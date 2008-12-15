XFX: ATi Radeon üretimine başlıyoruz, GeForce serisi ana ürün grubumuz kalacak

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Gainward'dan sonra Nvidia'nın bir diğer "exclusive/ayrıcalıklı" iş ortağı olan XFX de ATi cephesine geçiyor. Geçtiğimiz günlerde ilk detaylarını verdiğimiz bu önemli gelişmeyle ilgili olarak yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl ile birikte ATi Radeon serisi ekran kartlarının üretimine de başlayacak olan XFX, her ne kadar özel konumunu kaybedecek olsa da Nvidia'nın grafik çözümlerini üretmeye de devam edecek. Hatta XFX'den alındığı belirtilen bilgilere göre GeForce serisi ekran kartları firmanın ürün gamı içerisindeki ana işi olmaya devam edecek.

Muhtemelen Radeon HD 4800 serisi ile birlikte Yeşilin yanına Kırmızı renkli ekran kartları da ilave edecek olan firmanın fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerden oluşan Black, XXX ve Alpha Dog gibi serilerinin ATi Radeon serisi kartlarda devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD-ATi'nin iş ortaklarına HD 4800 serisi ile ilgili uyguladığı tasarım yasağını kaldırdığını duyurmuştuk işte bu doğrultuda XFX, ATi cephesine özel modeller ile giriş yapma yoluna da gidebilir.

Bu arada dikkat çekici bir detay olarak, XFX'in hazırlayacağı ATi Radeon serisi ekran kartlarının Çin'de satışa sunulmayacağı bilgisinin de konuşulan detaylar arasında yer aldığını belirtmekte fayda var.