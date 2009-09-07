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Xigmatek mid-tower formundaki yeni kasasını duyurdu; Asgard

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Xigmatek mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasa modelini kullanıma sunuyor. Hem içi hem de dışı Siyah olarak tasarlanan Asgard kod adlı yeni bilgisayar kasasının 185 x 475 x 408 mm boyutlarında olduğu açıklandı. Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Xigmatek Asgard, alet gerektirmeden vidasız kuruluma da olanak tanıyor. Ön panelinde harici donanımlarla hız bağlantı için ses ve usb portlarına yer verilen Asgard'ın ön kısmında uzun süreli kullanımda etkin fan performansı için toz filtresi de bulunuyor.

Kasa içi soğutma için ön kısmında 120mm'lik fan kullanılan mid-tower formundaki yeni kasanın güç kaynaksız, 400 Watt güç kaynaklı ve 500 Watt güç kaynaklı olmak üzere üç farklı varyasyonu bulunuyor. Xigmatek Asgard'ın yurt dışı satış fiyatı ise versiyonuna göre sırasıyla 30 Avro, 55 Avro ve 65 Avro olarak açıklandı.

Xigmatek mid-tower formundaki yeni kasasını duyurdu; Asgard
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lastpaladin 10 yıl
taş gibi kasayı 85 TL ye satıyorlar bundan iyisi mi var?
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AurorAbeam 10 yıl
Tasarım çok standart fakat güç kaynakları sağlam olursa F/P ürünü olacaktır.
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Ferruh Ferman 10 yıl
İçerisinde 500W güç kaynağı barındıracak bir kasanın daha heybetli durması gerekirdi.
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BARKU 10 yıl
gül gibi frisby varken bu da nerden çıktı

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HiqhWoltage 10 yıl
Psu lu kasaların gelmesi ve yaygınlasması iyi olur,coğu kullanıcı acısından maliyet düşer.Xigmatek in kasası umarım işlemci soğutucuları kadar iyidir.
Türkiye'ye de gelirse iyi olr.
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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