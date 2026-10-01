007 First Light: Extended Operations oyunculara sunuldu; Yeni görevler, yeni içerikler

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 007 First Light ile bu yılın en iyi oyunlarından birine imza atan IO Interactive, dün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak yeni bir DLC'nin (ek paketin) yolda olduğunu ve 1 Ekim'de tanıtılacağını duyurmuştu. Şirket, Extended Operations adını taşıyan bu DLC'yi sadece tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda oyunculara da sundu. 007 First Light sahiplerinin tamamen ücretsiz olarak alabileceği Extended Operations, bugün itibarıyla erişime açıldı.

007 First Light: Extended Operations Yeni Neler Ekliyor?

IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi anlatıyor. Henüz MI6'e yeni katılmış olan James Bond'un, filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki çaylaklık yıllarına şahit oluyoruz.

Ekim ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun 5 gün önce eklendi

Extended Operations ile birlikte ana oyuna şunlar ekleniyor:

Ana hikâyeyi bitiren oyuncuların oynamaya devam etmesini sağlayan New Game+

Aston Martin Valhalla'yı sürebileceğiniz yepyeni bir görev

Jungle Heist adını taşıyan farklı bir görev daha

Özel pozlar ve filtrelerle gelen Fotoğraf Modu (Photo Mode)

Mağaza'ya eklenen 3 yeni kıyafet ve 2 yeni silah

New Game+'ta tüm kıyafet ve silahları kullanabilme özelliği

New Game+'ta açılan yeni '00' zorluk seviyesi

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007 First Light ek paketi Extended Operations yayınlandı

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