Plex Pass fiyatı arttı, uzaktan oynatma artık ücretsiz değil

Tam Boyutta Gör Plex, Plex Pass abonelik hizmetinin fiyatlarını artırdığını duyurdu. Plex, artan maliyetlere ayak uydurmak için fiyatlarını artırması gerektiğini ve abonelerin Plex'in yeni özellikler geliştirmeye devam edebilmesini sağlayacağını söylüyor.

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Plex Pass fiyatı ne kadar?

29 Nisan'dan itibaren, Plex Pass'ın fiyatı aylık 6,99 dolar, yıllık 69,99 dolar olacak. Ayrıca 249,99 dolara ömür boyu satın alma seçeneği olacak.

Plex Pass abonelik ücreti - Eski fiyat Yeni fiyat Aylık 5.99 dolar 6.99 dolar Yıllık 49.99 dolar 69.99 dolar Ömür boyu 119.99 dolar 249.99 dolar

Plex, fiyatların artmasıyla birlikte artık kişisel medya için ücretsiz bir hizmet olarak uzaktan oynatma sunmayacak. Sunucuyla aynı yerel ağda olmayan içerikleri yayınlamak isteyen Plex kullanıcıları iki seçeneğe sahip olacak. Plex Pass, sunucu sahiplerinin ek bir ücret ödemeden arkadaşlarına ve aile üyelerine uzaktan medya akışı sağlamasına olanak tanıyor. Yalnızca sunucu sahibinin Plex Pass alması yeterli oluyor. Sunucu sahibinin Plex Pass'ı yoksa, alternatif olarak sunucuya erişen kişinin Plex Pass'ı veya yeni Remote Watch Pass’i varsa uzaktan akış kullanılabilir olacaktır.

Plex, sunucu barındırmadan medya akışı yapmak isteyenlere yönelik yeni bir abonelik seçeneği sunmaya başladı. Remote Watch Pass abonelik fiyatı da aylık 1,99 dolar, yıllık 19,99 dolar ve 29 Nisan’dan itibaren kullanılabilecek.

Zaten bir Plex Pass'ı olan Plex kullanıcıları, değişiklikler uygulandıktan sonra herhangi bir Plex Medya Sunucusundan uzaktan oynatmayı kullanmaya devam edebilecek. Sunucularına erişimi olan kullanıcılar da aynı şekilde devam edecek. Plex Pass’e ömür boyu abone olanlarda herhangi bir değişiklik yok ancak Nisan ayında yeni fiyatlarla devam edecekler.

Kişisel medya akışındaki değişiklikler aynı yerel ağdaki görüntülemeyi etkilemiyor. Plex’teki filmler, diziler ve canlı TV, ücretsiz ve reklamlı gösterilmeye devam edecek.

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