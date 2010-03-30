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Yüksek teknolojili İsviçre çakısı: Victorinox Secure Pro

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek teknolojili İsviçre çakısı: Victorinox Secure Pro
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İsviçreli çakı üreticisi Victorinox, çok fonksiyonlu yeni bir modelini daha kullanıcıların beğenisine sunuyor. İsviçre Ordu Çakısının ikonik tasarımını yeni nesil teknolojiler ile bir araya getiren Secure Pro isimli yeni model, donanısal şifreleme (AES 256) yapabilen USB bellek özelliği ile dikkat çekiyor. Tercihe bağlı olarak 8GB, 16GB ve 32GB kapasiteli modelleri bulunan yeni model, veri güvenliği adına parmak izi okuyucusunu da bünyesinde barındırıyor. Ekstra güvenlik için özel bir "imha" mekanizması ile donatılan Victorinox Secure Pro, NAND kontrolcüsü ve bellek yongalarını yakalabiliyor.

LED aydınlatma, bıçak, makas ve törpü gibi geleneksellemiş araçları da gövdesi altında saklı tutan Victorinox Secure Pro'nun önümüzdeki ay içerisinde modeline göre 50-180£ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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acbold 9 yıl
@mk2kill
haklısın hahahhah koptum :D :D
polis çevirince alınmayacak çakı yapsınlar :D bunu alır gibime geliyor :D
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Demrecini 9 yıl
Türk çakısı yokmu şöyle ya bursa işi, zeki müren gibi
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say me 9 yıl
asıl ironik olan doğada en ilkel ihtiyaçları karşılamak için üretilen İsviçre çakısının içerisine "donanımsal şifreleme yapabilen,parmak izi okuyuculu,usb bellek" katılmış olması.geçmişten günümüze insanın temel gereksinimlerinin ne kadar değiştiğinin en somut örneği bana göre:)
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mk2kill 9 yıl
bunu senden calan adam, o cakıyla parmagını keser karta okutur merak etme :D
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y.ilker 9 yıl

mk2kill

bunu senden calan adam, o cakıyla parmagını keser karta okutur merak etme :D


onu da düşünmüşler zaten .. belli bir vücut ısısına göre çalışıyor .. yani parmağını kesse bile bilgilere ulaşamıyor :D
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helsloot 9 yıl



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y.ilker 9 yıl
Bi usb için gereksiz bence .. Her defasında parmak izi okutmak zamanla sıkıntıya dönüşebilir ..
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TELESCOPE 9 yıl
evet bayağı gelişmiş,ama gereklimi?bizimde çakımız var yokmu sandılar acaba


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