Windows Vista'dan 7 farklı sürüm

Microsoft'un önümüzdeki seneye damgasını vuracak olan yeni işletim sistemi Windows Vista'nın 7 farklı versiyon halinde kullanıcılara sunulması planlanıyor. Microsoft Vista ile ev kullanıcıları ve iş dünyası için ayrı ayrı hazırlanmış sürümler sunacak. Vista Starter Edition, Vista Home Basic Edition, Vista Home Premium Edition ve Vista Ultimate Edition ev kullanıcılarına yönelik versiyonlarken, Vista Professional, Vista Small Business Edition ve Vista Enterprise Edition iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış Vista versiyonları.

Starter Edition ismini taşıyan sürüm, alım gücü oldukça düşük ülkelerde bilgisayar ve Internet kullanımın arttırılması amacı ile üretilen ucuz bilgisayarlarda kullanılacak bir çok özellikleri kırpılmış bir Windows Vista sürümü. Starter Edition, aynı anda en fazla 3 program (ve ya pencere) çalıştırabilecek ve 32bitlik alt yapı kullanacak. Ayrıca Network kullanımına uygun olmayacak ve çok kullanıcılı kullanım ve şifreli giriş gibi özellikleri desteklemeyecek. Bu sürüm sadece alım gücü çok düşük olan ülkelere yönelik.

Home Basic Edition versiyonu şu anki Windows XP Home Edition'ın yerini alması planlanan ve Internet, oyun, genel çoklu ortam çalışmaları ve benzeri her nevi işlem yapılabilecek bir Vista sürümü. Tek bilgisayarlı evler için tasarlanmış olan bu sürümde, Firewall, Anti Spyware, Güvenli kablosuz ağ bağlantısı, P2P, Messenger, Gelişmiş arama, Anti Virüs yazılımı, çok kullanıcılı kullanım ve şu anki Windows XP Home Edition'da olan özellikler bulunmakta. Ayrıca Starter Edition hariç diğer bütün versiyonlarda olduğu gibi Home Basic Edition da 64bit destekli olacak.

Home Premium Edition versiyonu, Vista Home Basic Edition'da olan bütün özellikleri destekleyecek ve ek olarak Windows Media Edition eklentileri içerecek. Kablo kartları, HDTV, gelişmiş DVD yazma ve ilginç bir şekilde bire bir DVD kopyalama desteği içerecek olan sürüm ayrıca dış ekranlara, Tablet PC fonksiyonlarına ve kullanıcı yönetimi fonksiyonlarına destek verecek. Vista Home Premium versiyonunda destekleyeceği gelişkin çoklu ortam gösterim ve işleme yetenekleri yanısıra ileri düzey Ağ desteğide bulunacak. Ağ üzerinden diğer bilgisayara bilgi yedekleme, Internet üzerinden dosya paylaşımı ve bilgisayar dan bilgisayara senkronizasyon Vista Premium Edition ile kullanıcılara sunulacaklar arasında. Çok bilgisayarlı, çoklu ortam işleme ve gösterim işi yapan ve ya çocukları bulunan aileler için düşünülmüş bir sürüm.

İş yerleri için Windows XP Profossional ın yerini alacak olan güvenlik üstüne yoğunlaşmış olan Windows Vista Profossional Edition, gelişmiş ağ ve domain yönetimi, Microsoft'a ayit olmayan ağ protokollerine destek (Netware, SNMP, benzeri), Uzaktan Erişim, IIS Web Server ve Şifrelenmiş dosya sistemi (Encrypted File System (EFS)) desteği bulunacak. Ayrıca Profossional artık Tablet PC özellikleride içerecek ve bu sayede Tablet PC'lerin üzerindeki işletim sistemi maliyeti yükü biraz daha hafifleyeceğinden fiyatlarında bir düşüş yaşanması muhtemel.

Orta ölçekli ve IT ekibine sahip olmayan kuruluşlar için düşünülen Vista Small Business Edition, Windows Vista Pro'da olan bütün özellikleri destekleyecek, ek olarak yedekleme, Microsoft Volume Shadow Copy Sevisi (VSS) (Ağ üzerinden paylaştırılan klasörlerin içeriğinin aynı geri dönüşüm kutusunda olduğu gibi korunması), Fax gönderme / alma, Tarayıcıdan dosya tarama ve Microsoft'ın Internet üzerindeki çeşitli servislerine üyelikler içerecek. Ayrıca kullanıcılar Small Business'den Enterprise ve Ultimate Edition'a düşük bir ücret ödeyerek işletim sistemlerini upgrade edebilecekler.

Windows Vista'nın büyük kuruluşlar için öne çıkartılacak versiyonu olan Windows Vista Enterprise Edition, Small Business'ın özelliklerinin yanı sıra Sanal PC, MUI (Multilanguage User Interface) ve Cornerstone ismi verilen donanım destekli tam güvenlik desteği gibi ek özellikler sunacak.

Microsoft, Windows Vista Ultimate Edition ile kullanıcılara Premium edition ile Professional edition'un bütün özelliklerini içeren ve özellikle son teknoloji meraklısı, oyun, çoklu ortam dosya işleme ve benzeri yüklü işlerle uğraşanlara yönelik bir Windows sunmayı planlıyor. Oyunlar için özel optimizasyonlar içerecek olan sürüm kullanıcılara şu ana kadar yapılmış en iyi ve hızlı Windows versiyonunu sunma amacında.

Microsoft, Vista'nın orta düzey versiyonlarında artık Tablet PC ve Media Center Edition gibi günümüzün lüks sayılabilecek uygulamalarını orta düzeyde kullanıcılara sunuyor. Herkezin erişebileceği seviyede çok çeşitli yelpazede ürünler sunan firma kullanıcılara Home Premium Edition versiyonundan itibaren yüksek çoklu ortam deneyimi ve ağ özellikleri sunuyor, ayrıca gelişken web servisleri ile P2P dosya paylaşımı ve ya internet üzerinden klasör paylaştırma gibi hizmetleride ev kullanıcılarına işletim sistemi ile beraber gelen yazılımlarla sunuyor. İşin ilginç tarafı yazılım, müzik ve film üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen P2P, DVD kopyalama ve benzeri olayların Vista ile direk Microsoft tarafından kullanıcılara sunulacak olması. Yasal yönden nasıl bir yaptırım uygulanır ve ya hangi kurallar çerçevesinde dosya paylaşımına izin verilir bilinmez ama 2006 hem kullanıcılar hemde PC dünyası için yeni işletim sistemi ile hareketleneceğe benziyor.