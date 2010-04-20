Windows Phone 7 mimarisi hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı

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Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin mimarisi hakkında bazı bilgiler internet ortamına sızdı. Windows Phone 7 mimarisi hakkında yeni detayları gün ışığına çıkartan bu bilgiler şu şekilde sıralanıyor.
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Windows Phone 7 işletim sistemli telefonlar ile Windows Live ID arasında sıkı bir bağ oluşturulacak
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Cihazın ilk kullanımı sırasında "login" gerekecek ve kullanıcıların Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (EULA) kabul etmesi gerekecek
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Windows Phone 7'li akıllı telefonun Genuine Windows Phone certification adı verilen uygulama ile onaylanması gerekecek
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Windows Live ID kullanımı senkronizasyon işlemleri, Marketplace ve diğer Microsoft uygulamaları için zorunlu olacak
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Telefon işlemleri, 1GB'ye kadar varan sistem belleğinden faydalanabilecek
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Bluetooth 3.0 desteği olmayacak
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OEM'ler maksimum 6 adet önceden yüklenmiş (pre-installed) yazılım sunabilecek ve bunların toplam kapasitesi en fazla 60 MB olacak
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OEM'lerin deneme sürümü yazılımlar yüklemesine izin verilmeyecek
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OEM'ler Direct3D sürücülerinden kendileri sorumlu olacak
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OEM'ler Mobile Internet Explorer üzerindeki arama moturunu değiştirebilecek fakat telefonun ana arama motoru Bing olarak kalacak
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Windows Phone 7 cihazlar, kullanıcı dosyaları için " Microsoft Unified Storage System" adı verilen bir sistem kullanacak
Windows Phone 7 mimarisi hakkında ortaya çıkan yeni detaylar içinde en çok dikkat çeken ve tepki görmesi muhtemel olan detay Bluetooth 3.0 desteğinin olmayışı olarak görünüyor. Bilindiği üzere Microsoft, Windows Phone 7'nin sistem gereksinimlerini oldukça yüksek tutmuştu, bu yüksek donanımların arasında Bluetooth 3.0 gibi bir teknolojinin desteklenmeyecek olması tepki alacak gibi görünüyor.
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