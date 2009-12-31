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Xigmatek'in yeni oyuncu kasası gün ışığına çıktı: Utgard

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek'in yeni oyuncu kasası gün ışığına çıktı: Utgard
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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Xigmatek, ürün gamının üçüncü kasa modeli olarak Utgard isimli yeni modelini tanıttı. Adını Norveç mitolojisinden alan yeni kasa, tamamı Siyah tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 9 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Utgard, üst kısmına konumlandırılan giriş-çıkış panelinde iki ses, iki eSATA ve dört te USB 2.0 portunu barındırıyor.

Entegre fan kontrolcüsüyle donatılan Xigmatek Utgard'ın detaylı özellikleri henüz açıklanmış olmasa da bir adet önde, bir adet arkada iki üstte ve iki de yanda olmak üzere toplamda 6 fan ile kullanılabileceği belirtiliyor. Güç kaynağı bölmesi, oyuncular için hazırlanan yeni nesil kasalarda olduğu gibi alt kısma konumlandırılan Utgard, sürücü ve dahili donanımlar için aletsiz kuruluma da olanak tanıyor.

CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen mid-tower formundaki yen Xigmatek Utgard'ın kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyat ise henüz açıklanmadı.


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mynisan 8 yıl
Yan kapağında rakiplerine nazaran büyük fan olmaması enteresan geldi, yine de seviyorum bu markayı ve çözümlerini :)
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DH Misafiri 9 yıl
lian-li/lancool k60 değilmi bu :)
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sahafiec 9 yıl
çok şık olmuş dışı. keşke içini de görebilsek...
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AburCubur 9 yıl
Kasaların entegre fan kontrolcüsüyle gelmelerine karşıyım, fiyata yansıtılıyor, keza herkesin ihtiyac duyduğu bir donanım da değil.
Kasanın görüntüsü hoş, makyaj olarak cm 338 den esinlenilmiş gibi, detaylandığında daha sağlıklı yorumlar yapılabilir, fiyat konusunda sallamak gerekirse 200 tl civarında olur gibime geliyor.
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carlos1111 9 yıl
Biraz yazim hatalarim olmus kusura bakmayin. Midgard tan fazlasiyla memnunum. Kasanin on yuzu tamamen delikli , ustude delikli 7 adet fan yeri var. Xigmatek kasa uretimine yeni basladi , gayet basarili ve daha iyi kasalar yapicaginada inaniyorum. Goruntu olarak bir thermaltake vh6000bws gibi tatminkar bir yuzu olmasada performans yonunden assagi kalir bir yani yok. En onemlisi ise cep dostu fiyatlari.
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carlos1111 9 yıl
Xigmatek Midgardi alali daha 1 ay oldu. bu haber hic hosuma gitmedi.
Bunu kasayi 150 den vermezler. Midgardi ben 160 aldim. Bu midgardtan daha iyi. Giris seviyesi Asgardin fiyatininda 90 lira oldugunu goz onunde bulundurursak, bu kasa kdv dahil 200-210 lira civari olur.
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WinteR 9 yıl
Bu kasa formu son 1-2 yıldır klasik oldu, alternatiflerle fiyatların biraz daha düşmesi güzel, umarım daha da düşer, psu'suz 150 tl civarıysa alınası bir kasa olur,bence eksi olarak; fan sayısı fiyatı arttıracaktır, az ve ergonomik olmalı.
Xigmatek İsandinav Mitolojisinden gidiyor bakalım, Valhalla ne zaman çıkacak bakalım.
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quzman 9 yıl
Ortalama bir fiyat iler gelirse çok hoş bir mod kasası olur .
Hoşuma gitti ...
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