2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yenilenen Mail uygulamasını geçen yıl iOS 18.2 ile uyumlu tüm iPhone'larda kullanıma sundu ancak ilginç şekilde iPad ve Mac’e gelmedi. Yeni bir rapor, Apple’ın yeniden tasarlanan Mail uygulamasını macOS 15.4 güncellemesiyle birlikte Mac’lere de getireceğini söylüyor.

iOS 18 ile Mail uygulamasına gelecek yeni özellikler 5 ay önce eklendi

Yeni Apple Mail uygulaması e-postaları otomatik olarak Birincil, İşlemler, Güncellemeler ve Promosyonlar olmak üzere farklı kategorilere ayırıyor ancak bu istenirse kapatılabiliyor.

Mail kategorilendirmesi şu anda yalnızca İngilizce dilde destekleniyor. Özellik, cihazdaki yapay zekaya dayansa da yeniden tasarlanan Mail uygulaması Apple Intelligence desteğine sahip bir cihaz gerektirmiyor. Örneğin; mail kategorilendirmesi iPhone XS’e kadar iOS 18.2 ile uyumlu tüm iPhone modellerinde kullanılabiliyor.

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Apple, yeni Mail uygulamasını Mac'lere getiriyor