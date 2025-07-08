Yeni Hyundai Elexio'nun iç mekan görselleri paylaşıldı

Elexio’nun iç tasarımında öne çıkan detay, 4K çözünürlüğe sahip 27 inçlik çift ekranlı gösterge paneli oldu. Ayrıca, direksiyon üzerinde yer alan kulakçıklar sayesinde sürücüler dört kademeli rejeneratif frenleme sistemi arasında geçiş yapabiliyor ve tek pedal modunu da aktif hale getirebiliyor. Araçta sürücü ve ön yolcu için iki adet kablosuz şarj ünitesi ve toplamda 29 farklı saklama gözü bulunuyor.
Elexio SUV, Çin’de satış lisansı başvurusunu da tamamladı. Araç, önden çekişli (FWD) ve dört tekerlekten çekişli (AWD) olmak üzere iki farklı versiyonla piyasaya sunulacak. FWD versiyon tek bir 160 kW’lık motorla donatılırken, AWD versiyonuna eklenen 73 kW’lık arka motor sayesinde toplam güç 233 kW’a (312 hp) çıkıyor. Her iki versiyonun da maksimum hızı 185 km/s olarak açıklandı.
Hyundai Elexio, ilk kez Nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda sergilenmiş, ancak teknik detaylar paylaşılmamıştı. Ardından 8 Mayıs'ta gerçekleşen küresel lansmanla Hyundai’nin elektrifikasyon vizyonunun bir parçası olarak tanıtıldı. Pekin merkezli şirket, Elexio’nun Hyundai’nin Elektrikli Küresel Modüler Platformu (E-GMP) üzerine inşa edileceğini ve bu modelin Çin’deki yabancı iştiraklerin elektrikli pazardaki geri dönüşünü temsil ettiğini açıkladı.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!
Çok iyi