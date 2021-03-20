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    Yaklaşmakta olan Poco X3 Pro'nun teknik detayları ortaya çıktı: Yeni bir Qualcomm yonga setiyle gelecek

    Lansman tarihi yaklaşmakta olan Poco X3 Pro, Xiaomi'nin resmi Vietnam web sitesinde teknik detaylarıyla listelendi. Cihaz, Qualcomm'un henüz tanıtılmamış yonga seti olan Snapdragon 860 ile gelecek.
    20 Mart 2021, 14:30 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Yaklaşmakta olan Poco X3 Pro'nun teknik detayları ortaya çıktı: Yeni bir Qualcomm yonga setiyle gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Küresel lansmanı 22 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Poco X3 Pro'nun teknik detayları, Vietnam e-ticaret platformundaki resmi Xiaomi mağazasında ortaya çıktı. Cihazın hemen hemen tüm özelliklerin ortaya çıkmasıyla beraber güç aldığı yonga setine dair bazı detaylarda listelendi.

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    Poco X3 Pro'nun listelenen teknik özellikleri

    Poco X3 Pro, 120Hz yenileme hızıyla Full HD + çözünürlüklü 6.67 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Ekran, 450 nit parlaklık sunacak ve 240Hz dokunmatik örnekleme oranı ile gelecek. Ayrıca yaklaşmakta olan Poco X3 Pro'da Gorilla Glass 6 koruması sunulacak.

    Cihaz, henüz tanıtılmamış olan Qualcomm Snapdragon 860 yonga setinden güç alacak. 7nm sürecinde üretilen yeni yonga seti, maksimum 2.96GHz saat hızıyla sekiz Kryo 485 çekirdekli bir yapıya sahip. Grafik birimi kısmında Adreno 640 GPU yer alacak.

    Telefonda, 6/8 GB RAM ve 128/256GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacak.Hafıza, microSDXC 1 TB'a kadar genişletilebilecek.

    Poco X3 Pro'da, 48MP birincil lens, 8MP ultra geniş açılı lens ve iki adet 2MP sensörden oluşan dörtlü arka kamera kurulumu yer alacak. Ön kamera çözünürlüğü ise 20MP olacak.

    Cihaz, 33W kablolu hızlı şarj desteği ile 5160 mAh bataryaya sahip olacak. Telefonun yazılım kısmında Android 11 tabanlı MIUI 12 bulunacak.



    https://www.xda-developers.com/poco-x3-pro-leak-specs/
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    mert1907 22 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşlemci ve depolama birimi gelişiyor fakat kamera neden geriliyor onu anlamadım...
    1 Yanıt Yanıtla
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    işlemci de pek gelişiyor sayılmaz. 400 serisi kyro çekirdeği kullanıyor. eski çekirdeğe sahip yeni işlemci sadece.
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