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    Adobe’nin yeni yapay zeka aracı tek tıkla binlerce görüntüyü düzenliyor

    Adobe’nin yeni yapay zeka aracı Firefly Bulk Create, aynı anda 10 bine kadar görseli tek tıkla düzenlemeye olanak tanıyor. Yeni araç, özellikle büyük projelerde ciddi tasarruflar sağlıyor.

    Adobe’nin yeni AI aracı tek tıkla binlerce görüntüyü düzenliyor Tam Boyutta Gör

    Adobe, yapay zeka destekli görüntü düzenleme alanındaki yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Firefly üretken yapay zekaaraçlarıyla tanınan şirket, artık binlerce görseli saniyeler içinde düzenleyebilen "Firefly Bulk Create" adlı yeni özelliğini tanıttı. Bu araç, özellikle reklam ve pazarlama sektöründe ciddi bir potansiyele sahip.

    Adobe’nin bu yeniliği, özellikle büyük ölçekli reklam kampanyaları yürüten şirketler için de oldukça anlamlı. Geleneksel olarak uzun süren görsel düzenleme süreçlerini hızlandırarak, zamandan tasarruf sağlarken, insan kaynaklı hataları da minimuma indiriyor.

    Şimdilik özellikleri sınırlı

    Ancak bu yenilik bazı eleştirileri de beraberinde getiriyor. Eleştirmenler, bu teknolojinin reklamcılıkta insan yaratıcılığını zayıflatabileceği endişesini dile getiriyor. Adobe ise bu araçları, sıkıcı işleri azaltarak yaratıcı süreçlere daha fazla zaman ayırılmasını sağlama amacıyla tanıttığını belirtiyor. Ek olarak Adobe, Firefly araçlarının eğitiminde stok fotoğraflardan yararlanıldığını ve bu süreçte sanatçılara tazminat ödemeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

    Firefly Bulk Create şu an için iki temel işleve sahip: Görsellerin toplu olarak arka planlarını kaldırıp farklı formatlarda kaydetmek ve sosyal medya platformlarına uygun boyutlara göre yeniden düzenlemek. Adobe, bu özelliklere ek olarak, önümüzdeki ay "marka yerleşimlerini otomatikleştiren" yeni bir araç tanıtacağını duyurdu. Bu özellik, InDesign API’leriyle entegre çalışarak poster, dergi ve reklam şablonları oluşturmayı mümkün kılacak.

    Firefly Bulk Create şu anda sadece görsel düzenleme işlevlerine sahip olsa gelecekte video formatları üzerinde düzenleme yeteneğine kavuşması bekleniyor. Video demişken, Adobe, metinden sese ve otomatik animasyon gibi özelliklere sahip GenAI avatarlarını bu ay beta olarak piyasaya sürüyor. Ayrıca, videolar için yapay zeka tabanlı çeviri, dublaj ve dudak senkronizasyonunun da yakında beta sürümünden çıkması bekleniyor.

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    KKM 19 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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