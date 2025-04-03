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    IoT cihazlar için yerli platform geliyor: Apple HomeKit, Google Home ve SmartThings’e rakip olacak!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ne göre Türkiye'de IoT platformu oluşturulacak. Tüm IoT cihazların güvenli ve etkin şekilde yönetilecek.
    IoT cihazlar için yerli platform geliyor Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ne göre Türkiye kendi IoT platformunu oluşturacak. Bu platformu destekleyen tüm IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları birbiri ile iletişime geçebilecek.

    IoT cihazlar her geçen yıl daha fazla hayatımıza dahil oluyor. Süpürgeden kahve makinesine, lambadan apartman kapısına kadar pek çok ürünü IoT teknolojisi sayesinde akıllandırmak ve uzaktan kontrol edebilmek mümkün. Ev aletleri, beyaz eşyalar, akıllı saatler, bilgisayarlar, telefonlar, televizyonlar, hoparlörler, ısıtma/soğutma sistemleri, otomobiller ve sanayide kullanılan cihazlar IoT teknolojisi sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor.

    Ulusal IoT Platformu 2030'da Kullanıma Sunulacak

    IoT cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte bu cihazların güvenliği ülke güvenliği açısından büyük risk taşımaya başladı. IoT destekli yeni cihazların geliştirilmesi ve ülkede güvenliğin sağlanması için 2030 yılına kadar ulusal IoT platformu hayata geçirilecek.

    IoT platformu tıpkı Apple HomeKit, Google Home, SmartThings, Tuya gibi bir altyapı olacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek bu platform sayesinde vatandaşların kritik verilerinin yurt dışına çıkması önlenecek. Türkiye’deki tüm IoT cihazlarının güvenli ve etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak.

    Endüstri sektöründe IoT cihazlar kullanılıyor. Fabrikalardaki pek çok araç internete bağlanıyor ve uzaktan kontrol ediliyor. Ulusal IoT platformunun geliştirilmesiyle birlikte sanayi sektöründeki bilgi ve veriler korunacak.

    IoT inovasyon merkezi kurulacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından IoT inovasyon ve kuluçka merkezleri kurulacak. Bu merkezler akademik kurumlarla ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarıyla ortak çalışmalar yürütecek. IoT çözümlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi teşvik edilecek. Ayrıca IoT cihazları ve yeni nesil kablosuz ağ teknolojileri arasında sorunsuz entegrasyon sağlanarak, yüksek hızlı veri iletimi ve gerçek zamanlı izleme olanakları geliştirilecek. IoT Platformu ve IoT inovasyon merkezlerinin 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor.

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