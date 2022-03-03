Stabil çalışan Wi-Fi 6 Access Point “Zyxel NWA50AX incelemesi”

Bu videoda Zyxel NWA50AX Wi-Fi 6 destekli Access Point'i inceliyoruz. Boyutları ve giriş çıkışlarına bakıyor, teknik özelliklerinden bahsediyor, gerçek dünya şartlarındaki hızını sınıyoruz.

Zyxel’in sitesine girip baktığınızda özellikle işletmeler ve servis sağlayıcılar olarak odak belirlediğini göreceksiniz. NWA50AX de Küçük işletmeler ve Home Office, özellikle son dönemlerde evinden çalışmaya başlamış, alıcı cihaz sayısı fazla olan mekanlar için ürün sayfalarında Wi-Fi 6’ya giden kolay yol olarak anlatılmış ki gerçekten de öyle, beraber göreceğiz zaten. Kutusunda cihazın kendisi, adaptörü, farklı fiş uçları, duvara sabitlemek için gereken plaka, dubeller ve vidalar var.

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Boyutlar. Şu anda tam ölçüleri ekranda görüyorsunuz ama özeti bence şöyle, mini mini bir cihaz. Antenlerinin entegre olmasının üstüne bu boyutlar da eklenince her yerde kullanılabilecek, her yere sabitlenebilecek bir hale gelmiş. Duvar olur, tavan olur, asla sırıtacak ne boyutta ne de tasarımda, zaten kutusundan vidasıyla dubeliyle gelince niyeti belli oluyor.

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Beyaz renkli, NWA110AX ve 210AX gibi abileriyle aynı tasarım, sadece daha küçük. Üstlerinde bildirim LED’leri var, ağa kaydedilmiş bir cihaz mı, çalışmaya hazır mı bunu görüyorsunuz. Üstünün bir kısmı, altında daha yoğun olacak şekilde havalandırma ızgaralı. Sabitleme plakasınına oturacak slotları görüyorsunuz, plakaya sürükleyip oturtmanın kafi, tık diye oturuyor, istediğiniz zaman da tırnakla yerinden çıkarıyorsunuz.

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Etiket ve QR kodu önemli, eşleştirmeyi yapmadan cihazı sabitlemeyin. Giriş çıkışlarda bir tane jacklı güç ve bir tane de Gigabit RJ-45 portu var. Konsol girişi de var ama orası işin biraz daha servisle alakalı kısmı diyelim.

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Donanım altyapısı konusunda 2x2 + 2x2 MIMO anten kurulumu bilgisi var, yonga markası ve ne kadar belleği var şeklinde bir bilgi yok. Benim bildiğim şey şu, bende olduğu süre boyunca sorunsuz çalıştı, sadece kulağınızı dayayıp dinlediğinizde duyabileceğiniz kadar bir zırıltı var, o da bir diğer makinede daha önce karşılaşmadığım bir şey değil. 2.4GHz antenleri 3dBi, 5GHz antenleri de 4dBi.

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Kurulum dedikleri gibi kolay, teyit ettim. Nebula Mobile uygulamasını indiriyorsunuz, hesabınız yoksa birkaç adımda açabilirsiniz. Güvenlik amacıyla çift aşamalı korumayı aktifleştirebilirsiniz, bunu özellikle tavsiye etmesi ihmal edip pişman olmayı durumunu göz önüne alırsak bence bir artı, Google Authenticator de kullanılabilir. Cihaz ücretsiz Nebula kontrol yetenekleriyle geliyor, Pro paket var ki 1 ay deneyebilir, işinize yarıyor mu yaramıyor mu görmüş olursunuz.

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Cihazı ekleme aşaması çok kolay, çok hızlı, kameraya izin verin, cihazın altındaki veyahut kutudaki QR koduna tutun, hemen yakalıyor ve ekliyor, bitti, bu kadar. Ağa eklenen cihazın bilgisi de maille hemen bildiriliyor, bir şeyleri kayıt altında tutmak için önemli.

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Rehber devam ediyor, başlatma sürecini teker teker gösteriyor ama İngilizce olarak, gerçi bu aşamada artık pek bir şey yapmanıza gerek yok. Wi-Fi adı şifresi belirliyorsunuz ve Smart Mesh’i hemen açabilirsiniz, bir Nebula Cloud çözümü kendisi, otomatik olarak yine Smart Mesh destekli diğer modüllerle mesh Wi-Fi sistemi kuruyor. Kurulumdan bitti ama bir takım ayarlar yapmadan önce güncelleme varsa yapın, kurulumdaki en önemli şey bu, birkaç dakikada tamamlanıyor zaten.

Uygulama size kaç çevrimiçi, kaç çevrimdışı cihaz var, kaç tane kabloyla bağlı, kaç tane kablosuz bağlı cihaz var bunun gibi temel şeyleri anasayfada söylüyor zaten. Cihaz listesinde ağın tüm bileşenleri sekmeler halinde duruyor, lokasyonlarına kadar ki işletmeler için faydalı gerçekten de.

Nebula paketleri arasında ne fark var peki, Pro pakette bulut hizmetleriyle alakalı raporların e-mail ile çıktısını alabilirsiniz, yönetici hesabı sınırı yok, kullanıcı girişinde bulut doğrumala yaparken sınır yok, kablosuz bağlantının sağlığı için test yapıp daha iyi hale getirecek tüyolar veriyor, SSID programlayabiliyorsunuz cihaz başına, trafik günlüğü tutuyor, güvenlik tarafında Smart VPN gibi hizmetler var. Bunlar işletmenin yapısına göre avantaj sağlayabilir ama misal veriyorum ev için ücretsiz Nebula yeterli.

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Teknik özelliklere gelirsek. 802.11ax, Wi-Fi 6 bir Access point. 2.4GHz’de 575Mbit, 5GHz’de 1200Mbit’e kadar destekli, canlı testte hızını göreceğiz. MU-MIMO destekli, alıcı başına bir sinyal hattı atıyor ve daha stabil bağlantı sunuyor. WPA3 var, güncel şifrelemeyle gelmesi önemli zira WPA2’yi aşacak yöntemler artık her yerde anlatılıyor. Yük dengeleme var, bant genişliği ihtiyacına göre yükü modüller arasında dağıtıyor, DCS var, hızlı bir şekilde yoğun kanallardan tabiri caizse daha tenha kanallara geçiyor. Yaptığı iş gereği WDS var, MAC filtreleyebiliyorsuz diğer makinelerde de olduğu gibi.

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Gerçek dünya testindeki başarımı ne diye soracak olursanız, alıcı olarak yine Wi-Fi 6 bir Wi-Fi adaptörü kullandım, modülle aynı mekanda stabil 300Mbit yani 38MB/saniye civarı bir hız elde edebildim, bu da 100Mbit’lik bir fiber altyapıyı fazlasıyla besleyebileceği anlamına geliyor. Tabii ki menzile göre performansı değişecektir, yaklaşık 15 Wi-Fi alıcının bulunduğu 75mt2 bir evde 3 duvar ardından bağlantı %60 civarı sinyal gücüyle sorunsuz devam ediyor, 130Mbit ila 200Mbit arasında hız almaya devam edebiliyorsunuz, bu güne kadar harici antenli olup aynı şartlarda hızı geçtim stabil bağlantı kuramayan makineler de test ettik, dolayısıyla NWA50AX’in menzil başarımını gayet yeterli buldum.

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Güç tüketimi tarafında ise boştayken 5W civarı, yük altındayken 8W civarı tüketti. Bu tabii ki bir modül, toplam kurulumu hesaplamak lazım ama genel olarak kıyasladığımda tasarruflu kaldığını söylemem gerek.

Zyxel NWA50AX. Ev kullanımı için Zyxel’in hali hazırda giriş orta üst segment Wi-Fi router’ları var zaten, evden çalıştığınız senaryoda yine bu cihazlar kullanabilirsiniz. Lakin küçük bir işletme sahibiyseniz, ilk önceliğiniz ortamda kör nokta bırakmadan stabil bir ağ kurmaksa, kurulum için ekstra hizmet bedeli ödemeden kendim kurabilsem güzel olur diyorsanız Zyxel NWA50AX’in bence oluru var.



