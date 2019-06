WD Android Telefon Kullanıcıları İçin Tüm Fotoğraf Arşivlerine Uzaktan Erişim İmkanı

WD Photos™ Photo Viewer Uygulaması, WD Ağ Sürücülerinde depolanmış 285,000'e kadar fotoğrafa erişim olanağı sunuyor.

Harici Depolama Çözümleri'nde dünya lideri Western Digital® (NYSE: WDC), bugün My Book® Live™, My Book® World Edition™ ve WD ShareSpace™ modellerini kapsayan WD ev ağ sürücülerinde, Android™ akıllı telefon kullanıcılarının depoladıkları tüm fotoğraflarını internet bağlantısı olan her yerde izlemelerine olanak sağlayan WD Photos™ photo viewer uygulamasını tanıttı. WD Photos Uygulaması, iPad™, iPhone®, iPhone4 ve iPod touch® dijital cep telefonları için mevcut olmakla beraber, bundan sonra Android Market™ üzerinden de ücretsiz olarak da indirilebilir.

Android platform için tasarlanmış WD Photos Uygulaması yerleşik çözünürlüklü, en popüler Android OS-tabanlı akıllı telefonları için geçerlidir. -Motorola® Droid® , HTC® DROID INCREDIBLE, Nexus One™, HTC EVO™ 4G modellerini kapsamakla beraber bunlarla sınırlı değildir-

WD Photos Uygulaması kullanıcılara, paylaşılan resim klasörlerindeki fotoğraflarını WD ağ sürücüsü üzerine kopyaladıktan sonra, evlerindeki ağlardan ya da internet erişimine sahip olan uyumlu cep telefonlarından fotoğraf arşivlerine ulaşabilme imkanı sağlamaktadır. Zaman kaybettiren yüklemeler ve ücretli online fotoğraf servisleri ihtiyacını ortadan kaldırarak ve Android akıllı telefonlarıyla senkronizasyonu sağlamak için hangi fotoğrafların seçilmesi gerektiği ihtiyacını bertaraf ederek, kullanıcı fotoğrafları kişisel gizliliğe uygun ve güvenilir bir şekilde muhafaza edilmektedir. Kullanıcılar, Android cihazları üzerinden fotoğraflarını spesifik bir biçimde ad ya da tarih bilgisine göre arayabilme, resimlerini ekranlarında tüm arkadaşları ve aileleriyle paylaşabilme olanağına sahiptir.

Android telefonlar hızla gelişen Amerika akıllı telefon pazarının yüzde otuzdördünü ele geçirmekle beraber, nakliyatlar, geçen senenin aynı zaman dilimine kıyasla, 2010'un ikinci çeyreğinde yüzde 886 artmış gözükmektedir ve global akıllı telefon pazarı data ve analiz tedarikçisi Canalys'e göre, Amerika'nın en büyük akıllı telefon platformu haline gelmiştir.

Markalı ürünler grubu pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Dale Pistilli; "Android telefonlar pazarda büyük bir başarının tadını çıkarıyor." dedi ve WD Fotoğraf Uygulamasını Android telefonlar için özelleştirerek, WD ev ağ sürücülerinde çok sayıda kullanıcıya güvenli bir şekilde depoladıkları değerli fotoğraflarını izleme ve paylaşma olanağı sağlayarak daha iyi bir deneyim yaşatacağız diye ekledi.

WD Photos Photo Viewer Uygulaması Özellikleri



WD Photos Photo Viewer uygulaması Android akıllı telefonlarının özellikleri:

-Fotoğrafları -orjinallerini ağ sürücüleri üzerinde tam çözünürlükte barındırarak- Android cihazlarında mükemmel izleme kalitesi için otomatik olarak yeniden boyutlandırma;

-İstenilen fotoğrafları bulmak için akıllı filtreleme – fotoğrafları albüm veya klasör adına göre, tüm görselleri ise tarihe, klasör ve dosya adına göre filtreleme;

-Önceden izlenmiş fotoğraflara offline erişim imkanı;

-Fotoğrafları e-mail, Facebook, Twitter, Picasa™ ve diğer programlarla paylaşabilme imkanı;

-Kontakt kişilere fotoğraf atayabilme özelliği;

-Fotoğraf galerisine eklemeler yapma;

-Fotoğrafları slayt gösterisi olarak izleme.





WD Photos Photo Viewer Uygulaması, Android OS 2.1 ve üst modelleri ile uyumlu olmakla beraber, WD'nin My Book Live, My Book World Edition ağ sürücüleri ve WD ShareSpace ağ depolama sistemleri ile sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanabilmek için WD'nin ücretsiz uzaktan erişim servisine kayıt olmalıdırlar.

Daha detaylı bilgi için lütfen http://www.wdc.com/en/products/wdapps/wdphotos.asp internet sitesini ziyaret ediniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı