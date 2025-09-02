Giriş
    Google, Gmail'deki büyük güvenlik sorunu iddialarını yalanladı

    Google'ın Gmail kullanıcılarına ciddi güvenlik sorununa ilişkin uyarı bildirimleri gönderdiği iddia edilmişti. Google, iddiaları yalanlayarak güvenlik önerilerinde bulundu.

    google gmail veri ihlali iddiası açıklama Tam Boyutta Gör
    Google, Gmail kullanıcılarına önemli bir güvenlik sorunu olduğuna ilişkin sahte bir uyarı gönderildiğini duyurdu. Google, e-posta hizmetinde güvenlik açığı olduğu iddiasının tamamen asılsız olduğunu belirtiyor. Ayrıca Gmail korumalarının güçlü ve etkili olduğunu söylüyor.

    Google: 2.5 milyar Gmail hesabı tehlikede iddiaları asılsızdır

    Google, “Son zamanlarda tüm Gmail kullanıcılarına büyük bir güvenlik sorununa ilişkin kapsamlı bir uyarı gönderdiğimizi belirten bazı iddialar ortaya atıldı. Bu tamamen asılsız.” açıklamasında bulundu.

    Google, koruma sistemlerinin kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım girişimlerinin %99,9'undan fazlasını engelleyebildiğini belirtiyor. Google, güvenliğin son derece ciddiye alındığını ve güvenlik konusunda yatırım ve çalışmalar yapıldığını söylüyor.

    Kullanıcıların kötü niyetli kişilere karşı güvende olmalarına yardımcı olmak için Google, kullanıcılara çeşitli güvenlik tavsiyelerinde bulunuyor. Önerilerinden biri, passkey gibi güvenli parola alternatiflerini kullanmak. Kullanıcıların güvende kalmak için uygulayabileceği bir dizi uygulama şöyle:

    • Google'dan gelen uyarılara dikkat edin
    • Özel bilgi isteklerine asla yanıt vermeyin
    • Bir mesajdaki bağlantıya tıkladıktan sonra parolanızı girmeyin
    • Acil veya gerçek olamayacak kadar iyi görünen mesajlara dikkat edin
    • Tıklamadan önce durup düşünün
    Kaynakça https://blog.google/products/workspace/gmail-security-protections/ https://www.neowin.net/news/google-denies-major-gmail-security-warning-that-says-25-billion-users-are-in-danger/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 3 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

