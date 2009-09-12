ZyXEL 802.11n Router Modem ve Ethernet

ZyXEL'den kablosuz ağ'da 300Mbps hız sunabilen ADSL2+ Modem ve USB Kablosuz Ethernet

Bu videomuzda ağ çözümleriyle yakından tanınan bir üreticisi olan ZyXEL'in 802.11n kablosuz ağları destekleyen ADSL2+ Kablosuz Router Modemini (P-660HN-F1Z) ve Kablosuz USB ağ adaptörünü (NWD-271N) inceliyoruz.