Google, Gmail'deki büyük güvenlik sorunu iddialarını yalanladı

Google: 2.5 milyar Gmail hesabı tehlikede iddiaları asılsızdır
Google, “Son zamanlarda tüm Gmail kullanıcılarına büyük bir güvenlik sorununa ilişkin kapsamlı bir uyarı gönderdiğimizi belirten bazı iddialar ortaya atıldı. Bu tamamen asılsız.” açıklamasında bulundu.
Google, koruma sistemlerinin kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım girişimlerinin %99,9'undan fazlasını engelleyebildiğini belirtiyor. Google, güvenliğin son derece ciddiye alındığını ve güvenlik konusunda yatırım ve çalışmalar yapıldığını söylüyor.
Kullanıcıların kötü niyetli kişilere karşı güvende olmalarına yardımcı olmak için Google, kullanıcılara çeşitli güvenlik tavsiyelerinde bulunuyor. Önerilerinden biri, passkey gibi güvenli parola alternatiflerini kullanmak. Kullanıcıların güvende kalmak için uygulayabileceği bir dizi uygulama şöyle:
- Google'dan gelen uyarılara dikkat edin
- Özel bilgi isteklerine asla yanıt vermeyin
- Bir mesajdaki bağlantıya tıkladıktan sonra parolanızı girmeyin
- Acil veya gerçek olamayacak kadar iyi görünen mesajlara dikkat edin
- Tıklamadan önce durup düşünün
