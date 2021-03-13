LG'nin Avrupa için Android 11 güncelleme planı ortaya çıktı

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LG, Avrupa'daki kullanıcıları için planlanan Android 11 sunumunu yayınladı. LG'nin Almanya web sitesinde ortaya çıkan güncellenmiş sunum planına göre 7 cihaz bu yıl içerisinde Android 11'e güncellenecek.

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LG'nin Android 11 planlaması

Şu an test aşamasında olan telefonlardan LG Velvet 5G'nin, Nisan ayında; LG G8X'in ise bu yılın 2. çeyreğinde Android 11 yazılım güncellemesini alması bekleniyor. Güney Kore merkezli teknoloji devinin açıkladığı sunum planına göre yılın ilk yarısı için yükseltmeler bu kadarla sınırlı.

Üçüncü çeyrekte şirket, LG VELVET 4G ve LG G8S için Android 11 işletim sistemi güncellemesini sunacak . LG Wing, LG K52 ve LG K42 yılın son çeyreğinde güncelleme alacak cihazlar arasında bulunuyor.

LG Velvet 5G : Nisan 2021

: Nisan 2021 LG G8X : 2021 2. Çeyrek

: 2021 2. Çeyrek LG Velvet 4G : 2021 3. Çeyrek

: 2021 3. Çeyrek LG G8S : 2021 3. Çeyrek

: 2021 3. Çeyrek LG Wing : 2021 4. Çeyrek

: 2021 4. Çeyrek LG K52 : 2021 4. Çeyrek

: 2021 4. Çeyrek LG K42: 2021 4. Çeyrek

LG'nin Almanya web sitesinden paylaştığı bu sunum planına göre Android 12 sunulmaya başladığında birçok LG cihazı henüz Android 11'e yükseltilmemiş olacak. LG, şimdiye kadar Android 11 güncellemesini Ocak ayında Kore'deki Velvet 5G cihazlara ve geçtiğimiz ay ABD'deki bazı V60 modellerine getirdi.

https://www.theverge.com/2021/3/12/22327144/lg-android-11-software-update-wing-phones-mobile-q4-2021

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