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    Türkiye otomotiv pazarı Eylül ayını yine rekorla kapattı

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomotiv pazarına ilişkin Eylül 2023 verilerini paylaştı. Buna göre, geçtiğimiz ay, tüm zamanların en iyi Eylül ayı olarak kayıtlara geçti.
    Türkiye otomotiv pazarı Eylül ayını yine rekorla kapattı Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre  yüzde 64,8 oranında artarak 857.575 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 67 oranında artarak 666.890 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 57,2 artarak 190.685 adet oldu.

    En iyi Eylül ayı

    Eylül ayı özelinde baktığımızda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2022 yılı Eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96.793 adet olduğunu görüyoruz. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78.971 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,4 artarak 17.822 adet oldu. Otomobil satışları, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,3 artış gösterdi.

    Segment sıralaması

    Satışlar segmentlere göre değerlendirildiğinde, C segment otomobiller 368.503 adet ve yüzde 55,3 pay ile hala lider konumda. B segmenti otomobiller ise yaklaşık yüzde 33 paya sahip. Geçtiğimiz yıla kıyasla C segment otomobillerin pazardaki üstünlüğü gözle görülür biçimde artış göstermiş durumda.

    Gövde tipi sıralaması

    Gövde tipinde liderliği ele alan SUV'lar ilk sıradan vazgeçmiyor. 336.572 adet ile yüzde 50,5 paya sahip olan SUV'ları yaklaşık yüzde 27 pay ile sedan tipi otomobiller takip ediyor. SUV'lar geçen yıl da liderdi ancak sedan otomobiller ile aradaki makas bu kadar açık değildi. Şu anda baktığımızda yarı yarıya fark söz konusu.

    Yakıt tipi sıralaması

    Türkiye otomotiv pazarı Eylül ayını yine rekorla kapattı

    Son dönemde gündemden düşmeyen elektrikli otomobiller Türkiye pazarında da yükselmeye devam ediyor. Bir dönem satışların yüzde 1'ini bile oluşturamayan bu grup, Eylül ayı itibarıyla 39.051 adet ve yüzde 6 paya ulaşmış durumda. Hibrit otomobillerle birlikte elektrik destekli modellerin pazar payı yüzde 20'ye yaklaşıyor. Buna karşılık benzinli otomobiller yüzde 67,2 pay ile hala lider konumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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