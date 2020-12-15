Wi-Fi 6'lı ve 650m2 destekli Mesh Wi-Fi "TP-Link Deco X60 incelemesi"

Bu videoda TP-Link Deco X60 Mesh Wi-Fi sistemini inceliyoruz. Tasarımı ve yapısını değerlendiriyoruz, giriş çıkışlarına ve donanımına değiniyoruz, 2.4GHz ve 5GHz performansını ölçüyoruz.

Deco X60 bu videonun çekildiği tarih itibarıyla TP-Link’in Wi-Fi 6 standardı ikinci en hızlı Mesh Wi-Fi sistemi, üst segment bir ürün, büyük beklentilere hitap eden bir yerde. Kutusunun üzerinde kör noktalara çözüm olduğu, 650 metre/kareye kadar desteklediği ve 3 yıl garantili olduğu gibi konulardan bahsedilmiş.

Kutunun içerisinden 3 tane modül, 3 tane adaptör ki bir dönem TP-Link Tip C de kullanmıştı jak yerine, bunlar jaklı ve kısa bir RJ-45 kablosu çıkıyor, kutu içeriği bu şekilde.

Tasarım ve boyutlar. Deco M serisinden büyükler, P serisinden küçükler, arada bir boyuttalar, yine de duvara, tavana değil de düz bir zemine konumlandırabileceğiniz formda. Beyaz renkli, dolayısıyla çoğu ortama gider, bulunduğu ortamda evet mini mini bir şey değil ama çok sırıtmaz diye düşünüyorum. Önünde altında bir durum LED’i var, bulunduğu yüzeye yansıyor, farklı renklerde yanarak bağlantıları var mı yok mu, her şey yolunda mı bunu söylüyor size.

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Üstünde ve altında havalandırma ızgaraları var, arkasında da 2 tane Gigabit RJ-45 portu. Bu en nihayetinde bir router, modüllerin birine bunlar üzerinden internet bağlantısını köprülüyorsunuz, bunu diğer modüllerle kablosuz olarak paylaşıyor. Diğer modüllerdeki portları da kablosuz bağlantıyı kablolu hale getirmek veyahut herhangi cihazı ağla paylaşmak için kullanabilirsiniz.

Modem ya da router, içi açılabiliyorsa açar gösteririm ama bu Deco’ları açmak için neredeyse kırmak gerekiyor, dolayısıyla açamadım. TP-Link’in söylediğine göre bu modüllerin her birinde 1GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm yongalar var ki benim ağ ürünlerindeki, stabilliğiyle performansıyla kişisel olarak ilk tercihim Qualcomm ikincisi Broadcom’dur. İçlerinde 4 anten var, Mesh Wi-Fi sistemlerinde giriş segmenti 2, orta-üst segment arası 3 antenli oluyor, Deco X60 gibi 4 antenli makineler üst segmenti temsil ediyorlar.

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Kuruluma geçelim. Telefonla, Deco uygulamasıyla kurdum, Android ve iOS destekli bir uygulama. Cihaz ekle deyip Deco’nuzu seçiyorsunuz, fiziksel kurulumda neler yapmanız gerektiğini Türkçe olarak anlatıyor, o sırada Deco’lara bağlanmanızı istiyor Wi-Fi ile, yazılım kurulumunu yapıyor, IP ve VLAN ayarlarını yapmak isterseniz yaparsınız, ağ adını ve şifresini belirliyorsunuz ve bu kadar. Sonrasında diğer Deco’ları kendi kendine bulup ağa dahil ediyor, başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Menü arayüzüne girer girmez güncelleme olup olmadığını kontrol edin, varsa her şeyden önce güncellemesini yapın.

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Masaüstü arayüzü de var aslında, temel bilgileri takip edebiliyorsunuz, kimler neler bağlı, işlemci ve bellek kullanımı ne durumda gibi gibi ama mobil arayüzü, Deco uygulaması çok daha kullanışlı. İstediğiniz cihazı seçip öncelik verebilirsiniz, EBA’ya giren, Zoom’da toplantı yapan cihazı mesela önceliğe alın, ağda başka biri yük uyguladığında görüntüsü donmasın takılmasın. Trend Micro bazlı kötü amaçlı içerik, izinsiz giriş önleme sistemi ve enfekte cihaz karantinası filtreleri var, ücretsiz, süresiz bir hizmet. Evebeyn filtresi var, çocuğunuzun hangi sitelere girip giremeyeceğini, hangi günler ve saatler interneti kullanabileceğini belirleyebilirsiniz.

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Qos var, önce bir internet hızınızı ölçüyor, sonra da ağı hangi veri paketleri için özelleştirebileceğiniz şeklinde seçenekler sunuyor, ben oyun seçtim mesela, bu sayede ağı küçük veri paketlerine göre optimize ediyor. Tabii ki her şeyden önce internet altyapınız iyi olmadı, Qos bir sihir, bir büyü değil. Daha fazlası sekmesinde de temel özelliklerine, ayarlarına erişebiliyorsunuz.

802.11ax standardında, daha bilinen adıyla Wi-Fi 6 standardında. 2.4GHz bandında 574Mbit, 5GHz bandında 2402Mbit’e kadar destekli. MU-MIMO var, yani her alıcı için ayrı sinyal hattı sunabiliyor. Beamforming var, sinyal alanını alıcıya göre yönlendiriyor, şekillendiriyor. OFDMA var, her sinyal hattını parçacıklı bir şekilde ayırabiliyor, çok fazla cihazın bulunduğu ortamlarda bir avantaj, LTE hücresel veri baz istasyonlarında kullanılan bir teknoloji.

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Mesh Wi-Fi tam olarak nedir peki? Diyelim ki bir modem, bir de sinyal tekrarlayıcı kullanıyorsunuz, modeme bağlıydınız ve sinyal tekrarlayıcının alanına geldiğinizde elle sinyal tekrarlayıcının ağına geçmeniz gerekiyor. Mesh Wi-Fi bunu otomatik yapan bir sistem, yerinizi değiştiriyorsunuz diyelim, hangi modülüne daha yakın olduğunuzu ölçüyor, 2.4GHz mi 5GHz’den mi bağlayayım bunun kararını da veriyor ve bağlantıyı kopmadan diğer modülle aktarıyor, özetle otomatik bir süreç sağlıyor.

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Gelelim gerçek dünya testlerine. 802.11ac için Asus PCE-AC88 Wi-Fi adaptörünü kullandım, 802.11ax yani Wi-Fi 6 için de PCE-AX58BT kullandım. Qnap TS-431P NAS’ımdan video dosyaları çekerek testlerimi gerçekleştirdim. Deco X60 bant seçimini kendisi otomatik yapıyor demiştik, ben elle 2.4GHz’e aldım ve AC88’de modül ile aynı odada 200Mbit yani 25MB/saniye civarı, 5GHz’de 470Mbit 59MB/saniye civarı bir hız elde ettim. 75 metre/kare ve 3 duvar ardından 2.4GHz’de 75Mbit yani 9MB/saniye, 5GHz’de 310Mbit 39MB/saniye civarı.

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PCE-AX58BT’ye yani Wi-Fi 6’ya geçince 2.4GHz’de pek kabul edilebilir bir sonuç vermedi açıkçası, dolayısıyla 5GHz’de modül ile aynı odada 410Mbit yani 51MB/saniye, menzil testinde ise 300Mbit yani 37MB/saniye civarı bir hız verdi. Bu hızlarla 100Mbit internet altyapınızı paylaşmak mesela çok kolay bir iş, 4K video akışı sağlamak da öyle, ağınızda birçok cihaz 4K akış yapsa da sorun olmaz, bu hızlar NAS ile medya sunucusu ile büyük dosyalar paylaşmaya uygun hızlar.

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Güç tüketimine geldiğimizde 3 modülü birden ölçümledim, boştayken 22-23W civarı, yük altında ise 30W civarı tüketiyorlar. Kablosuz olarak haftalık 100-150GB civarı video depoluyorum NAS’ıma, bunun dışında aktif bir şekilde oyun oynuyorum, test cihazları ve akıllı ev aletleri dolayısıyla 15 civarı alıcı bağlı oluyor, böyle bir senaryoda stabilite anlamında sorun çıkarmadılar.

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TP-Link Deco X60. Yeni nesil Mesh Wi-Fi sistemleri, Wi-Fi 6 sistemler önceki nesile göre belirgin şekilde daha pahalılar, bundaki en büyük rolü hız farkı değil en güncel teknolojiyi destekliyor olmaları oynuyor, zamanla fiyatlar daha makul hale gelecektir. Hızlı bir mesh Wi-Fi sistemi ama bu hızları önceki nesil, yine TP-Link’in 802.11ac Mesh Wi-Fi sistemlerinde de yakalayabiliyorduk. Deco X60, TP-Link içerisindeki o cihazların Wi-Fi 6 ile güncellenmiş hali olarak düşünülebilir. Testler, sonuçlar ortada, bundan sonra karar, tercih sizin.



