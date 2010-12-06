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ZOTAC® AMD® 800 Serisi Mini-ITX Platform İkilisini Duyurur

8 yıl
1,5b
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Anakart
DH Bülten
Dh Bülten
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Yeni ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX AMD® 800 serisi yonga setler ile ATI Radeon™ HD 4200 serisi grafik işlemcisini mini-ITX bir platformda birleştirmektedir.

Önde gelen yenilikçi ve Dünya’nın en büyük grafik kartı, ana kart ve mini-PC kanal üreticisi olan ZOTAC® Uluslararası bugün Dünya’nın ilk AMD® masaüstü mobil yonga setini içeren AMD® 800 serisi yonga setlerinden güç alan optimum güç tüketimi ve ev sineması bilgisayarı olarak tasarlanan bir çiftli mini-ITX platform olan - yeni ZOTAC® M880G-ITX WiFi – ve AM3 soket uyumlu 880G-ITX WiFi modelini duyurmaktadır.


AMD® 800 serisi yonga setinden güç alan ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX WiFi platformları gelişmiş AMD® deneyimini mini-ITX bir form içinde USB 3.0, SATA 6.0 Gb/s ve 802.11n WiFi teknolojileri ile sunmaktadır. Yüksek performans ile bütünleşmiş ATI Radeon™ HD 4200 serisi grafik işlemcisi Microsoft® DirectX® 10.1 teknolojisi ile olağanüstü görselleri mümkün kılmaktadır.


ATI Avivo™ HD teknolojisi ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX WiFi modellerine donanımsal decode hızlandırması ile kusursuz çevrimiçi veya çevrimdışı 1080p yüksek çözünürlüklü içerikleri oynatma sağlamaktadır.
ZOTAC® Uluslar arası pazarlama müdürü Carsten Berger diyor ki “Yüksek çözünürlük destekli mini-ITX platform söz konusu olunca ZOTAC® Dünya lideridir. Yeni 880G-ITX WiFi mini-ITX ürün ailemize AM3 soket desteğini eklerken, M880G-ITX WiFi ile az güç tüketimli bir AMD® platformunu kullanıcılarımıza sağlayabilmekteyiz.”


ZOTAC® M880G-ITX WiFi 2010 AMD® Ultrathin Platformundan gelen bileşenler olan AMD® Turion™ II Neo çift-çekirdek K625 mobil işlemci ve ATI Radeon™ HD 4200 serisi grafik işlemcisi ile dizüstü güç tüketimini masaüstüne getirmiştir. Daha fazla performans ihtiyacı duyulan işlemler için ZOTAC® 880G-ITX WiFi AMD® Phenom™ II, Athlon™ II ve Sempron™ işlemciler için ideal mini-ITX formdur.


Soket AM3 işlemci desteği kullanıcılara bilgisayar gereksinimleri için doğru oranda işlem gücünü –tek, çift veya dört çekirdekli olsun-  ZOTAC® 880G-ITX WiFi ile seçmelerine izin verir. ZOTAC® M880G-ITX WiFi ve 880G-ITX WiFi ile oyun oynama zamanı.

Genel detaylar

    • ZOTAC® AMD® 800 Serisi Mini-ITX Platformların çiftlisini duyurur
    • Dünya’nın ilk AMD® masaüstü mobil platformu – ZOTAC® M880G-ITX WiFi
    • Soket AM3-destekli ZOTAC® 880G-ITX WiFi
    • M880G-ITX WiFi
      • AMD® Turion™ II Neo K625 (1.5 GHz, çift çekirdek)
      • ATI Radeon™ HD 4200 serisi GPU
      • AMD® M880G + SB820M yonga seti
      • 2 x DDR3-800 DIMM slot
      • PCI Express x1 bağlantı
      • 6 SATA 6.0 Gb/s w/ RAID 0, 1, 0+1 & 5
      • HDMI, dual-link DVI & VGA (Dahili adaptör ile)
    • 880G-ITX WiFi
      • AMD® Phenom™ II, Athlon™ II & Sempron™ desteği
      • Soket AM3 desteği (95-watt’a kadar TDP)
      • ATI Radeon™ HD 4250 GPU
      • AMD® 880G + SB850 yonga seti
      • 2 x DDR3-1333 DIMM slot
      • PCI Express x1 bağlantı
      • 4 SATA 6.0 Gb/s w/ RAID 0, 1, 0+1 & 5
      • HDMI, dual-link DVI & VGA (Dahili adaptör ile)
    • ATI Avivo™ HD teknolojisi
    • 2 USB 3.0 çıkış
    • Microsoft® DirectX® 10.1 desteği
    • Dahili 802.11n WiFi
    • Mini-ITX form faktör


Özellikler:


Ürün Adı

M880G-ITX WiFi

880G-ITX WiFi

Yonga Seti

M880G

880G

Güney Köprü

SB820M

SB850

GPU

ATI Radeon™ HD 4200 Serisi

ATI Radeon™ HD 4250

CPU

AMD® Turion™ II Neo K625 (çift-çekirdek, 1.5 GHz)

Soket AM3 (AMD® Phenom™ II, Athlon™ II, Sempron 95-watt’a kadar TDP)

Sistem Bus

HyperTransport™ 3.0

Bellek Desteği

2 x DDR3-800 DIMM slot

2 x DDR3-1333 DIMM slot

Bellek Kapasitesi

8GB’a kadar

Bağlantılar

PCI Express x1

PCI Express x1

SATA

6 SATA 6.0 Gb/s

4 SATA 6.0 Gb/s

Görüntü Çıkışları

HDMI, dual-link DVI & VGA (Dahili adaptör ile)

WiFi

802.11n

Ethernet

10/100/1000Mbps

USB

2 USB 3.0 çıkış
6 USB 2.0 çıkış (4 arka panel, 2 ana kart üzerinde)

2 USB 3.0 çıkış
8 USB 2.0 çıkış (4 arka panel, 4 ana kart üzerinde)

Ses

6-kanal HD ses
HDMI ses çıkışı
Optik S/PDIF çıkış

DirectX® desteği

DirectX® 10.1 ile Shader Model 4.1

Diğer donanım özellikleri

OpenGL® 2.0 , ATI Avivo™ HD teknolojisi

Windows® 7 kapasitesi

Windows® 7 premium için sertifikalı®

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