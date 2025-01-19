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    Apple, yeni Mail uygulamasını Mac'lere getiriyor

    Apple, yeniden tasarlanan Mail uygulamasını iOS 18.2 güncellemesiyle sunmuştu. Yeni Mail uygulamasının Mac'lere ne zaman, hangi sürümle geleceği belli oldu.     
    Apple yeni Mail uygulaması macOS 15.4 Tam Boyutta Gör
    Apple, yenilenen Mail uygulamasını geçen yıl iOS 18.2 ile uyumlu tüm iPhone'larda kullanıma sundu ancak ilginç şekilde iPad ve Mac’e gelmedi. Yeni bir rapor, Apple’ın yeniden tasarlanan Mail uygulamasını macOS 15.4 güncellemesiyle birlikte Mac’lere de getireceğini söylüyor.

    Yeni Apple Mail uygulaması e-postaları otomatik olarak Birincil, İşlemler, Güncellemeler ve Promosyonlar olmak üzere farklı kategorilere ayırıyor ancak bu istenirse kapatılabiliyor.

    Mail kategorilendirmesi şu anda yalnızca İngilizce dilde destekleniyor. Özellik, cihazdaki yapay zekaya dayansa da yeniden tasarlanan Mail uygulaması Apple Intelligence desteğine sahip bir cihaz gerektirmiyor. Örneğin; mail kategorilendirmesi iPhone XS’e kadar iOS 18.2 ile uyumlu tüm iPhone modellerinde kullanılabiliyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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