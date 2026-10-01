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    007 First Light: Extended Operations oyunculara sunuldu; Yeni görevler, yeni içerikler

    007 First Light bugün yeni içeriklerle yenilendi. Oyunculara ücretsiz olarak sunulan Extended Operations ek paketi, oyuna hem yeni görevler hem de silah, kıyafet, araba gibi yeni içerikler ekliyor.

    007 First Light: Extended Operations oyunculara sunuldu; Yeni görevler, yeni içerikler Tam Boyutta Gör
    007 First Light ile bu yılın en iyi oyunlarından birine imza atan IO Interactive, dün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak yeni bir DLC'nin (ek paketin) yolda olduğunu ve 1 Ekim'de tanıtılacağını duyurmuştu. Şirket, Extended Operations adını taşıyan bu DLC'yi sadece tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda oyunculara da sundu. 007 First Light sahiplerinin tamamen ücretsiz olarak alabileceği Extended Operations, bugün itibarıyla erişime açıldı.

    007 First Light: Extended Operations Yeni Neler Ekliyor?

    IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi anlatıyor. Henüz MI6'e yeni katılmış olan James Bond'un, filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki çaylaklık yıllarına şahit oluyoruz.

    Extended Operations ile birlikte ana oyuna şunlar ekleniyor:

    • Ana hikâyeyi bitiren oyuncuların oynamaya devam etmesini sağlayan New Game+
    • Aston Martin Valhalla'yı sürebileceğiniz yepyeni bir görev
    • Jungle Heist adını taşıyan farklı bir görev daha
    • Özel pozlar ve filtrelerle gelen Fotoğraf Modu (Photo Mode)
    • Mağaza'ya eklenen 3 yeni kıyafet ve 2 yeni silah
    • New Game+'ta tüm kıyafet ve silahları kullanabilme özelliği
    • New Game+'ta açılan yeni '00' zorluk seviyesi

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