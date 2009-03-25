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XFX'in Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı
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AMD-ATi'nin resmi lansman tarihini 1 hafta öne alarak 9 Nisan'dan 2 Nisan'a çektiği belirtilen Radeon HD 4890 modeli için üreticilerin çalışmalar arka arkaya gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Gigabyte ve Asus'un modellerinden sonra XFX'in Radeon HD 4890 modeli de sonunda göründü. Parnerlik anlaşmasını geçtiğimiz yılın son günlerinde açıklayan ve ATi Radeon serisi ilk ekran kartlarını sene başında tanıtan XFX'in Radeon HD 4890 tabanlı yani RV790 GPU'sunu kullanan ilk ekran kartı AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor.

Resmi lansmanı takiben özellikle XXX serisi dahilinde özel tasarımlı versiyonlar da hazırlaması beklenen XFX'in standart soğutuculu ilk modeli AMD-ATi'nin referans değerlerini koruyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan ekran kartı 1GB GDDR5 bellekle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, DirectX 10.1 desteğinin yanı sıra Universal Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

XFX'in kutu içeriğine Tom Clancy's H.A.W.X oyununu eklediği Radeon HD 4890 modelinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumunu da gerçekleştirebilen ekran kartında ayrıca çift 6-pin güç konnektörü yer alıyor. XFX'in Radeon HD 4890 modeli 259.95 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerinde yer almaya başladı.

XFX'in Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı
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XFX'in Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı
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St Batuhan 10 yıl
hawx verilmesi cidden güzel bir olay bakalım güzel bir baslangıc olması dileğiyle ;)
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Castle Bravo 10 yıl
Orjinalden alıntı: musAKka

Crossfire bölümünü bir tek ben mi göremiyorum?



Eğer kartın CF bağlantı kısmını kastediyorsan(yani kutu içeriğinde olması beklenen CF köprüsünü kastetmiyorsan[gerçi mevcut kutu içeriğinin tamamını çekmemişler gibi]):

Üstteki plastik parça, CF kısmının o açıdayken görülmesini engelliyor. 4870'te de böyleydi:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



4870 sıkıntılı bir karttı


Bunu açarsan iyi olabilir. Donanımsal olarak ne gibi zorlukları bulunduğunu yazarsan bilgilendirici olur.

Codec'le mi ilgili?


Bu arada, 4890'ın soğutması biraz olsun değiştirelemez miydi acaba? Bellek soğutmaları örneğin (bildiğim kadarıyla, grafik işlemcininkinden daha yüksek sıcaklıklarda çalışıyor bellekler, referans 4870 soğutmasında):

4890 referans soğutması, karta temas eden yüzü:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bellek soğutmaları referans 4870'te eleştirilen bir konuydu yanılmıyorsam. Bilmem ne kadar haklılar bunda.
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mhamadko 10 yıl
simdiye kadar gordugum en guzel 4890 , ama daha fazlasini bekliyoruz xfx den
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gordon01 10 yıl
Son indirimlerden sonra bunun fiyatı HD4870'in neredeyse 2 katı :(
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FasTBoY 10 yıl
259.95 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerinde yer almaya başladı.

Genelde Avrupa fıyatını aynen dolara çeviriyorlar, o yüzden fiyat hakkında net birşey söylemek zor. Ama kanımca Türkiye'yede 280$+KDV gibi bir fiyattan gelir.
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mamad 10 yıl
Fiyat biraz uçuk gibi geldi bana. Bu fiyat avrupa içinse bizim memlekette artık 650-700 liradan alınır bu kart! Tahminimden daha pahalı olacağa benziyor.
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-dehşet- 10 yıl
Ati şaşırmış bu aralar.Bu fiyatlar ne Ati.Kime özeniyorsa artık.
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Master_Evil 10 yıl
o fiyatla ben anca el sallarım 4890na
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sertacaygun 10 yıl
Şu soğutma tipinin adı "blower" idi yanlış değilsem. Alayından tiksiniyorum. Yaşasın FAN TASARIMI !
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ToR 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Şu soğutma tipinin adı "blower" idi yanlış değilsem. Alayından tiksiniyorum. Yaşasın FAN TASARIMI !


katılıyorum bu modeli değiştirmenin zamanı geldi..
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Rusty 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Şu soğutma tipinin adı "blower" idi yanlış değilsem. Alayından tiksiniyorum. Yaşasın FAN TASARIMI !


sıkıntı blower fan da değil aslında fan kanatçıklarının tasarımı bence yanlış.X850XT referans tasarımda da aynı yapıda kanatçıklar vardı, iyi üfürüyordu ama fena ses yapıyordu.Ati 9*** serisinden beri fan tasarımında yanlış tercihler yapıyor
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justbejust 10 yıl
katılıyorum, ilk çıktığında fiyatı rakibi gtx 275 gibi orta seviyeyi aşacağı için fiyat/performans açısından 4870'in gerisinde kalacaktır. beklesen bu sefer de biraz daha bekleyip windows 7 ve dx11 uyumlu kartlar alınabilir.
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ebehram 10 yıl
Ben sadece 4890 acısından konusmuyorum.Zatren 4890 icin daha erken.4870 urunleride ortada ne ozel bir tasarım ne overclock lu modeller
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MiDNiGhTKiSs 10 yıl
bence fiyat/performans durumu pek mantıklı olacak bir kart olmayacak gibime geliyor eger tr ye 259 avro dan gelir ise şayet.
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ebehram 10 yıl
XFX in farkını goremiyoruz Ati urunlerinde.Referans tasarımın ustundeki resmi degistiriyor gerisi hikaye.Zaten igrenc bir tasarım.Boyle cıkaracaksa hic cıkarmasın.
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designr 10 yıl

Orjinalden alıntı: ebehram

XFX in farkını goremiyoruz Ati urunlerinde.Referans tasarımın ustundeki resmi degistiriyor gerisi hikaye.Zaten igrenc bir tasarım.Boyle cıkaracaksa hic cıkarmasın.


bir süre tüm partner firmalar referans tasarımlı kart çıkarıcak o yüzden sadece etiket değiştirip çıkarıyorsa çıkarmasın diyemeyiz. sapphire de his de aynı şeyi yapıcak yani
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musAKka 10 yıl
Crossfire bölümünü bir tek ben mi göremiyorum?
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designr 10 yıl

Orjinalden alıntı: musAKka

Crossfire bölümünü bir tek ben mi göremiyorum?



bende göremiyorum ama geçenlerde bi 4830 konusunda okumuştum o 4830 da da yoktu servis e sorunca verilen cevap anakart üstünden crossfire desteği sağlanıyor demişler. o geldi ilk aklıma ama nasıl oluyor o iş hiç bilmiyorum.

bu arada hawx vermeleri de ii miş. xfx ii geldi ati a.
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Source 10 yıl
Ne çok ekran kartı çıkıyor yahu
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