriş

02:16 - Tasarım

04:14 - Ekran

05:29 - Donanım ve Yazılım

07:59 - Kamera

10:14 - Bağlantı Teknolojileri

11:07 - Batarya

11:56 - Sorunları

12:13 - Devam Modeli

12:33 - Değerlendirme

13:09 - Kapanış