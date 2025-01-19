Apple, yeni Mail uygulamasını Mac'lere getiriyor

Yeni Apple Mail uygulaması e-postaları otomatik olarak Birincil, İşlemler, Güncellemeler ve Promosyonlar olmak üzere farklı kategorilere ayırıyor ancak bu istenirse kapatılabiliyor.
Mail kategorilendirmesi şu anda yalnızca İngilizce dilde destekleniyor. Özellik, cihazdaki yapay zekaya dayansa da yeniden tasarlanan Mail uygulaması Apple Intelligence desteğine sahip bir cihaz gerektirmiyor. Örneğin; mail kategorilendirmesi iPhone XS’e kadar iOS 18.2 ile uyumlu tüm iPhone modellerinde kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.