XFX'in Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı

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AMD-ATi'nin resmi lansman tarihini 1 hafta öne alarak 9 Nisan'dan 2 Nisan'a çektiği belirtilen Radeon HD 4890 modeli için üreticilerin çalışmalar arka arkaya gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Gigabyte ve Asus'un modellerinden sonra XFX'in Radeon HD 4890 modeli de sonunda göründü. Parnerlik anlaşmasını geçtiğimiz yılın son günlerinde açıklayan ve ATi Radeon serisi ilk ekran kartlarını sene başında tanıtan XFX'in Radeon HD 4890 tabanlı yani RV790 GPU'sunu kullanan ilk ekran kartı AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor.

Resmi lansmanı takiben özellikle XXX serisi dahilinde özel tasarımlı versiyonlar da hazırlaması beklenen XFX'in standart soğutuculu ilk modeli AMD-ATi'nin referans değerlerini koruyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan ekran kartı 1GB GDDR5 bellekle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, DirectX 10.1 desteğinin yanı sıra Universal Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

XFX'in kutu içeriğine Tom Clancy's H.A.W.X oyununu eklediği Radeon HD 4890 modelinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumunu da gerçekleştirebilen ekran kartında ayrıca çift 6-pin güç konnektörü yer alıyor. XFX'in Radeon HD 4890 modeli 259.95 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerinde yer almaya başladı.

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