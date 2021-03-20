Yaklaşmakta olan Poco X3 Pro'nun teknik detayları ortaya çıktı: Yeni bir Qualcomm yonga setiyle gelecek

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Küresel lansmanı 22 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Poco X3 Pro'nun teknik detayları, Vietnam e-ticaret platformundaki resmi Xiaomi mağazasında ortaya çıktı. Cihazın hemen hemen tüm özelliklerin ortaya çıkmasıyla beraber güç aldığı yonga setine dair bazı detaylarda listelendi.

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Poco X3 Pro'nun listelenen teknik özellikleri

Poco X3 Pro, 120Hz yenileme hızıyla Full HD + çözünürlüklü 6.67 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Ekran, 450 nit parlaklık sunacak ve 240Hz dokunmatik örnekleme oranı ile gelecek. Ayrıca yaklaşmakta olan Poco X3 Pro'da Gorilla Glass 6 koruması sunulacak.

Cihaz, henüz tanıtılmamış olan Qualcomm Snapdragon 860 yonga setinden güç alacak. 7nm sürecinde üretilen yeni yonga seti, maksimum 2.96GHz saat hızıyla sekiz Kryo 485 çekirdekli bir yapıya sahip. Grafik birimi kısmında Adreno 640 GPU yer alacak.

Telefonda, 6/8 GB RAM ve 128/256GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacak.Hafıza, microSDXC 1 TB'a kadar genişletilebilecek.

Poco X3 Pro'da, 48MP birincil lens, 8MP ultra geniş açılı lens ve iki adet 2MP sensörden oluşan dörtlü arka kamera kurulumu yer alacak. Ön kamera çözünürlüğü ise 20MP olacak.

Cihaz, 33W kablolu hızlı şarj desteği ile 5160 mAh bataryaya sahip olacak. Telefonun yazılım kısmında Android 11 tabanlı MIUI 12 bulunacak.

https://www.xda-developers.com/poco-x3-pro-leak-specs/

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