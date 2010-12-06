ZOTAC® AMD® 800 Serisi Mini-ITX Platform İkilisini Duyurur

Yeni ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX AMD® 800 serisi yonga setler ile ATI Radeon™ HD 4200 serisi grafik işlemcisini mini-ITX bir platformda birleştirmektedir.

Önde gelen yenilikçi ve Dünya’nın en büyük grafik kartı, ana kart ve mini-PC kanal üreticisi olan ZOTAC® Uluslararası bugün Dünya’nın ilk AMD® masaüstü mobil yonga setini içeren AMD® 800 serisi yonga setlerinden güç alan optimum güç tüketimi ve ev sineması bilgisayarı olarak tasarlanan bir çiftli mini-ITX platform olan - yeni ZOTAC® M880G-ITX WiFi – ve AM3 soket uyumlu 880G-ITX WiFi modelini duyurmaktadır.



AMD® 800 serisi yonga setinden güç alan ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX WiFi platformları gelişmiş AMD® deneyimini mini-ITX bir form içinde USB 3.0, SATA 6.0 Gb/s ve 802.11n WiFi teknolojileri ile sunmaktadır. Yüksek performans ile bütünleşmiş ATI Radeon™ HD 4200 serisi grafik işlemcisi Microsoft® DirectX® 10.1 teknolojisi ile olağanüstü görselleri mümkün kılmaktadır.



ATI Avivo™ HD teknolojisi ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX WiFi modellerine donanımsal decode hızlandırması ile kusursuz çevrimiçi veya çevrimdışı 1080p yüksek çözünürlüklü içerikleri oynatma sağlamaktadır.

ZOTAC® Uluslar arası pazarlama müdürü Carsten Berger diyor ki “Yüksek çözünürlük destekli mini-ITX platform söz konusu olunca ZOTAC® Dünya lideridir. Yeni 880G-ITX WiFi mini-ITX ürün ailemize AM3 soket desteğini eklerken, M880G-ITX WiFi ile az güç tüketimli bir AMD® platformunu kullanıcılarımıza sağlayabilmekteyiz.”



ZOTAC® M880G-ITX WiFi 2010 AMD® Ultrathin Platformundan gelen bileşenler olan AMD® Turion™ II Neo çift-çekirdek K625 mobil işlemci ve ATI Radeon™ HD 4200 serisi grafik işlemcisi ile dizüstü güç tüketimini masaüstüne getirmiştir. Daha fazla performans ihtiyacı duyulan işlemler için ZOTAC® 880G-ITX WiFi AMD® Phenom™ II, Athlon™ II ve Sempron™ işlemciler için ideal mini-ITX formdur.



Soket AM3 işlemci desteği kullanıcılara bilgisayar gereksinimleri için doğru oranda işlem gücünü –tek, çift veya dört çekirdekli olsun- ZOTAC® 880G-ITX WiFi ile seçmelerine izin verir. ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX WiFi ile oyun oynama zamanı.

Genel detaylar

ZOTAC® AMD® 800 Serisi Mini-ITX Platformların çiftlisini duyurur



Dünya’nın ilk AMD® masaüstü mobil platformu – ZOTAC® M880G-ITX WiFi



Soket AM3-destekli ZOTAC® 880G-ITX WiFi



M880G-ITX WiFi



AMD® Turion™ II Neo K625 (1.5 GHz, çift çekirdek)





ATI Radeon™ HD 4200 serisi GPU





AMD® M880G + SB820M yonga seti





2 x DDR3-800 DIMM slot





PCI Express x1 bağlantı





6 SATA 6.0 Gb/s w/ RAID 0, 1, 0+1 & 5





HDMI, dual-link DVI & VGA (Dahili adaptör ile)



880G-ITX WiFi



AMD® Phenom™ II, Athlon™ II & Sempron™ desteği





Soket AM3 desteği (95-watt’a kadar TDP)





ATI Radeon™ HD 4250 GPU





AMD® 880G + SB850 yonga seti





2 x DDR3-1333 DIMM slot





PCI Express x1 bağlantı





4 SATA 6.0 Gb/s w/ RAID 0, 1, 0+1 & 5





HDMI, dual-link DVI & VGA (Dahili adaptör ile)



ATI Avivo™ HD teknolojisi



2 USB 3.0 çıkış



Microsoft® DirectX® 10.1 desteği



Dahili 802.11n WiFi



Mini-ITX form faktör





Özellikler:



Ürün Adı M880G-ITX WiFi 880G-ITX WiFi Yonga Seti M880G 880G Güney Köprü SB820M SB850 GPU ATI Radeon™ HD 4200 Serisi ATI Radeon™ HD 4250 CPU AMD® Turion™ II Neo K625 (çift-çekirdek, 1.5 GHz) Soket AM3 (AMD® Phenom™ II, Athlon™ II, Sempron 95-watt’a kadar TDP) Sistem Bus HyperTransport™ 3.0 Bellek Desteği 2 x DDR3-800 DIMM slot 2 x DDR3-1333 DIMM slot Bellek Kapasitesi 8GB’a kadar Bağlantılar PCI Express x1 PCI Express x1 SATA 6 SATA 6.0 Gb/s 4 SATA 6.0 Gb/s Görüntü Çıkışları HDMI, dual-link DVI & VGA (Dahili adaptör ile) WiFi 802.11n Ethernet 10/100/1000Mbps USB 2 USB 3.0 çıkış

6 USB 2.0 çıkış (4 arka panel, 2 ana kart üzerinde) 2 USB 3.0 çıkış

8 USB 2.0 çıkış (4 arka panel, 4 ana kart üzerinde) Ses 6-kanal HD ses

HDMI ses çıkışı

Optik S/PDIF çıkış DirectX® desteği DirectX® 10.1 ile Shader Model 4.1 Diğer donanım özellikleri OpenGL® 2.0 , ATI Avivo™ HD teknolojisi Windows® 7 kapasitesi Windows® 7 premium için sertifikalı®

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