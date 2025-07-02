Yeni Poco modeli 8.000 mAh üzeri batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor

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Poco’nun kısa süre önce tanıttığı F7 modeli, 7.550 mAh’lik bataryasıyla ilgi toplamıştı. Şimdi ise, Digital Chat Station tarafından paylaşılan yeni bir sızıntı, serinin bir sonraki modeli olacak Poco F8 hakkında dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı. Paylaşıma göre, 2026 yılında tanıtılması beklenen yeni bir Redmi telefon, 8.000 mAh’ı aşan bir batarya kapasitesi ve yaklaşık 6,8 inç düz ekranla geliyor olabilir.

Her ne kadar Poco F8 adı doğrudan geçmese de, bu cihazın, Redmi Turbo 5 Pro’nun devamı niteliğinde olması bekleniyor. Poco’nun önceki stratejileri göz önüne alındığında, bu modelin yeniden markalanarak Poco F8 adıyla piyasaya sürülme ihtimali oldukça güçlü.

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Turbo serisinin önceki üyeleri 6.550 mAh’tan 7.550 mAh’a kadar uzanan bataryalarla gelmişti. Şimdi ise çıta bir adım daha yükseliyor gibi. Bu gelişme, Poco F8’in batarya performansı açısından beklentileri fazlasıyla karşılayabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan, 2025 yılı için de bazı önemli lansman tarihleri konuşuluyor. DCS’ye göre Redmi Note 15 serisinin yılın ikinci yarısında tanıtılması planlanıyor. Xiaomi 16 ve Redmi K90 serilerinin ise bu takvimi takip etmesi bekleniyor. Özellikle Xiaomi 16’nın eylül sonunda görücüye çıkabileceği belirtiliyor.

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Yeni Poco modeli 8.000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor

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