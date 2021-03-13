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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG'nin Avrupa için Android 11 güncelleme planı ortaya çıktı

    LG'nin Almanya web sitesinde ortaya konulan bilgiler, 2021 yılı içerisinde 7 farklı cihazın Android 11 işletim sistemi güncellemesi alacağını gösteriyor.
    13 Mart 2021, 20:30 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    LG'nin Avrupa için Android 11 güncelleme planı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    LG, Avrupa'daki kullanıcıları için planlanan Android 11 sunumunu yayınladı. LG'nin Almanya web sitesinde ortaya çıkan güncellenmiş sunum planına göre 7 cihaz bu yıl içerisinde Android 11'e güncellenecek.

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    LG'nin Android 11 planlaması

    Şu an test aşamasında olan telefonlardan LG Velvet 5G'nin, Nisan ayında; LG G8X'in ise bu yılın 2. çeyreğinde Android 11 yazılım güncellemesini alması bekleniyor. Güney Kore merkezli teknoloji devinin açıkladığı sunum planına göre yılın ilk yarısı için yükseltmeler bu kadarla sınırlı.

    Üçüncü çeyrekte şirket, LG VELVET 4G ve LG G8S için Android 11 işletim sistemi güncellemesini sunacak . LG Wing, LG K52 ve LG K42 yılın son çeyreğinde güncelleme alacak cihazlar arasında bulunuyor.

    • LG Velvet 5G: Nisan 2021
    • LG G8X: 2021 2. Çeyrek
    • LG Velvet 4G: 2021 3. Çeyrek
    • LG G8S: 2021 3. Çeyrek
    • LG Wing: 2021 4. Çeyrek
    • LG K52: 2021 4. Çeyrek
    • LG K42: 2021 4. Çeyrek

    LG'nin Almanya web sitesinden paylaştığı bu sunum planına göre Android 12 sunulmaya başladığında birçok LG cihazı henüz Android 11'e yükseltilmemiş olacak. LG, şimdiye kadar Android 11 güncellemesini Ocak ayında Kore'deki Velvet 5G cihazlara ve geçtiğimiz ay ABD'deki bazı V60 modellerine getirdi.



    https://www.theverge.com/2021/3/12/22327144/lg-android-11-software-update-wing-phones-mobile-q4-2021
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Y yorumculuklar 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Android de sistemin eski sürüm kalması benim hiç problem değildi. Galaxy S3 u 5 sene kullandım en son 4.3 de kalmıştı. Google Play güncellendiği sürece bir problem olmuyordu. Fakat Samsung özelinde büyük bir problem vardı ve Samsung hala buna devam ediyor... Samsung servislerinin sürekliliği yok; bu sebeple asla güven vermiyor. Bugün iPad 2 üzerinden iPhone 11 ile Sync kuurup mesaj ve telefona cevap verebiliyorum. Fakat Note 8 ile Tab S7 de aynı durum geçerli değil. Çünkü OneUI eski... DeX harika bir şey ama Samsung vazgeçecek diye hiç bulaşmıyorum, Linux for Dex i olduğu gibi çöpe attılar çünkü.
    Android de sistemin eski sürüm kalması benim hiç problem değildi. Galaxy S3 u 5 sene kullandım en son 4.3 de kalmıştı. Google Play güncellendiği sürece bir prob...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl öte ye vark61 yok mu
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    Din Djarin (Kıvanç ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanki model cikariyosunuz adam gibi de lansmanlarınız ona keza. Türkiyede model kalmadı LG üzerine. Diğer telefonlara göre daha dayanıklısın ama kronik sorunların var az sayıda üretimi satabiliyorsun senden sonra başlayanlar seni geçti. Yani birşeylerin değişmesinin gereklerini göremiyorsun LG . Sana yeni bir G2 lazım. Bunu görebilmen ne kadar zamanını alacak bilemiyorum ama iş işten geçmek üzere... Daha bir çok cihazın güncelleme alabilecek kapasitede. Azcık uğraşı lazım . Çünkü bir çok yazılımcı var. çözümler oluşturabilir durumdasın. Bunu yaparsan yürürsün yoksa anca yolda yüksün.
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    Y yorumculuklar 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Android de sistemin eski sürüm kalması benim hiç problem değildi. Galaxy S3 u 5 sene kullandım en son 4.3 de kalmıştı. Google Play güncellendiği sürece bir problem olmuyordu. Fakat Samsung özelinde büyük bir problem vardı ve Samsung hala buna devam ediyor... Samsung servislerinin sürekliliği yok; bu sebeple asla güven vermiyor. Bugün iPad 2 üzerinden iPhone 11 ile Sync kuurup mesaj ve telefona cevap verebiliyorum. Fakat Note 8 ile Tab S7 de aynı durum geçerli değil. Çünkü OneUI eski... DeX harika bir şey ama Samsung vazgeçecek diye hiç bulaşmıyorum, Linux for Dex i olduğu gibi çöpe attılar çünkü.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    renega (Ömer C. IŞIK) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) yorumculuklar
    yaklaşık 10 yıldır ipad kullanıyorum ilk defa sync özelliğini duydum. bu arada konu lg :D apple yada samsung değil
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