Google I/O 2025 konferansı 20 Mayıs tarihinde başlıyor

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Tam Boyutta Gör Google, her yıl düzenlediği geliştirici konferansının tarihlerini resmen duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, I/O 2025 konferansı 20-21 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Önceki yıllarda olduğu gibi, konferans çevrim içi olarak herkesin erişimine açık olacak ve önemli oturumlar canlı olarak yayınlanacak.

Google I/O 2025 için takvimleri hazırlayın

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik tarihlerini açıklamadan önce hayranlarına eğlenceli bir bulmaca oyunu da sundu. Bu arada ilginç bir şekilde Google I/O 2025’in Microsoft Build 2025 ile çakışması. Microsoft’un geliştiricilere yönelik önemli etkinliği 19-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Bu durum, iki teknoloji devinin yapay zeka, yazılım geliştirme ve diğer yenilikler konusunda nasıl bir rekabete gireceği konusunda şimdiden merak uyandırıyor.

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Önceki Google I/O etkinlikleri, özellikle yapay zeka odaklı duyurularla öne çıkmıştı. 2024 yılı konferansında şirket, Gemini AI’ın yeni yeteneklerini, Project Astra AI asistanını, Veo üretken video modelini ve Google Arama’nın AI destekli dönüşümünü tanıtmıştı. 2023 etkinliği ise yalnızca yazılım değil, donanım tarafında da büyük duyurulara sahne olmuştu. O yıl, Pixel Fold, Pixel Tablet ve Pixel 7A modelleri tanıtılmıştı.

Google’ın bu yıl Gemini AI ve diğer yapay zeka projelerini daha da ileriye taşıması bekleniyor. Ayrıca, Android 15 ile ilgili yeni gelişmeler, Google Arama’daki AI entegrasyonunun daha da derinleşmesi ve yeni donanım duyuruları da etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında olabilir.

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