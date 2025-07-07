Reklam Kurulu’ndan YouTube’a Premium abonelik cezası!

YouTube’un ilk ay ücretsiz kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerden kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi isteniyor. Deneme süresinin sona ermesinin ardından kayıtlı karttan abonelik ücreti alınarak abonelik yenileniyor. Reklam Kurulu’nun kararına göre “deneme süresi” ifadesinin kullanılmasına rağmen yenilenen bir abonelik başlatılmasının "ortalama tüketicide yarattığı beklentinin karşılanmadığı ve yanıltıcılık içerdiğine" hükmetti.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, YouTube Premium’un “İlk ay ücretsiz” kampanyası hakkında 2024’ün Eylül ayında reklam durdurma kararı almış ancak YouTube’un küresel ölçekte bir şirket olması nedeniyle söz konusu değişiklikleri yapabilmesi için uzun bir süre beklenilmesine karar verilmişti. Aradan geçen uzun zamanın ardından YouTube'un söz konusu kampanyayı "1 ay boyunca ₺0 ödeyerek deneyin" başlığı ile sürdürmesi nedeniyle yeniden inceleme yapıldı.
15 Mayıs 2025 tarihli Reklam Kurulu toplantısında alınan karar ile Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında 863.580 TL idari para cezası uygulanmasına ve anılan reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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