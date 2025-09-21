Kim Nerede? 224 Anker'den geri çağırma: Yarım milyon powerbank risk altında 144 Mark Zuckerberg, akıllı telefonu tarihe gömmeyi hedefliyor 133 Xiaomi, kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu
    Geriye Dönüş #4 Nokia Lumia 1020

    Nokia Lumia 1020, 2013 yılının yaz aylarında ilk tanıtıldığında akıllı telefon dünyasında ilgi çeken telefon modellerinden biri olmuştu.                        

    Nokia Lumia 1020, 2013 yılının yaz aylarında ilk tanıtıldığında akıllı telefon dünyasında ilgi çeken telefon modellerinden biri oldu. Nokia’nın ikonik lumia telefonları için kullandığı plastik gövdesi ve canlı renk seçenekleriyle tasarlanan bir telefon olmuştu. 

    Lumia 1020, 4.5 inç AMOLED ekranı ve ClearBlack teknolojisi sayesinde döneminde ekranıyla ayrışıyordu. 41 megapiksel PureView kamerası Zeiss optik lens, optik görüntü sabitleme (OIS) ve xenon flaş gibi donanımlarla döneminin üstünde bir kamera deneyimi sunuyordu. 

    Nokia Lumia 1020, kalbinde Qualcomm Snapdragon S4 Plus işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama barındırıyordu. Windows Phone 8 işletim sistemiyle akıcı bir kullanım sağlasa da sınırlı uygulama ekosistemi sebebiyle yaygınlaşmakta zorlandı.

    00:00 - Giriş
    02:16 - Tasarım
    04:14 - Ekran
    05:29 - Donanım ve Yazılım
    07:59 - Kamera
    10:14 - Bağlantı Teknolojileri
    11:07 - Batarya
    11:56 - Sorunları
    12:13 - Devam Modeli
    12:33 - Değerlendirme
    13:09 - Kapanış

