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    Reklam Kurulu’ndan YouTube’a Premium abonelik cezası!

    Reklam Kurulu, YouTube Premium aboneliğine yönelik ilk ay ücretsiz kampanyalarının yanıltıcı olduğuna karar verdi. Google'a idari para cezası kesildi.             

    Reklam Kurulu’ndan YouTube’a Premium abonelik cezası! Tam Boyutta Gör
    Reklam Kurulu, Youtube Premium üyeliği için uygulanan “İlk ay ücretsiz” kampanyasına idari para cezası ve kampanyayı durdurma cezası verdi. YouTube Premium’a üye olmak isteyen yeni müşteriler, “1 aylık ücretsiz deneme süresi, “1 ay boyunca 0 TL ödeyerek deneyin”, "İk ay boyunca 0 TL", “2 ay ücretsiz” gibi kampanyalar görüyor. Reklam Kurulu bu ifadelerin yanıltıcı olduğuna karar verdi.

    YouTube’un ilk ay ücretsiz kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerden kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi isteniyor. Deneme süresinin sona ermesinin ardından kayıtlı karttan abonelik ücreti alınarak abonelik yenileniyor. Reklam Kurulu’nun kararına göre “deneme süresi” ifadesinin kullanılmasına rağmen yenilenen bir abonelik başlatılmasının "ortalama tüketicide yarattığı beklentinin karşılanmadığı ve yanıltıcılık içerdiğine" hükmetti.

    Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, YouTube Premium’un “İlk ay ücretsiz” kampanyası hakkında 2024’ün Eylül ayında reklam durdurma kararı almış ancak YouTube’un küresel ölçekte bir şirket olması nedeniyle söz konusu değişiklikleri yapabilmesi için uzun bir süre beklenilmesine karar verilmişti. Aradan geçen uzun zamanın ardından YouTube'un söz konusu kampanyayı "1 ay boyunca ₺0 ödeyerek deneyin" başlığı ile sürdürmesi nedeniyle yeniden inceleme yapıldı.

    Reklam Kurulu’ndan YouTube’a Premium abonelik cezası! Tam Boyutta Gör

    15 Mayıs 2025 tarihli Reklam Kurulu toplantısında alınan karar ile Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında 863.580 TL idari para cezası uygulanmasına ve anılan reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

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