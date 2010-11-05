WD TV Live Hub Media Center 1TB

1 TB?lık kapasitesiyle WD® TV Live Hub? Media Center, kullanıcılarının video,müzik ve fotoğraflarını bir merkezde toplamasına ve Full-HD 1080p videolarını evlerindeki HD TV?lerde izlemelerine olanak sağlıyor.



Harici Depolama Çözümleri?nde dünya lideri ve popüler WD TV Media Player ailesi üreticisi olan Western Digital® (NYSE: WDC), bugün kullanıcılara kişisel videolarını evlerindeki herhangi bir ekranda izleme özgürlüğü veren 1 terabayt (TB) ağ bağlantılı dahili sabit sürücüsü ile Full HD 1080p media player?ı WD TV Live Hub? media center?ı tanıttı. WD TV Live Hub media center, WD TV ailesine, kişisel Facebook topluluklarıyla etkileşimi de kapsayan yeni deneyimler getiriyor.

WD TV Live Hub, popüler Full-HD 1080p video formatları olan .mkv, .mp4 ve .mov gibi çok çeşitli medya dosya türlerini oynatır.

Entegre, kompakt ve sessiz 1 TB sabit sürücü, kullanıcılara çoklu kaynaklardaki kişisel ortamlarını bir merkezde toplayıp, en yüksek çözünürlükte bile pürüzsüz ve kusursuz oynatım sağlıyor. Ağ bağlantısındaki PC ve Mac?lerdeki paylaşıma açık dosyalardan ya da harici sürücülerden, USB belleklerden, video kameralar veya dijital fotoğraf makinelerinden iki USB bağlantısından biri vasıtasıyla dijital içerik doğrudan dahili diskin içine transfer edilebiliyor.

Kullanıcılar aynı zamanda yeni duyurulan My Book Live Home Ağ Bağlantılı Sürücü gibi bir DLNA/UPnP? sunucusu ile ev ağ sürücüleri aracılığıyla video akışını sağlayabilirler.

WD TV Live Hub ayrıca bir medya sunucusudur: HD video, müzik ve fotoğrafları, TV?ye bağlı WD TV Live HD media player, Blu-ray Disc? oynatıcıları, Xbox 360® ve PlayStation® 3 ler dahil olmak üzere eve ilişkin herhangi bir yerde, yerleşik hard diskten herhangi bir DLNA/UPnP uyumlu TV veya multimedya cihazına aralıksız akışı sağlayabilir.

Kullanıcılar aynı zamanda WD TV Live Hub?larından iPad, iPhone veya Android akıllı telefonlarına üçüncü-parti uygulamalarıyla içerik akışı sağlayabilirler.

WD TV Live Hub kullanıcılara fotoğraf ve videolarını yükleyebilme, anlık durum bilgilerini paylaşabilme, duvarlarını izleyebilme ve ağlarındaki arkadaşlarının en yeni haber akışını bütün olarak büyük ekran TV?de görebilmelerine olanak sağlayarak eşsiz bir Facebook bütünleşmesi öneriyor. Buna ek olarak WD TV Live Hub kullanıcılar tarafından çekilmiş videolar için YouTube? ve fotoğraf paylaşımı için Flickr® sitelerini HD olarak izleme olanağı sağlıyor.

Ek içerikler, AccuWeather.com®, ve MediaFly® yerel ve ulusal hava tahminlerini, CNN®, NBC®, MTV® ve ESPN® ?den günlük video akışını içeriyor.

Özelleştirilebilen WD TV Live Hub ekran arka planlarında ve kullanıcı ara yüz temalarında, sık kullanılanları düzenleme ve içerik derecelendirmeleri ile kişiselleştirmeyi getiriyor. Standart kablolu veya kablosuz USB klavyeleri, yerel içerik araştırmaları ve YouTube ile Facebook etkileşimi gibi aktiviteler doğrultusunda basit metin girdileri için kullanılabilir.



WD?nin markalı ürünler grubu pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Dale Pistilli; ? WD Live Hub media center kullanıcılara bütün kişisel içerik koleksiyonunu ve en iyi İnternet içeriğini evlerindeki en büyük ekrandan kişiselleştirilmiş bir media müzik kutusu yaratarak izlemesine olanak sağlıyor? dedi ve tüketicilerine ev eğlencelerini bir sonraki seviyeye taşımasına, kişisel içeriğini aynı zamanda çoklu odalara aktarmasına, böylelikle Youtube videolarını evlerindeki aile odalarında HDTV ekranlarından seyredebilmelerine, tatil slayt gösterilerini ev-ofislerindeki bilgisayarlardan paylaşabilmelerine izin veriyor diye ekledi.

WD TV Live Hub media center?ın diğer temel özellikleri:

- HDMI 1.4, kompozit video ve komponent video çıkışı yardımıyla tüm görsel TV setleriyle uyumluluk;

- Yeni içerik oynatımını kolaylıkla sağlamak için ağ bağlantısındaki PC ve Mac?lerdeki paylaşılan dijital medya klasörlerinin, dahili sürücü ile otomatik senkronizasyonu;

-Özelleştirilebilir kullanıcı ara yüzü ve programlanabilir kontrol;

-Neredeyse her eğlence merkezine uyarlanabilir ultra-kompakt tasarım;

-USB sürücüleri, video kameralar ve dijital fotoğraf kameralarından kusursuz medya oynatımını sağlayan iki USB port?u;

-WiFi-uyumlu (adaptör ile)

-EMEA?dan iki seneyle sınırlı garanti.

Bütün özelliklere ve uyumluluk listesine WD?nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Kapasite ve Uyumluluk

WD TV Live Hub media center 1 Terabaytlık (TB) depolama kapasitesine sahiptir ve HD video kamera video formatları dahil olmak üzere, geniş ölçüde popüler dosya formatlarını destekler. Ayrıca Windows 7,Windows 7 Play ve herhangi bir DLNA/UPnP ?etkinleştirilmiş aracıyla uyumludur.



Fiyat ve Bulunabilirlik

WD TV Live Hub media center dünya genelinde her yerde ve ayrıca online olarak wdstore.com sitesinde mevcuttur.Tavsiye edilen satış fiyatı $199.99 USD?dır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı