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XFX: ATi Radeon üretimine başlıyoruz, GeForce serisi ana ürün grubumuz kalacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,9b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX: ATi Radeon üretimine başlıyoruz, GeForce serisi ana ürün grubumuz kalacak
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Gainward'dan sonra Nvidia'nın bir diğer "exclusive/ayrıcalıklı" iş ortağı olan XFX de ATi cephesine geçiyor. Geçtiğimiz günlerde ilk detaylarını verdiğimiz bu önemli gelişmeyle ilgili olarak yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl ile birikte ATi Radeon serisi ekran kartlarının üretimine de başlayacak olan XFX, her ne kadar özel konumunu kaybedecek olsa da Nvidia'nın grafik çözümlerini üretmeye de devam edecek. Hatta XFX'den alındığı belirtilen bilgilere göre GeForce serisi ekran kartları firmanın ürün gamı içerisindeki ana işi olmaya devam edecek.

Muhtemelen Radeon HD 4800 serisi ile birlikte Yeşilin yanına Kırmızı renkli ekran kartları da ilave edecek olan firmanın fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerden oluşan Black, XXX ve Alpha Dog gibi serilerinin ATi Radeon serisi kartlarda devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD-ATi'nin iş ortaklarına HD 4800 serisi ile ilgili uyguladığı tasarım yasağını kaldırdığını duyurmuştuk işte bu doğrultuda XFX, ATi cephesine özel modeller ile giriş yapma yoluna da gidebilir.

Bu arada dikkat çekici bir detay olarak, XFX'in hazırlayacağı ATi Radeon serisi ekran kartlarının Çin'de satışa sunulmayacağı bilgisinin de konuşulan detaylar arasında yer aldığını belirtmekte fayda var.


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Redkurt 10 yıl
Acaba bu slogan XFX'in logosunun altında ne kadar zamandır var?
Belki de Nokia XFX'ten araklamıştır.
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gordon01 10 yıl
Sapphire GTX285 Toxic Edition

HIS GTX295 ICEQ5 Turbo

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OtoburPirana 10 yıl

Orjinalden alıntı: Redkurt

Acaba bu slogan XFX'in logosunun altında ne kadar zamandır var?
Belki de Nokia XFX'ten araklamıştır.


2.5 yıl önce XFX 7900 aldım kullanma klavuzunda bu slogan vardı.
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karayulun 10 yıl
xfx, evga ve zotac ne malı bilen var mı?
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gskerem 10 yıl
Çinde satıışa sunulmadığına göre çin malı değildir umarım .
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Redkurt 10 yıl

Orjinalden alıntı: tmetalkaya

xfx, evga ve zotac ne malı bilen var mı?


XFX Pine Grup'a bağlı,merkezi HongKong.
EVGA Amerikan,merkezi Kaliforniya.
ZOTAC ta HongKong merkezli bir firma.Zotac ve XFX'in fabrikaları Çinde.
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cigabyte2 10 yıl

Orjinalden alıntı: tmetalkaya

xfx, evga ve zotac ne malı bilen var mı?

ısvıcre yada ısvec asıllı amerıkan sırketı oldugunu bıyerde okumustum zotac ın.
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Promity 10 yıl
Biz Sparkle lazım hepsi hortumcu bunların 50mhz yükselt 50ytl fark al Ati sokmasa bunu daha iyi
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Atı Radeon 10 yıl
Hayırlısnı bakalım.
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