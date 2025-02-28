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    Anlık Bildirim

    Skype, 22 yılın ardından kapanıyor

    Bir dönemin popüler video görüşme ve mesajlaşma platformu Skype, 22 yılın ardından kapanıyor. Microsoft resmi bir açıklama yaparak Skype'ın Mayıs 2025'te kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.
    Skype, 22 yılın ardından kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin popüler video görüşme ve mesajlaşma platformu Skype, 22 yılın ardından kapanıyor. Kullanıcıların, sohbetlerini ve kişilerini 5 Mayıs'a kadar Microsoft Teams'e taşımaları gerekiyor.

    Geçtiğimiz gün XDA Developers tarafından Windows 11 için en son Skype önizleme sürümünün kodunda "Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams'de devam edin." ifadesinin yer aldığı gizli bir ibare keşfedilmişti. Bugün Microsoft resmi bir açıklama yaparak Skype'ın Mayıs 2025'te kullanımdan kaldırılacağını doğruladı.

    2003'te kurulmuştu

    2003 yılında kurulan Skype, 2011 yılında Microsoft tarafından satın alındı. Bir dönem oldukça popüler olan Skype, daha sonra alternatiflerinin çıkmasından sonra gözden düştü. Microsoft, Skype altyapısı üzerine Microsoft Teams uygulamasını uzunca süredir sunuyor. Bu nedenle Skype'a artık gereksinim duymuyor.

    Böylece, çevrimçi video konferans ve mesajlaşmada öncü bir platform olan Skype, MSN Messenger gibi teknoloji tarihinde önem bir yer edinerek aramızdan ayrılıyor.

    Kaynakça https://www.skype.com/tr/ https://www.tomshardware.com/software/video-conferencing/skype-to-finally-be-shuttered-in-may-22-years-after-its-august-2003-launch
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