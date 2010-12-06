ZOTAC® AMD® 800 Serisi Mini-ITX Platform İkilisini Duyurur

Yeni ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX AMD® 800 serisi yonga setler ile ATI Radeon™ HD 4200 serisi grafik işlemcisini mini-ITX bir platformda birleştirmektedir.
Önde gelen yenilikçi ve Dünya’nın en büyük grafik kartı, ana kart ve mini-PC kanal üreticisi olan ZOTAC® Uluslararası bugün Dünya’nın ilk AMD® masaüstü mobil yonga setini içeren AMD® 800 serisi yonga setlerinden güç alan optimum güç tüketimi ve ev sineması bilgisayarı olarak tasarlanan bir çiftli mini-ITX platform olan - yeni ZOTAC® M880G-ITX WiFi – ve AM3 soket uyumlu 880G-ITX WiFi modelini duyurmaktadır.
AMD® 800 serisi yonga setinden güç alan ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX WiFi platformları gelişmiş AMD® deneyimini mini-ITX bir form içinde USB 3.0, SATA 6.0 Gb/s ve 802.11n WiFi teknolojileri ile sunmaktadır. Yüksek performans ile bütünleşmiş ATI Radeon™ HD 4200 serisi grafik işlemcisi Microsoft® DirectX® 10.1 teknolojisi ile olağanüstü görselleri mümkün kılmaktadır.
ATI Avivo™ HD teknolojisi ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX WiFi modellerine donanımsal decode hızlandırması ile kusursuz çevrimiçi veya çevrimdışı 1080p yüksek çözünürlüklü içerikleri oynatma sağlamaktadır.
ZOTAC® Uluslar arası pazarlama müdürü Carsten Berger diyor ki “Yüksek çözünürlük destekli mini-ITX platform söz konusu olunca ZOTAC® Dünya lideridir. Yeni 880G-ITX WiFi mini-ITX ürün ailemize AM3 soket desteğini eklerken, M880G-ITX WiFi ile az güç tüketimli bir AMD® platformunu kullanıcılarımıza sağlayabilmekteyiz.”
ZOTAC® M880G-ITX WiFi 2010 AMD® Ultrathin Platformundan gelen bileşenler olan AMD® Turion™ II Neo çift-çekirdek K625 mobil işlemci ve ATI Radeon™ HD 4200 serisi grafik işlemcisi ile dizüstü güç tüketimini masaüstüne getirmiştir. Daha fazla performans ihtiyacı duyulan işlemler için ZOTAC® 880G-ITX WiFi AMD® Phenom™ II, Athlon™ II ve Sempron™ işlemciler için ideal mini-ITX formdur.
Soket AM3 işlemci desteği kullanıcılara bilgisayar gereksinimleri için doğru oranda işlem gücünü –tek, çift veya dört çekirdekli olsun- ZOTAC® 880G-ITX WiFi ile seçmelerine izin verir. ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX WiFi ile oyun oynama zamanı.
Genel detaylar
- ZOTAC® AMD® 800 Serisi Mini-ITX Platformların çiftlisini duyurur
- Dünya’nın ilk AMD® masaüstü mobil platformu – ZOTAC® M880G-ITX WiFi
- Soket AM3-destekli ZOTAC® 880G-ITX WiFi
- M880G-ITX WiFi
- AMD® Turion™ II Neo K625 (1.5 GHz, çift çekirdek)
- ATI Radeon™ HD 4200 serisi GPU
- AMD® M880G + SB820M yonga seti
- 2 x DDR3-800 DIMM slot
- PCI Express x1 bağlantı
- 6 SATA 6.0 Gb/s w/ RAID 0, 1, 0+1 & 5
- HDMI, dual-link DVI & VGA (Dahili adaptör ile)
- 880G-ITX WiFi
- AMD® Phenom™ II, Athlon™ II & Sempron™ desteği
- Soket AM3 desteği (95-watt’a kadar TDP)
- ATI Radeon™ HD 4250 GPU
- AMD® 880G + SB850 yonga seti
- 2 x DDR3-1333 DIMM slot
- PCI Express x1 bağlantı
- 4 SATA 6.0 Gb/s w/ RAID 0, 1, 0+1 & 5
- HDMI, dual-link DVI & VGA (Dahili adaptör ile)
- ATI Avivo™ HD teknolojisi
- 2 USB 3.0 çıkış
- Microsoft® DirectX® 10.1 desteği
- Dahili 802.11n WiFi
- Mini-ITX form faktör
Özellikler:
|
Ürün Adı
|
M880G-ITX WiFi
|
880G-ITX WiFi
|
Yonga Seti
|
M880G
|
880G
|
Güney Köprü
|
SB820M
|
SB850
|
GPU
|
ATI Radeon™ HD 4200 Serisi
|
ATI Radeon™ HD 4250
|
CPU
|
AMD® Turion™ II Neo K625 (çift-çekirdek, 1.5 GHz)
|
Soket AM3 (AMD® Phenom™ II, Athlon™ II, Sempron 95-watt’a kadar TDP)
|
Sistem Bus
|
HyperTransport™ 3.0
|
Bellek Desteği
|
2 x DDR3-800 DIMM slot
|
2 x DDR3-1333 DIMM slot
|
Bellek Kapasitesi
|
8GB’a kadar
|
Bağlantılar
|
PCI Express x1
|
PCI Express x1
|
SATA
|
6 SATA 6.0 Gb/s
|
4 SATA 6.0 Gb/s
|
Görüntü Çıkışları
|
HDMI, dual-link DVI & VGA (Dahili adaptör ile)
|
WiFi
|
802.11n
|
Ethernet
|
10/100/1000Mbps
|
USB
|
2 USB 3.0 çıkış
|
2 USB 3.0 çıkış
|
Ses
|
6-kanal HD ses
|
DirectX® desteği
|
DirectX® 10.1 ile Shader Model 4.1
|
Diğer donanım özellikleri
|
OpenGL® 2.0 , ATI Avivo™ HD teknolojisi
|
Windows® 7 kapasitesi
|
Windows® 7 premium için sertifikalı®
Yorum Yaz Paylaş Tweetle yoruma kapalı