Google, Gmail'deki büyük güvenlik sorunu iddialarını yalanladı

Tam Boyutta Gör Google, Gmail kullanıcılarına önemli bir güvenlik sorunu olduğuna ilişkin sahte bir uyarı gönderildiğini duyurdu. Google, e-posta hizmetinde güvenlik açığı olduğu iddiasının tamamen asılsız olduğunu belirtiyor. Ayrıca Gmail korumalarının güçlü ve etkili olduğunu söylüyor.

Google: 2.5 milyar Gmail hesabı tehlikede iddiaları asılsızdır

Google, “Son zamanlarda tüm Gmail kullanıcılarına büyük bir güvenlik sorununa ilişkin kapsamlı bir uyarı gönderdiğimizi belirten bazı iddialar ortaya atıldı. Bu tamamen asılsız.” açıklamasında bulundu.

Google, koruma sistemlerinin kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım girişimlerinin %99,9'undan fazlasını engelleyebildiğini belirtiyor. Google, güvenliğin son derece ciddiye alındığını ve güvenlik konusunda yatırım ve çalışmalar yapıldığını söylüyor.

Kullanıcıların kötü niyetli kişilere karşı güvende olmalarına yardımcı olmak için Google, kullanıcılara çeşitli güvenlik tavsiyelerinde bulunuyor. Önerilerinden biri, passkey gibi güvenli parola alternatiflerini kullanmak. Kullanıcıların güvende kalmak için uygulayabileceği bir dizi uygulama şöyle:

Google'dan gelen uyarılara dikkat edin

Özel bilgi isteklerine asla yanıt vermeyin

Bir mesajdaki bağlantıya tıkladıktan sonra parolanızı girmeyin

Acil veya gerçek olamayacak kadar iyi görünen mesajlara dikkat edin

Tıklamadan önce durup düşünün

