XFX'in Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı

AMD-ATi'nin resmi lansman tarihini 1 hafta öne alarak 9 Nisan'dan 2 Nisan'a çektiği belirtilen Radeon HD 4890 modeli için üreticilerin çalışmalar arka arkaya gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Gigabyte ve Asus'un modellerinden sonra XFX'in Radeon HD 4890 modeli de sonunda göründü. Parnerlik anlaşmasını geçtiğimiz yılın son günlerinde açıklayan ve ATi Radeon serisi ilk ekran kartlarını sene başında tanıtan XFX'in Radeon HD 4890 tabanlı yani RV790 GPU'sunu kullanan ilk ekran kartı AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor.
Resmi lansmanı takiben özellikle XXX serisi dahilinde özel tasarımlı versiyonlar da hazırlaması beklenen XFX'in standart soğutuculu ilk modeli AMD-ATi'nin referans değerlerini koruyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan ekran kartı 1GB GDDR5 bellekle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, DirectX 10.1 desteğinin yanı sıra Universal Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.
XFX'in kutu içeriğine Tom Clancy's H.A.W.X oyununu eklediği Radeon HD 4890 modelinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumunu da gerçekleştirebilen ekran kartında ayrıca çift 6-pin güç konnektörü yer alıyor. XFX'in Radeon HD 4890 modeli 259.95 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerinde yer almaya başladı.
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Eğer kartın CF bağlantı kısmını kastediyorsan(yani kutu içeriğinde olması beklenen CF köprüsünü kastetmiyorsan[gerçi mevcut kutu içeriğinin tamamını çekmemişler gibi]):
Üstteki plastik parça, CF kısmının o açıdayken görülmesini engelliyor. 4870'te de böyleydi:
Bunu açarsan iyi olabilir. Donanımsal olarak ne gibi zorlukları bulunduğunu yazarsan bilgilendirici olur.
Codec'le mi ilgili?
Bu arada, 4890'ın soğutması biraz olsun değiştirelemez miydi acaba? Bellek soğutmaları örneğin (bildiğim kadarıyla, grafik işlemcininkinden daha yüksek sıcaklıklarda çalışıyor bellekler, referans 4870 soğutmasında):
4890 referans soğutması, karta temas eden yüzü:
Bellek soğutmaları referans 4870'te eleştirilen bir konuydu yanılmıyorsam. Bilmem ne kadar haklılar bunda.
Genelde Avrupa fıyatını aynen dolara çeviriyorlar, o yüzden fiyat hakkında net birşey söylemek zor. Ama kanımca Türkiye'yede 280$+KDV gibi bir fiyattan gelir.
katılıyorum bu modeli değiştirmenin zamanı geldi..
sıkıntı blower fan da değil aslında fan kanatçıklarının tasarımı bence yanlış.X850XT referans tasarımda da aynı yapıda kanatçıklar vardı, iyi üfürüyordu ama fena ses yapıyordu.Ati 9*** serisinden beri fan tasarımında yanlış tercihler yapıyor
bir süre tüm partner firmalar referans tasarımlı kart çıkarıcak o yüzden sadece etiket değiştirip çıkarıyorsa çıkarmasın diyemeyiz. sapphire de his de aynı şeyi yapıcak yani
bende göremiyorum ama geçenlerde bi 4830 konusunda okumuştum o 4830 da da yoktu servis e sorunca verilen cevap anakart üstünden crossfire desteği sağlanıyor demişler. o geldi ilk aklıma ama nasıl oluyor o iş hiç bilmiyorum.
bu arada hawx vermeleri de ii miş. xfx ii geldi ati a.