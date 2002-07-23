Windows Preinstallation Environment (WinPE)

http://www.osbetas.com/readme-WinPE.htm#_Toc525432055

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Windows'tan sızan bilgilere göre WinPE adlı oldukça küçülmülmüş bir işletim sistemi üzerinde çalışıyorlar. Bu diskteki kapladığı alan olan 120MB ve Ram'de 40MB yer işgal etmesinden belli. Bu işletim sisteminin yazılmasında Windows XP kerneli kullanılmış ama minumum gereksinimler için tasarlandığı kesin. Bu işletim sistemine çevre birimlerini Windows 2000 veya Windows XP sürücüleri ile tanıtabileceksiniz.