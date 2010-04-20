Windows Phone 7 mimarisi hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı

Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin mimarisi hakkında bazı bilgiler internet ortamına sızdı. Windows Phone 7 mimarisi hakkında yeni detayları gün ışığına çıkartan bu bilgiler şu şekilde sıralanıyor.

Windows Phone 7 işletim sistemli telefonlar ile Windows Live ID arasında sıkı bir bağ oluşturulacak

Cihazın ilk kullanımı sırasında "login" gerekecek ve kullanıcıların Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (EULA) kabul etmesi gerekecek

Windows Phone 7'li akıllı telefonun Genuine Windows Phone certification adı verilen uygulama ile onaylanması gerekecek

Windows Live ID kullanımı senkronizasyon işlemleri, Marketplace ve diğer Microsoft uygulamaları için zorunlu olacak

Telefon işlemleri, 1GB'ye kadar varan sistem belleğinden faydalanabilecek

Bluetooth 3.0 desteği olmayacak

OEM'ler maksimum 6 adet önceden yüklenmiş (pre-installed) yazılım sunabilecek ve bunların toplam kapasitesi en fazla 60 MB olacak

OEM'lerin deneme sürümü yazılımlar yüklemesine izin verilmeyecek

OEM'ler Direct3D sürücülerinden kendileri sorumlu olacak

OEM'ler Mobile Internet Explorer üzerindeki arama moturunu değiştirebilecek fakat telefonun ana arama motoru Bing olarak kalacak

Windows Phone 7 cihazlar, kullanıcı dosyaları için " Microsoft Unified Storage System" adı verilen bir sistem kullanacak

Windows Phone 7 mimarisi hakkında ortaya çıkan yeni detaylar içinde en çok dikkat çeken ve tepki görmesi muhtemel olan detay Bluetooth 3.0 desteğinin olmayışı olarak görünüyor. Bilindiği üzere Microsoft, Windows Phone 7'nin sistem gereksinimlerini oldukça yüksek tutmuştu, bu yüksek donanımların arasında Bluetooth 3.0 gibi bir teknolojinin desteklenmeyecek olması tepki alacak gibi görünüyor.