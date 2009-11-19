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XFX Radeon HD 5970 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX Radeon HD 5970 modellerini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden ATi Radeon HD 5970 temelli iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın çift grafik işlemcili yeni modellerinden bir tanesi standart model, diğeri ise Black Edition serisi altında sunuluyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartları, yüksek performans segmentinde XFX'in yeni silahları olacak.

Grafik işlem birimleri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartlarında 2GB GDDR5 bellek yer alıyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip olan kartlar ile aynı zamanda Crossfire X desteği ile uyumlu anakartlarda Quad Crossfire ( çift kart ile 4 GPU'lu sistem ) kurulumuna da olanak tanınıyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartlarında çift DVI ve mini DisplayPort konnektörleri yer alıyor. Yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç çeken kartlar arasındaki temel fark olaraksa Black Edition modelinde kutu içeriğine eklenen OverVolt isimli ince ayar uygulaması gösterilmekte.

XFX'in satışına yakın zamanda başlamayı planladığı Radeon HD 5970 modelleri, Avrupa'da 550-575 Avro seviyesinde fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.

XFX Radeon HD 5970 modellerini duyurdu
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StreamRolleR 10 yıl
xfx sticker konusunda liderdir zaten :D
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yc#1 10 yıl
HDMI çıkış DVI-HDMI adaptörüyle sağlanıyor.
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Towarscke 10 yıl
Aopen'in H600B tip kasalarindaki CD suruculer altindaki harddisk kutusunu cikatip, kasa tabanindaki harddisk surucu kutusunu kullanarak, bu ekran kartini kullanabilrsiniz...

Bu kasalarin fiyati 109dolar+KDV

485santimlik bir cok kasanin icine sigabilecegini dusunuyorum... EXA'da 60dolarlardan basliyor bunlarin fiyatları...

Minareyi alan, kilifini hazirlar..
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yonex78 10 yıl
hdmı gereksiz zaten bu kart için lcd ye takıp film mi izlicez bunla :)displayport hdmı dan daha iyi bir görüntü standartı bence
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HiqhWoltage 10 yıl
Bu canavarla overclock yapmak isteyenlere en iyi seceneği XFX sunuyor,epey iyi bir yazılımla geliyor.Türkiye'ye de gelir umarım(biraz zor ama ).
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sahafiec 10 yıl
işte olan oldu ve bu günlere nasipmiş.
bir arkadaşın başka konuda tahmin ettiği gibi ekran kartların da çarpan kilitsiz "Black Edition" modelleri çıktı.
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*INVICTUS* 10 yıl
neden HDMI girişi yok acaba?
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Godolphin 10 yıl
Güzel fakat artık bu boyutları biraz kısaltmak gerek bu iş uzamaya başladı :))
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cestvrai 10 yıl
Güzel fakat artık bu boyutları biraz kısaltmak gerek bu iş uzamaya başladı :))


Haklısın ama bak kartın adından belli uzun olacağı : Black Edition
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sadtneverdie 10 yıl

realcem

Güzel fakat artık bu boyutları biraz kısaltmak gerek bu iş uzamaya başladı :))


katılıyorum. ilk defa bir ati karta heves ettim. onu da kasama sığdıramıyorum. kasa+psu+5970 yorar insanı...
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cestvrai 10 yıl
İnanılmaz şık bir kart! Bu arada kartı kendi Voltaj arttırımı yazılımya geldiğini de belirtmek isterim!

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Trecc11 10 yıl

cestvrai

İnanılmaz şık bir kart! Bu arada kartı kendi Voltaj arttırımı yazılımya geldiğini de belirtmek isterim!

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iyiymiş..
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