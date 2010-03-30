Yüksek teknolojili İsviçre çakısı: Victorinox Secure Pro

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İsviçreli çakı üreticisi Victorinox, çok fonksiyonlu yeni bir modelini daha kullanıcıların beğenisine sunuyor. İsviçre Ordu Çakısının ikonik tasarımını yeni nesil teknolojiler ile bir araya getiren Secure Pro isimli yeni model, donanısal şifreleme (AES 256) yapabilen USB bellek özelliği ile dikkat çekiyor. Tercihe bağlı olarak 8GB, 16GB ve 32GB kapasiteli modelleri bulunan yeni model, veri güvenliği adına parmak izi okuyucusunu da bünyesinde barındırıyor. Ekstra güvenlik için özel bir "imha" mekanizması ile donatılan Victorinox Secure Pro, NAND kontrolcüsü ve bellek yongalarını yakalabiliyor.

LED aydınlatma, bıçak, makas ve törpü gibi geleneksellemiş araçları da gövdesi altında saklı tutan Victorinox Secure Pro'nun önümüzdeki ay içerisinde modeline göre 50-180£ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.