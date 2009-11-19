XFX Radeon HD 5970 modellerini duyurdu

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Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden ATi Radeon HD 5970 temelli iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın çift grafik işlemcili yeni modellerinden bir tanesi standart model, diğeri ise Black Edition serisi altında sunuluyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartları, yüksek performans segmentinde XFX'in yeni silahları olacak.

Grafik işlem birimleri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartlarında 2GB GDDR5 bellek yer alıyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip olan kartlar ile aynı zamanda Crossfire X desteği ile uyumlu anakartlarda Quad Crossfire ( çift kart ile 4 GPU'lu sistem ) kurulumuna da olanak tanınıyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartlarında çift DVI ve mini DisplayPort konnektörleri yer alıyor. Yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç çeken kartlar arasındaki temel fark olaraksa Black Edition modelinde kutu içeriğine eklenen OverVolt isimli ince ayar uygulaması gösterilmekte.

XFX'in satışına yakın zamanda başlamayı planladığı Radeon HD 5970 modelleri, Avrupa'da 550-575 Avro seviyesinde fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.

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