007 First Light: Extended Operations oyunculara sunuldu; Yeni görevler, yeni içerikler

007 First Light: Extended Operations Yeni Neler Ekliyor?
IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi anlatıyor. Henüz MI6'e yeni katılmış olan James Bond'un, filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki çaylaklık yıllarına şahit oluyoruz.
Extended Operations ile birlikte ana oyuna şunlar ekleniyor:
- Ana hikâyeyi bitiren oyuncuların oynamaya devam etmesini sağlayan New Game+
- Aston Martin Valhalla'yı sürebileceğiniz yepyeni bir görev
- Jungle Heist adını taşıyan farklı bir görev daha
- Özel pozlar ve filtrelerle gelen Fotoğraf Modu (Photo Mode)
- Mağaza'ya eklenen 3 yeni kıyafet ve 2 yeni silah
- New Game+'ta tüm kıyafet ve silahları kullanabilme özelliği
- New Game+'ta açılan yeni '00' zorluk seviyesi