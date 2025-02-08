Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Son Windows 11 güncellemesi, Adobe Premiere Pro programını bozuyor

    Windows 11 için son yayınlanan güncellemelerden biri, popüler video düzenleme yazılımlarından Adobe Premiere Pro'nun bazı işlevlerini bozuyor, çalışmayı daha zor hale getiriyor.
    Windows 11 güncellemesi Adobe Premiere Pro sorunu Tam Boyutta Gör
    Ocak 2025 güncellemesi (KB5050094), bazı Windows 11 kullanıcılarının Adobe Premiere Pro’da sorunlar yaşamasına neden oluyor. Güncellemeden sonra video klipleri zaman çizelgesinde taşımanın veya sürüklemenin mümkün olmadığını söyleyen kullanıcılar var.

    KB5050094 isteğe bağlı bir güncelleme; bu nedenle otomatik olarak indirilmiyor veya yüklenmiyor ancak çoğu kullanıcı bu güncellemelerin hatalar içerdiğini fark etmiyor, yüklüyor. KB5050094 güncellemesinin yol açtığı sorunlardan biri de Adobe Premiere Pro’da zaman çizelgesinde klipleri taşıma veya sürükleme özelliğini kullanılamaz kılması. Kullanıcılar bir klibi sürükle bırak yapmaya çalıştıklarında seçim aracının x işaretini gösterdiğini veya hiçbir şeye izin vermediğini söylüyor.

    Sorun, farklı ölçeklendirme ayarı yapılmış, birden fazla monitörle çalışıldığında ortaya çıkıyor. Microsoft, sorunu henüz kabul etmediğinden en basit çözüm; güncellemeyi kaldırmak. Ayarlar - Windows Update - Güncelleştirme Geçmişi - Güncellemeleri kaldır altından KB5050094 güncelleştirmesini bulup kaldırmak ve bilgisayarı yeniden başlatmak gerekiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Profil resmi
    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yüksek devirde mavi duman gta 5 karakter değiştirme ps4 10 üzeri 6 esenlerden bakırköye nasıl gidilir columbia ayakkabı kalıpları nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5
    Monster Tulpar T5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum