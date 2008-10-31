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Yonga satışları Eylül ayında da artmaya devam etti

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yonga satışları Eylül ayında da artmaya devam etti
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Küresel ekonomik krizin etkileri dünya genelinde tartışıladursun, yonga satışları artmaya devam ediyor. Yarıiletken dünyasına yönelik olarak açıklanan yeni rakamlar, yaşanan sıkıntılı döneme rağmen endüstrinin potansiyeli ve geleceği konusunda da pozitif sinyaller veriyor.

Kısaca SIA olarak bilinen Yarıiletken Endüstrisi Birliği, okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayında da yonga satışlarındaki artışın devam ettiğini bildirdi. 3. çeyreğin son ayı olan Eylül için yayınlanan rakamlara göre, global olarak 23 milyar dolarlık yonga satışı gerçekleştirilirken, yıllık bazda %1.6 birönceki aya yani Ağustos'a göreyse %1.1'lik artış olduğu belirtiliyor.

SIA'ya göre satışları sırasıyla %37.5 ve %11.1 düşen Flash ve DRAM pazarı ayrı tutulduğunda, yonga satışlarındaki artışın yıllık bazda %7.8'i bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca yılın ilk 9 ayında 196.4 milyar dolarlık yonga satışı gerçekleşirken, bu rakamın 2007'nin aynı dönemine göre %4 büyümeyi işaret ettiği belirtildi.


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nirvanha 11 yıl
Ya bıraksınlar bu gaz vermeyi , kimsenin bişey aldığı falan yok.İki ay sonra görürüz , raflarda kalmış eski teknoloji ürünlerini satmak için ciyak ciyak kampanya diye bağıran
kazıkçı firmaları ve onların taşeronlarını.
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AC//DC 11 yıl

Orjinalden alıntı: nirvanha

Ya bıraksınlar bu gaz vermeyi , kimsenin bişey aldığı falan yok.İki ay sonra görürüz , raflarda kalmış eski teknoloji ürünlerini satmak için ciyak ciyak kampanya diye bağıran
kazıkçı firmaları ve onların taşeronlarını.




+ Aynen
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max975 11 yıl
satsa ne olacak piyasa artık aç nede olsa alan olur
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Temren 11 yıl
Devamlı yeni şeyler çıkıyor. Satması doğal.

Gerçekten ihtiyacı olmamasına rağmen elektronik konusunda harcama yapmaya çok meyilli insanlar. yeterki yenisi çıkmış olsun
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