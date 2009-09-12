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ZyXEL 802.11n Router Modem ve Ethernet

9 yıl
74,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ZyXEL'den kablosuz ağ'da 300Mbps hız sunabilen ADSL2+ Modem ve USB Kablosuz Ethernet

Bu videomuzda ağ çözümleriyle yakından tanınan bir üreticisi olan ZyXEL'in 802.11n kablosuz ağları destekleyen ADSL2+ Kablosuz Router Modemini (P-660HN-F1Z) ve Kablosuz USB ağ adaptörünü (NWD-271N) inceliyoruz.


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selcuksert38 9 yıl
bende linksys wag325n model modem var.ıkı sene once bımeksten 250 tl ye almıştım.uretımı durmus bı model.gece gunduz hep acık kalmasına ragmen hıc baglantı sorunu yasamadım.komsumun ttnetten aldıgı aırtıes modem 6 ay sonra bozulunca.benımkını komsuma verdım.ınternetı ortak kullanıyoruz.aradakı mesafe 50m ve betonarme yapı.yagmurlu havada bıle cok rahat cekıyo.gayet memnunum....
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hardtracker 9 yıl
modem olarak Zyxel den uzak durun derim.
3 yil once aldigim P661HW 61 modeli dogru duzgun kullanamadim.
ilk olarak adaptoru yandi,firmayla iletisime gectim muhatap bulamadim.
surekli sisme yapiyor ve resetlemek zorunda kaliyorsunuz.
kisaca hic bir sekilde hosuma gitmeyen bir marka oldu.
1 Yanıt Yanıtla
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Silver Shadow 9 yıl
aynı modeller elimde mevcut. 100 metreden az bi uzaklıktan bağlantıyı sağlayamadık
802.11n olmasına tav olduk fakat hiç tavsiye etmiyorum
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MİY1988 7 yıl hardtracker
harbinur

modem olarak Zyxel den uzak durun derim.
3 yil once aldigim P661HW 61 modeli dogru duzgun kullanamadim.
ilk olarak adaptoru yandi,firmayla iletisime gectim muhatap bulamadim.
surekli sisme yapiyor ve resetlemek zorunda kaliyorsunuz.
kisaca hic bir sekilde hosuma gitmeyen bir marka oldu.

Şişme derken? Bağlantı mı kesiliyor? Bende ne yazık ki bağlantı sürekli kesiliyor. Routerin modeli ise ZyXEL NWD-271N

Çıldırttı yani!!!

Modem ise, incelemede tanıtılan model. Gene ZyXEL
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saidakkas 9 yıl
AXD.3 yükleyebildiysen iyi ya, benim modem kabul etmiyor onu. AXD.1'i tekrar yükledim ben, yani orjinalini, öyle düzeldi, daha doğrusu netten kopmalar 5-6 saatte bire düştü, o da telekomdan olabilir diye düşünüyorum çünkü bulunduğum ilde işyerimde de paso kopuyor, iş arkadaşlarının evinde de kopmalar varmış.
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The souls migration 9 yıl
ZyXEL güzel modemdir.


-bu modelde desanırım 90 civarı firewall kuralı oluşturulabilir toplamda.
max düzeyde firewall kuralı girildiğinde modeme, işlemci kullanımı yine düşük değerlere sahipken
memory kullanımı tahminen %60' ı bu modelde de geçmiyordur.
-içerik filtreleme, url değil de keyword yasaklama şeklinde.
ama adres yazılınca malum yine içerik filtreleme görevi gerçekleşiyor.
ktunnel, vtunnel vs. ile giriş serbest.

-beyaz renk yerine düşük modellerdeki rengi tercih ederdim.
-ledler modemin üzerinde, bu durumda modemi dikine kullanmak çözüm olabilir.

bu modeli almaya niyetlenseydim iki şeye bakardım:
birincisi firmware nosuna, diğeri de fiyatına.
servisi konusunda da kullanıcılar rahatsız olmayacaktır kanımca.
fiyatına gelince, bence pahalı.

660hw-t1 için de bence problemi kalmamış olsa gerek. güncel firmware ile gayet güzel çalıştığına
buradan parmak basıyorum. axd3 değil de muhtemelen bu apr3' ün türkçe versiyonu olmuştur. default firmware ile modemi kullanmak zaten mümkün değil.
ama güncelleme yapılırsa, modemi kullanan beğenir.


yalnız 3com hep gözümde tütsü gibi tüter durur.
daha zengin içeriğe sahip bir modeli kullanıyor olmak isterdim.

zywall serilerine de bir ara merak salmıştım ama firmware' leri görünce merakım kaçtı.
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saidakkas 9 yıl
LiveForSpeed
:D Keşke bu yorumu şöyle bi üç ay önce falan okusaydım. Ucuz diye aldım sıkıntı çıktı. Üzerine yeni firmware atamıyorum, Türkiye için özelleştirilmiş modem olduğundan, ben de var olan firmwarenin aynısını zyxel Türkiye'den indirdim kurdum, sorun düzeldi gibi. Eskiden 1-2 saatte bir küt küt aç kapa yapıyordu kendine. Firma ile temasa geçtim, hemen geri gönder yenisini verelim dediler, ama uğraşmadım, sorununu gideremeyenler Zyxel ile temasa geçsin.
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LiveForSpeed 9 yıl

saidakkas

LiveForSpeed



:D Keşke bu yorumu şöyle bi üç ay önce falan okusaydım. Ucuz diye aldım sıkıntı çıktı. Üzerine yeni firmware atamıyorum, Türkiye için özelleştirilmiş modem olduğundan, ben de var olan firmwarenin aynısını zyxel Türkiye'den indirdim kurdum, sorun düzeldi gibi. Eskiden 1-2 saatte bir küt küt aç kapa yapıyordu kendine. Firma ile temasa geçtim, hemen geri gönder yenisini verelim dediler, ama uğraşmadım, sorununu gideremeyenler Zyxel ile temasa geçsin.

hocam axd3 yazlımı çıkmış birkaç gün önce ilk yorumu yazdıktan sonra aklıma geldi baktım yeni fw koymuşlar sitenin birine yükledim sorun düzeldi

sendeki sorun ne şuan
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LiveForSpeed 9 yıl
inş. yine sorunlu bi model değildir


Not:P660HW-T1 modelinden uzak durun beyler
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