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Yeni Ati Radeon 9550 müthiş bir overclock canavarı mı ?

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
4,1b
1
39
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Giriş seviyesi kullanıcıları sonunda yeni nesil ekran kartlarından nasiplerini alabilecekler. Üstelik Ati'nin çözümü tahminlerinizden çok daha fazla overclock oluyor. Öyleki normal saat hızları olan 250/400 Mhz'den 436/520 Mhz'e kadar yükseltmeyi başaranlar var. Hatta çekirdek hızında 400 Mhz'e tüm incelemeler ulaşabilmiş bu %60 overclock demek . Ram hızları ise en fazla çıktığı değer 560 Mhz (%40) olmuş yalnız o testte grafik işlecisi 300 Mhz'de kalmış. Üstelik yurt dışı fiyatları 80$ (Saphire) civarında. Çekirdek hakkındaki daha fazla bilgi için bu habere bakabilirsiniz.

Söylentilere göre aslında 9550'ler tekrar adlandırılmış 9600'lerden başka bir şey değil ve testlerinde çok farklı şeyler söylediği düşünülemez. Zaten HIS size bu ekran kartını Overclock edin diye veriyor zira daha yüksek hızlı modellerde olmayan fanlı bir soğutucu ( iFan ) ile geliyor. HIS'e göre bu fanlı soğutma fansız soğutmaya göre 11° C'lık bir düşüş olduğunu ve böylece overclock'a yer kaldığını belirtmişler. Üstelik ses seviyesi sadece 20 dBA yani duyulamayacak kadar sessiz denilebilir.

HIS'den ayrı olarak Saphire, Gigabyte, Jetway, Powercolor ve Asus'unda 9550 tabanlı ürünleri var fakat 9550SE diye adlandırılan 64-bit edisyonu yine 9550 diye satılmakta dikkat etmekte fayda var. Onlarında benzer bir overclock kapasitesine sahip olacağı söylenebilir yalnız sadece iki fanlı model var birisi HIS ve diğeri Power Color yani kutudan çıktığı gibi overclock edecekseniz bu model tercih nedeni. Bu çipten overclock ile 3000 3DMark 2003, 12000 3DMark 2001 puanı elde eden test editörleri var.

Aslında bu 9550'lerden yararlanmaya çalışan bir firma daha var. Hatta onların ürünü hazır overclock'lu geliyor. Kullandıkları adlandırma ise Ati Radeon 9550XT. Üzerinde 3.3 Ns'lık BGA ramlar ve 9600 Pro soğutucusu ile geliyor. Kutudan çıktığı çalışma hızları ise 400/500 Mhz. Buda onu nerdeyse bir 9600 Pro yapıyor ama fiyatı tabii ki 9600 Pro'ya göre çok hesaplı çünkü 120$'dan satılacak. İnşallah kısa sürede böyle güzel bir ürün ülkemize gelir.

Nvidia'nın rakip çözümleri arasında Ge-Force FX 5700LE ve Ge-Force FX 5500 bulunmakta. Fiyat olarak 5500 ile eşleşen 9550 ondan çoğu oyunda daha yüksek performans vermekte. Diğer yandan 5700LE'yide overclock ile birlikte katlamakta çünkü 5700LE nedense çok az overclock potansiyeline sahip. İşin özü gelecek 5-6 ayın tavsiye ürünü olacak zira overclock ile birlikte doğrusal oranda artan hızı herkesin kalbini çelmeye yeter.


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muvaZaa xD 9 yıl
hoorrt
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SupermanPrime 9 yıl
o nası bi hort öle arada 6 sene var
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***CoNDoR*** 15 yıl
Ama ATi hazir 9500 serisini piyasadan kaldirdiktan sonra 9500 adi altinda bi kart cikarsinki? Mantiksiz geliyor
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ethros 15 yıl
9500 serisinden değil 9600 pcb si üzerine daha yavaş bir kart.
9500 serisi 9700 pcbsi kullanıyordu (prolar başka pcb idi ama yine 8pipeline vardı)
Bu kadar iyi kart yapmak istemediler resmen :)
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fenomenhaa 15 yıl
Güzel inşallah böyle ürünler çoğalır rekabet artar fiyatlar ucuzlar
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cavit 15 yıl
ben kendi sistemimle bile 3D MARK 2001 de 10850 puan aldım, bence lider hala 8500
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