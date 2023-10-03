Türkiye otomotiv pazarı Eylül ayını yine rekorla kapattı

En iyi Eylül ayı
Eylül ayı özelinde baktığımızda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2022 yılı Eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96.793 adet olduğunu görüyoruz. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78.971 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,4 artarak 17.822 adet oldu. Otomobil satışları, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,3 artış gösterdi.
Segment sıralaması
Satışlar segmentlere göre değerlendirildiğinde, C segment otomobiller 368.503 adet ve yüzde 55,3 pay ile hala lider konumda. B segmenti otomobiller ise yaklaşık yüzde 33 paya sahip. Geçtiğimiz yıla kıyasla C segment otomobillerin pazardaki üstünlüğü gözle görülür biçimde artış göstermiş durumda.
Gövde tipi sıralaması
Gövde tipinde liderliği ele alan SUV'lar ilk sıradan vazgeçmiyor. 336.572 adet ile yüzde 50,5 paya sahip olan SUV'ları yaklaşık yüzde 27 pay ile sedan tipi otomobiller takip ediyor. SUV'lar geçen yıl da liderdi ancak sedan otomobiller ile aradaki makas bu kadar açık değildi. Şu anda baktığımızda yarı yarıya fark söz konusu.
Yakıt tipi sıralaması
Son dönemde gündemden düşmeyen elektrikli otomobiller Türkiye pazarında da yükselmeye devam ediyor. Bir dönem satışların yüzde 1'ini bile oluşturamayan bu grup, Eylül ayı itibarıyla 39.051 adet ve yüzde 6 paya ulaşmış durumda. Hibrit otomobillerle birlikte elektrik destekli modellerin pazar payı yüzde 20'ye yaklaşıyor. Buna karşılık benzinli otomobiller yüzde 67,2 pay ile hala lider konumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.