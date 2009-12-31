Xigmatek'in yeni oyuncu kasası gün ışığına çıktı: Utgard

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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Xigmatek, ürün gamının üçüncü kasa modeli olarak Utgard isimli yeni modelini tanıttı. Adını Norveç mitolojisinden alan yeni kasa, tamamı Siyah tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 9 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Utgard, üst kısmına konumlandırılan giriş-çıkış panelinde iki ses, iki eSATA ve dört te USB 2.0 portunu barındırıyor.

Entegre fan kontrolcüsüyle donatılan Xigmatek Utgard'ın detaylı özellikleri henüz açıklanmış olmasa da bir adet önde, bir adet arkada iki üstte ve iki de yanda olmak üzere toplamda 6 fan ile kullanılabileceği belirtiliyor. Güç kaynağı bölmesi, oyuncular için hazırlanan yeni nesil kasalarda olduğu gibi alt kısma konumlandırılan Utgard, sürücü ve dahili donanımlar için aletsiz kuruluma da olanak tanıyor.

CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen mid-tower formundaki yen Xigmatek Utgard'ın kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyat ise henüz açıklanmadı.