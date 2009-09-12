ZyXEL 802.11n Router Modem ve Ethernet

Genel Yayın Yönetmeni
ZyXEL'den kablosuz ağ'da 300Mbps hız sunabilen ADSL2+ Modem ve USB Kablosuz Ethernet
Bu videomuzda ağ çözümleriyle yakından tanınan bir üreticisi olan ZyXEL'in 802.11n kablosuz ağları destekleyen ADSL2+ Kablosuz Router Modemini (P-660HN-F1Z) ve Kablosuz USB ağ adaptörünü (NWD-271N) inceliyoruz.
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3 yil once aldigim P661HW 61 modeli dogru duzgun kullanamadim.
ilk olarak adaptoru yandi,firmayla iletisime gectim muhatap bulamadim.
surekli sisme yapiyor ve resetlemek zorunda kaliyorsunuz.
kisaca hic bir sekilde hosuma gitmeyen bir marka oldu.
Şişme derken? Bağlantı mı kesiliyor? Bende ne yazık ki bağlantı sürekli kesiliyor. Routerin modeli ise ZyXEL NWD-271N
Çıldırttı yani!!!
Modem ise, incelemede tanıtılan model. Gene ZyXEL
-bu modelde desanırım 90 civarı firewall kuralı oluşturulabilir toplamda.
max düzeyde firewall kuralı girildiğinde modeme, işlemci kullanımı yine düşük değerlere sahipken
memory kullanımı tahminen %60' ı bu modelde de geçmiyordur.
-içerik filtreleme, url değil de keyword yasaklama şeklinde.
ama adres yazılınca malum yine içerik filtreleme görevi gerçekleşiyor.
ktunnel, vtunnel vs. ile giriş serbest.
-beyaz renk yerine düşük modellerdeki rengi tercih ederdim.
-ledler modemin üzerinde, bu durumda modemi dikine kullanmak çözüm olabilir.
bu modeli almaya niyetlenseydim iki şeye bakardım:
birincisi firmware nosuna, diğeri de fiyatına.
servisi konusunda da kullanıcılar rahatsız olmayacaktır kanımca.
fiyatına gelince, bence pahalı.
660hw-t1 için de bence problemi kalmamış olsa gerek. güncel firmware ile gayet güzel çalıştığına
buradan parmak basıyorum. axd3 değil de muhtemelen bu apr3' ün türkçe versiyonu olmuştur. default firmware ile modemi kullanmak zaten mümkün değil.
ama güncelleme yapılırsa, modemi kullanan beğenir.
yalnız 3com hep gözümde tütsü gibi tüter durur.
daha zengin içeriğe sahip bir modeli kullanıyor olmak isterdim.
zywall serilerine de bir ara merak salmıştım ama firmware' leri görünce merakım kaçtı.
:D Keşke bu yorumu şöyle bi üç ay önce falan okusaydım. Ucuz diye aldım sıkıntı çıktı. Üzerine yeni firmware atamıyorum, Türkiye için özelleştirilmiş modem olduğundan, ben de var olan firmwarenin aynısını zyxel Türkiye'den indirdim kurdum, sorun düzeldi gibi. Eskiden 1-2 saatte bir küt küt aç kapa yapıyordu kendine. Firma ile temasa geçtim, hemen geri gönder yenisini verelim dediler, ama uğraşmadım, sorununu gideremeyenler Zyxel ile temasa geçsin.
hocam axd3 yazlımı çıkmış birkaç gün önce ilk yorumu yazdıktan sonra aklıma geldi baktım yeni fw koymuşlar sitenin birine yükledim sorun düzeldi
sendeki sorun ne şuan
Not:P660HW-T1 modelinden uzak durun beyler