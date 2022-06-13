Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra Kamera Testi!

Bu videoda son zamanların popüler cep telefonları arasında yer alan Xiaomi 12 Pro modeliyle Samsung Galaxy S22 Ultra modelinin kameralarını kıyaslıyoruz. Sizler hangisini başarılı buldunuz?

Bu videoda son zamanların popüler cep telefonları arasında yer alan Xiaomi 12 Pro modeliyle Samsung Galaxy S22 Ultra modelinin kameralarını kıyaslıyoruz. Sizler hangisini başarılı buldunuz?

Bazı noktalarda farklılıkların olduğunu videoyu izlerken farkedeceksiniz. Özellikle S22 Ultra modeli ana kamera olarak daha geniş bir açıyı bizlere sunabiliyor.

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