Son Windows 11 güncellemesi, Adobe Premiere Pro programını bozuyor

KB5050094 isteğe bağlı bir güncelleme; bu nedenle otomatik olarak indirilmiyor veya yüklenmiyor ancak çoğu kullanıcı bu güncellemelerin hatalar içerdiğini fark etmiyor, yüklüyor. KB5050094 güncellemesinin yol açtığı sorunlardan biri de Adobe Premiere Pro’da zaman çizelgesinde klipleri taşıma veya sürükleme özelliğini kullanılamaz kılması. Kullanıcılar bir klibi sürükle bırak yapmaya çalıştıklarında seçim aracının x işaretini gösterdiğini veya hiçbir şeye izin vermediğini söylüyor.
Sorun, farklı ölçeklendirme ayarı yapılmış, birden fazla monitörle çalışıldığında ortaya çıkıyor. Microsoft, sorunu henüz kabul etmediğinden en basit çözüm; güncellemeyi kaldırmak. Ayarlar - Windows Update - Güncelleştirme Geçmişi - Güncellemeleri kaldır altından KB5050094 güncelleştirmesini bulup kaldırmak ve bilgisayarı yeniden başlatmak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.